Qué se dijo en vivo en la mañanera del presidente de México del lunes 30 enero de 2023

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Buenos días. Ánimo, estamos iniciando la semana.

Bueno, pues el día de hoy, lunes, como siempre lo hacemos, vamos a informar sobre quién es quién en los precios.

Qué dijo en vivo el presidente Andrés Manuel López Obrador en la mañanera de este martes 24 enero de 2023 VER NOTA

Y también sobre el tramo 3 del Tren Maya. Por eso nos acompaña y nos da mucho gusto que esté con nosotros el gobernador de Yucatán, Mauricio Vila Dosal. Vamos a exponer cómo vamos en este tramo.

Y posiblemente tengamos otros videos, un video más sobre obras y ya terminamos y preguntas y respuestas en abundancia. No tanto, pero sí.

Le mando un saludo, me comprometí en Temixco, Morelos, ayer, a una pareja de ancianos respetables mandarles un saludo porque siempre ven la mañanera. Además, son nuestros tocayos, se llama Beatriz Luna la señora, tiene 80 años y Manuel Guillén, 83 años, su compañero, su esposo. Entonces, un saludo. Ya cumplí.

Bueno, entonces, vamos con Ricardo.

RICARDO SHEFFIELD PADILLA, PROCURADOR FEDERAL DEL CONSUMIDOR: Muy buenos días, señor presidente; muy buenos días a todas y a todos ustedes.

Quién es quién en el precio de los combustibles, 22 pesos con siete centavos fue el promedio la semana pasada de la regular por litro, 24 pesos con 20 centavos fue el promedio de la Premium y la semana pasada 23 pesos con 65 centavos el promedio del litro de diésel.

Con corte el 26 de enero, la mezcla mexicana de petróleo tuvo un precio de 71 dólares con siete centavos de dólar el barril. Por tanto, el incentivo fiscal aumentó un poco esta semana, 74.2 por ciento es el incentivo para la regular, de 57.2 por ciento para la Premium y 99.9 por ciento para el diésel, ya le hubieran echado el otro centavito.

Valero, Chevron y Akron fueron las tres marcas más careras la semana pasada, mientras que las aliadas de los consumidores fueron G500, Total y BP que esa semana fue el más económico.

Nos vamos a ver por cada tipo de combustible de gasolina cuál fue el lugar en que lo dieron más caro con el margen más alto, otra vez fue Oxxo Gas en Isla Mujeres, Quintana Roo, tuvo un precio al público Oxxo Gas de 23 pesos 89 centavos por litro, un margen los angelitos de tres pesos con 52 centavos, comparados con los 16 centavos de margen de la franquicia Pemex en Mérida, Yucatán, no muy lejos de ahí, a 21 pesos con siete centavos. Recordemos que con esto sabemos, tenemos un referente, nos empoderamos con esa información para escoger el mejor proveedor cerca de casa porque ya sabemos cuál es el precio alto y bajo para cada uno de los combustibles.

BP tiene el precio más alto para la Premium en Cancún, Quintana Roo, a 25 pesos con cinco centavos por litro, dos pesos 79 centavos de margen, por eso tan alto el margen en el otro combustible en la regular que vimos. Y el más barato es de Pemex en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, un precio al público de 23 pesos con 18 centavos, un margen de 16 centavos.

Vamos ahora al diésel y en el diésel Mobil en Monclova, Coahuila, con un precio de 26 pesos 29 centavos y un margen de dos pesos 24 centavos es la más cara. La más económica Pemex en Panuco, Veracruz, 22 pesos 74 centavos, 15 centavos de margen.

Recibimos 181 quejas o denuncias a través de la app Litro por Litro, que la pueden descargar de manera gratuita, 253 visitas y/o verificaciones realizamos para responder a esas denuncias o quejas.

Y hubo una gasolinera de mis paisanos en San Pancho, en Francisco del Rincón, Guanajuato, que no se dejaron verificar en el bulevar Josefa Ortiz de Domínguez. Déjense verificar, lo único que se ganan son multas, tienen la obligación de permitir la verificación. No lo vamos a hacer a fuerza, pero lo que si es que se meten en problemas y acaban pagando una multa muy alta, más de 800 mil pesos de multa.

La más barata, sin tomar en cuenta el margen, la tenemos en Mobil de Puebla, Puebla, 20 pesos 85 centavos y 20.94 en Cholula, Puebla, de La 1; más cara, la de G500 de 24.69 el litro en Villa de Tututepec, Oaxaca y 24 pesos 26 centavos el litro de Valero en Zapopan, Jalisco.

Para la Premium, la más barata 22 pesos 49 centavos de Soriana en Tampico, Tamaulipas, 22 pesos con 49 centavos de Servifácil en Coatzacoalcos, Veracruz. Las más caras, 26 pesos con 40 centavos de Pemex en Indaparapeo, Michoacán y 26 pesos con 32 centavos de Red Petrol en Culiacán, Sinaloa.

El diésel, el más barato, 22 pesos 74 centavos el litro de franquicia Pemex en Pánuco, Veracruz y 22.79 de BP en Coatzacoalcos, Veracruz. Y las más caras para el diésel, 26 pesos, 13 centavos, franquicia Pemex, en Talpan de Allende, Jalisco, otra vez se andan volando estos de Talpa de Allende y 25 pesos con 79 centavos de G500 en Villa de Tutepec, Oaxaca. Como pueden ver, es barato G500, está entre los tres más baratos, pero de repente no falta algún distribuidor de la misma marca que se pase de rosca.

Seguimos verificando lo que son los servicios sanitarios.

Y vamos ahora a ver cuáles son los precios del gas LP. Si hacemos un corte el 25 de enero, tenemos que el precio internacional convertido a kilos y a pesos es de 22 pesos con 61 centavos y el precio promedio para las 220 regiones del país es de 19 pesos con 81 centavos por kilo, esto es para cilindros de gas.

Y ese mismo día, 12 pesos 23 centavos el precio internacional por litro y 10 pesos con 70 centavos el promedio por litro en las 220 regiones, seguimos estando por debajo de los precios internacionales para el gas LP.

Vamos a ver también que en Jalisco, en Oaxaca, en el Estado de México, en Hidalgo, en Michoacán y en Nuevo León seguimos encontrando quién expende, quiénes son aliados de los consumidores y expenden por abajo del precio máximo de su región, un caso claro, Distribuidora de Gas del Cañón, en Totatiche, Jalisco, tiene el precio al público por litro de 11 pesos con 10 centavos, cuando el precio máximo de esa región es de 11 pesos 66 centavos, andan 50 centavos por abajo del precio máximo.

En el caso de cilindros de gas tenemos ejemplos de aliados de los consumidores en Jalisco, en Estado de México, en Guanajuato. Un claro ejemplo, Gas Butep, de Zapotlanejo, Jalisco, tiene el precio al público de 20 pesos 26 centavos por kilo, cuando el precio máximo es de 21 pesos con cuatro centavos, casi un peso de diferencia, unos centavos de ahorro.

Hicimos 827 visitas o verificaciones a expendedores de gas, inmovilizamos seis vehículos que encontramos que estaban descalibrados e inmovilizamos 5.2 por ciento, alto esta semana que pasó, de cilindros en mal estado. Recuerden, no importa que se vean ‘chainaditos’ por fuera, muy pintaditos los cilindros, hay que voltearlos y ver abajo, que no están picados esa la base de la seguridad y checar la válvula, a simple vista se pueden ver desperfectos. Si está en mal estado el cilindro, no lo reciban, hay más proveedores, que venga otro y les entregue uno que no sólo esté pintadito, que eso es lo menos, sino que se encuentre en buen estado.

¿Cuáles son los precios la semana pasada de los 24 productos de la despensa a nivel nacional?

Vamos a ver, primero, que se han estado manteniendo bastante estables los precios de estos 24 productos tanto máximo, que es la línea roja, como los precios mínimos de este paquete, que es la línea verde, porque podemos ver cómo lamentablemente, e igual ha sucedido en todo el mundo, ha habido un aumento en el Índice Nacional de Precios al Consumidor de Bebidas y Alimentos; sin embargo, podemos ver que se han mantenido prácticamente con estabilidad, fluctuaciones pequeñas de una semana a otra esta canasta en nuestro país.

Y vamos a ver cómo son los comportamientos de los principales participantes o jugadores de este mercado a nivel nacional. En esta gráfica, primero, tenemos una raya que es cuando se firmó el Pacic en mayo del año pasado, el Apecic, para diferenciarlo, que fue el acuerdo más amplio que se tuvo para reducir los precios y combatir la inflación, la carestía en estos 24 productos, que esto fue en octubre del año pasado y tenemos una raya transversal que son los mil 39 pesos que se estableció como un promedio razonable del precio de este producto y que de preferencia no lo sobrepasaran.

Afortunadamente estas últimas dos semanas pueden ver que ninguna de las grandes cadenas sobrepasa los mil 39 pesos en el promedio nacional para estos 24 productos, los mismos 24 productos desde Mérida hasta Tijuana.

Y el más caro es HBE, pero en mil 35 pesos el promedio, le sigue Ley en mil tres pesos el promedio de los 24 productos, los mismos 24 productos en Chedraui baja significativamente a 968 pesos; Soriana, 962 pesos, están ahí muy cercanos Chedraui y Soriana; Walmart en 952 pesos y el que se ha mantenido continuamente a la baja son los precios más bajos en el mercado en las últimas fechas es Bodega Aurrera, en 911 pesos, que es también parte del Grupo Walmart.

Vamos a ver por zonas rápidamente, la semana pasada Walmart Exprés en Magdalena Contreras, aquí en la Ciudad de México, tuvo el precio más alto, mil 37 pesos con 20 centavos, mientras que Bodega Aurrera el precio más bajo en León, Guanajuato, allá mis paisanos panzas verdes pueden encontrarlo en 889 pesos con 60 centavos; nada más la Central de Abastos de Iztapalapa en 917 pesos con 70 centavos, también de los más económicos de esta región.

Y en la región de la zona centro norte, el más caro, Central de Abastos de Durango, ya tiene rato ahí lamentablemente, en mil 55 pesos con 10 centavos, mientras que el más económico es Mega Soriana, de Morelia, Michoacán, en 918 pesos con 40 centavos.

Y en la zona norte, la Central de Abastos de Monterrey, la más cara, mil 30 pesos con 80 centavos y Mercado Soriana La Sierra, en Chihuahua, 908 pesos con 40 centavos el más económico; aun el de la Central de Abastos de Monterrey, abajo de los mil 39, aunque sea el más alto de la región, muy bien con ese precio.

Y, por último, en la zona sur sureste, el más caro es la Central de Abastos de Mérida, también lleva mucho tiempo ahí siendo los más caros en la región, en mil 80 pesos con 86 centavos y Soriana Súper, en Cancún, Quintana Roo, 913 con 40 centavos la opción más económica por estos 24 productos.

Recuerden, el sello amarillo cuida su bolsillo, quiere decir que la báscula, que bomba está calibrada.

JAVIER MAY RODRÍGUEZ, DIRECTOR GENERAL DEL FONDO NACIONAL DE FOMENTO AL TURISMO (FONATUR): Con su permiso, señor presidente. Muy buenos días a todas y a todos.

Nos corresponde informar hoy sobre el tramo 3 del Tren Maya de manera integral. En el tramo 3 del Tren Maya tiene una longitud de 159 kilómetros, que inician en Calkiní, Campeche y terminan en Izamal, Yucatán. Se extiende por 15 municipios, 32 localidades de los estados de Campeche y Yucatán, incluye las estaciones de Mérida, en Teya e Izamal, así como los paraderos de Calkiní, Maxcanú, Uman y Tixkokob.

En las mediciones del municipio de Teya se prepara una cochera para resguardo de los trenes y una base de mantenimiento para la vía.

El tramo 3 requerirá un total de 492, dos mil metros cúbicos de balasto, 404 mil piezas de durmientes y 30 mil toneladas de riel.

Para mayor avance en el suministro de insumos, en el tramo 3 se cuenta con una fábrica de durmientes en Poxilá, municipio de Umán, Yucatán. Además, en Puerto Progreso avanza la construcción de cuatro duques de atraque para agilizar el desembarque del balasto y del riel.

También se construyen 372 obras complementarias entre los pasos vehiculares, peatonales y de fauna y obras de drenaje, transversal, viaductos y obras inducidas.

Quiero destacar que en el tramo 3 inicia la vía doble electrificada del Tren Maya. Aquí nuestro reconocimiento a la Comisión Federal de Electricidad por todo el esfuerzo, la capacidad tanto del director y de los técnicos de la Comisión Federal para que lleguemos a tiempo con la electrificación que va a alimentar todas las catenarias del Tren Maya.

Comienza en Mérida y se extiende a lo largo de casi 700 kilómetros por los tramos 3, 4, 5 y 6 hasta llegar a Chetumal. Por ello, se realizan 55 proyectos mayores de infraestructura, de los cuales dos son centrales de generación de electricidad y 53 son obras relacionadas con la construcción de siete subestaciones eléctricas tractoras.

Con todas estas obras se tendrá resuelta la operación eléctrica del Tren Maya, pero también se garantiza el abasto eléctrico en la península de Yucatán para que la población no vuelva sufrir de apagones.

Como parte de la responsabilidad con el medio ambiente, es preciso resaltar que la funcionalidad eléctrica del Tren Maya permitirá disminuir emisiones contaminantes.

Y, por otro lado, en el tramo 3 la obra del Tren Maya genera actualmente 11 mil empleos.

Además, en las localidades del tramo 3 por donde pasará el tren, se llevan a cabo 107 obras sociales y casi cuatro mil acciones de vivienda, la cual es adicional a los beneficios de los programas de Bienestar.

A través del Programa de Mejoramiento de Zonas Arqueológicas en el tramo 3 se intervienen los sitios de Dzibilchaltún y las seis zonas arqueológicas de la ruta Puuc, incluida Uxmal.

Otra particularidad en el tramo 3 es que con el Tren Maya se rescate la zona del parque La Plancha, en Mérida, que por años estuvo en desuso y ahora brindará beneficios ambientales y de recreación.

Además, en la zona de Uxmal está programado uno de los hoteles Tren Maya, así como la ampliación de un parque natural y que, hay que recalcarlo, forma parte de la responsabilidad que el Tren Maya tiene con el medio ambiente.

La fabricación de los trenes continúa en la planta de Ciudad Sahagún, Hidalgo, donde se generan otros 11 mil empleos.

Y, en general, en el tramo 3 las obras avanzan a buen ritmo y sin descanso para cumplir el compromiso de inaugurar el Tren Maya en diciembre del 2023.

Es cuanto, presidente.

MANUEL MUÑOZCANO CASTRO, DIRECTOR GENERAL DE AZVINDI FERROVIARIO: Con su permiso, señor presidente. Muy buenos días a todos, muy buenos días a todas.

El tramo 3 del Tren Maya está a cargo del consorcio Azvindo Ferroviario. Este consorcio está formado por dos empresas, una empresa mexicana y una empresa española:

Grupo INDI, la empresa mexicana, con más de 45 años en el sector de la industria de la construcción y con amplia experiencia en construcción de más de mil kilómetros de vías, viaductos y sistemas de transporte masivo a nivel nacional, entre otras cosas.

Grupo Azvi es un grupo fundado ya con más de 120 años de experiencia en el mercado internacional, construyendo más de 500 kilómetros de trenes de alta velocidad, así como mantenimiento de más de dos mil 200 kilómetros.

En vías convencionales, Azvi tiene más de dos mil 500 kilómetros de construcción, así como ocho mil 300 kilómetros de mantenimiento.

Durante toda la construcción del Tren Maya y su mantenimiento se estarán empleando más de 25 mil trabajadores de forma directa e indirecta, el 95 por ciento de la mano de obra es de la región, así como que se está capacitando mano de obra local para diversas especialidades.

Actualmente, en la obra se tienen más de mil 350 equipos y maquinaria, se tiene la planta de durmientes más moderna de Latinoamérica en la zona de Umán, con una producción de área de mil 500 durmientes, así como una planta de elementos prefabricados para todas las estructuras que lleva el tren.

Como lo comentaba el director Javier May, se cuentan con 29 mil toneladas de riel, 604 mil metros cúbicos de balasto, 404 mil durmientes de concreto, así como siete millones de metros cúbicos de terraplén.

Muchas gracias.

MAITE RAMOS GÓMEZ, DIRECTORA DE ALSTOM MÉXICO: Muy buenos días a todos.

El día de hoy y de acuerdo con las instrucciones del señor presidente, les vamos a platicar un poco más del diseño. Hemos hablado de que este tren es un tren para México hecho en México. Y aquí vemos el equipo de diseño, que es el único en el mundo ferroviario que existe con una capacidad tan grande y de tantos profesionales participando en el mismo. Con esto lo que se ha buscado es garantizar el dominio de la estética desde la fase de la licitación hasta la entrega del producto final, con una visión global de expertos en diseño de productos, de colores, de materiales, de producción digital, pero sobre todo también del diseño de interfaces.

Se trata de que sea una experiencia para el usuario, que no sea solamente un modo de transporte, sino que desde que llegas el ambiente te envuelva y sea una de las mejores experiencias que se puedan tener y así garantizar todos los aspectos del viaje.

Este es el diseño en el cual está basado el Tren Maya. Como ustedes saben, el jaguar, un animal fuerte, elegante, hábil, rápido y silencioso, con un diseño de vanguardia, que lo que quiere es mostrar lo mejor de México para el mundo.

Estamos concibiendo esto para que se pueda disfrutar el recorrido y que realmente se quede la gente con un poco de la cultura y de la historia de nuestro país. Es toda una combinación que resalta los colores y elementos gráficos de la región, todos los colores. Todas las texturas, todos los textiles, todos los elementos que se encuentran en el tren están relacionados con la historia de la cultura maya en el país.

La siguiente, por favor. Aquí vemos, habíamos platicado un poco del tren estándar, en donde participa un equipo de diseñadores de interiores, pero también con arquitectos de grande experiencia, inspirados por paisajes acuáticos y formas orgánicas. Es un tren cómodo, accesible y sobre todo también inclusivo.

Se prestó gran atención a los detalles en los carros de pasajeros, en el carro comedor, en los camarotes donde los colores armonizan con toda la vista panorámica con los temas de agua, piedras naturales y también de maderas.

Algunas de las presentaciones, digamos, o de las condiciones generales tiene un amplio asiento, espacio para las piernas incluso mayor que los estándares establecidos en las normas, esto para buscar el confort de los pasajeros.

Habíamos comentado que se tiene espacio para equipaje, para bicicletas, para portaequipajes también superior, de tal forma que se pueda atender a todos los tipos de usuarios, sí, obviamente al turismo internacional, al turismo nacional, pero también sobre todo a los locales que necesitan trasladarse en sus rutinas diarias.

Tiene circuito cerrado de televisión, iluminación, aire acondicionado, cafetería, baños, internet, wifi y unas amplias ventanas que van a permitir admirar los paisajes de la región maya, espacios para personas con movilidad reducida y esto es muy importante, no todos los trenes lo tienen y en este caso se tienen espacios para personas de movilidad reducida tanto en la parte de los asientos, como en la parte del comedor y también camarotes especiales para que ellos puedan utilizarlos.

Este es el tren restaurante, el tren restaurante es espacioso, original, iluminado. Está inspirado en el trace de grandes exponentes de la arquitectura mexicana con colores muy vivos y muy tradicionales. En los detalles, en los textiles, en las mesas y hasta en los más pequeños detalles se puede ver la vida de México.

La configuración es de algunas mesas para dos y para cuatro personas y también para personas con movilidad reducida, tendrá una cocina y esto es muy importante, de tipo industrial para preparar alimentos en el lugar, no va a ser solamente el calentar los alimentos, sino que se pueda preparar la cocina típica de cada región.

El que sigue es el tren de larga distancia, este es el más obscuro, el más relacionado o más identificado con el jaguar en una atmósfera donde los carros dormitorio respiran tranquilidad, intimidad, con asientos reclinables también, además de los camarotes. Pero el camarote es toda una experiencia, no solamente porque se puede trabajar, se puede transportarse uno en una forma mucho más cómoda, pero también se pueden convertir los asientos en cama para la noche y y además están equipados con un baño con su propia regadera y con intercomunicadores para poder tener todo el servicio.

En este tramo nosotros estamos construyendo, junto con el consorcio Azvindi la cochera de Mérida, que es una cochera que tiene un predio de una superficie de más de 16 hectáreas, se están construyendo nueve hectáreas en ella. Esto garantiza, de igual forma, el que cuando se necesite crecer se pueda tener la capacidad para poder crecer.

Esta cochera, que como cochera es la más grande del proyecto, ya que tiene 24 vías, están completamente electrificadas, tiene estacionamiento para 16 trenes y además se pueden hacer ahí intervenciones un poco más grandes que las que comentábamos en la semana pasada, no solamente de lavado, combustible, recarga de arena, agua, sino también pequeñas intervenciones de mantenimiento, tanto preventivas, como conectivas.

Se tiene una playa de vías con una vía ladero para conexión con la vía general, vía de mango para maniobras, tres vías sobre piladillos para las operaciones de mantenimiento menor, 16 vías para estacionamiento de los trenes y esta cochera cuenta con el mayor número de vías en el proyecto.

Es un proyecto que ya está generando empleos tanto directos, como indirectos en la parte de construcción y que lo seguirá haciendo su parte de operación, buscando también dar el mantenimiento, el material rodante, así como los sistemas de vías, señalización y telecomunicaciones.

Muchas gracias.

DIEGO PRIETO HERNÁNDEZ, DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL DE ANTROPOLOGÍA E HISTORIA (INAH): Muy buenos días. Muy buenos días señor presidente, señor gobernador, integrantes del gabinete y de este gran equipo que se ha ido conformando alrededor del proyecto prioritario del Tren Maya; compañeras y compañeros de los medios.

Como ustedes saben, el Tren Maya es un proyecto que se hace cargo de la pertinencia cultural y de la sustentabilidad ambiental y social de esta magna inversión. Eso supone, además de un trabajo muy intenso con las comunidades en el entorno y las medidas para cuidar el medio ambiente, la recuperación, registro y puesta en valor del inmenso patrimonio arqueológico que se localiza en el área maya de México.

Por lo que hace al tramo 3, que corre de Calkiní hasta Izamal, sabíamos desde un principio que iba a ser uno de los tramos con mayor cantidad de vestigios. Por eso, el presidente nos pidió hacer énfasis especial en este tramo, cuya densidad por lo que hace a materiales arqueológicos sólo es equiparable al Tramo 7 en donde ahora nos encontramos haciendo un trabajo de gran importante.

En el tramo 3, quiero felicitar el esfuerzo que han hecho los compañeros arqueólogos, por supuesto también antropólogos físicos y profesionistas en general, que han podido recuperar información de siete mil 256 estructuras de carácter inmueble, desde cimentaciones, caminos antiguos, albarradas, pero también algunas estructuras de mayor dimensión que nos llevaron a proponer ajustes en la ingeniería de este tramo que siempre fueron atendidos por el consorcio que acaba de dar su informe.

Se localizaron más de 216 mil piezas o tiestos de cerámica que aportan mucha información de las culturas que se desarrollaron en el área, 374 bienes muebles relativamente íntegros, muchos de ellos vasijas con escritura y con bajo relieves o pintadas; cinco enterramientos humanos y 117 rasgos culturales asociados con el paisaje.

Las tareas de campo están concluidas en su totalidad y ahora lo que estamos haciendo es el trabajo de ordenamiento, clasificación, restauración, catalogación y análisis del material.

En el Programa de Mejoramiento de Zonas Arqueológicas tenemos siete zonas, seis de ellas corresponden a la ruta Puuc y son: Oxkintok, Kabah, Xlapak, Uxmal, Sayil y Labná, es una ruta de gran importancia para la comprensión del desenvolvimiento de las culturas mayas del pasado y del presente.

Y la otra zona, en el norte de la península de Yucatán, cerca de Mérida, es Dzibilchaltún.

En el caso de ruta Puuc hemos avanzado mucho en la investigación que corresponde a la zona de Oxkintok y tenemos todo un trabajo de conservación e investigación arqueológica en las zonas de Uxmal, Kabah, Chacmultún, Sayil, Xlapak y Labná.

En el caso de Uxmal, ahí se ubicará un Centro de Atención a Visitantes Catvi y en el caso de Kabah se instalará el gran museo de sitio de la ruta Puuc. En Uxmal llevamos avances importantes, sobre todo en el conjunto de estructuras y edificios que corresponde a lo que se le conoce como El Palomar.

La otra gran zona de intervención es Dzibilchaltún, ahí llevamos avanzados los trabajos de investigación, conservación, consolidación y mantenimiento de estructuras, muy en particular este que aparece en la imagen, que es el Templo de las Siete Muñecas, muy reconocido por su importancia arqueoastronómica. Y estamos también con avances importantes en la reestructuración del museo de sitio de Dzibilchaltún.

Para concluir, comentarles que en este tramo hemos tenido hallazgos de mucha relevancia, quiero destacar estos tres que se han dado a conocer en conferencias previas: la escultura de este guerrero decapitado en Oxkintok, la estela dual que se localizó en Uxmal con la figura de una deidad masculina de un lado y femenina del otro lado y muy recientemente la estación Mérida, que se encuentra en Teya, se localizó una ofrenda con este tipo de vasijas que tienen escritura y bajorrelieves de enorme elegancia.

Es cuanto.

MANUEL BARTLETT DÍAZ, DIRECTOR GENERAL DE LA COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD (CFE): Señor presidente, la Comisión Federal de Electricidad se ha sumado a esta magna obra del Tren Maya.

Vamos a presentar en un video las diferentes acciones que ha tenido que tomar esta empresa, tomando en consideración que se trata de construir todo un sistema eléctrico en la selva de la península. Es una obra magna, veremos el tamaño que representa. Si tuviéramos que construir otra vez la ciudad de Mérida, que tiene una población de medio millón de personas o más, lo que se está construyendo en la selva de la península es equivalente.

Tenemos también la construcción de dos grandes centrales eléctricas para generar electricidad que va a resolver el impulso de toda la península durante los próximos 50 años. Y además existe toda una infraestructura para llevar el gas, que es tan importante para el desarrollo de este nuevo pedazo del país, que va a tener un desarrollo extraordinario.

Se está ampliando un gasoducto que trae gas de Texas, el gas más barato del mundo, que va a ampliarse hasta la zona de Coatzacoalcos para bajar en esa zona después de Dos Bocas y de esa manera unirse al antiguo gasoducto el Mayakan, de nombre Mayakan, que era muy reducido, era telescópico, se iba limitando ahí avanzando, se va a ampliar totalmente, de tal manera que pueda llevar una cantidad del doble o triple de lo que se había planeado con el antiguo sistema de gasoductos.

Es una verdadera transformación en el sur del país.

Comentaba hace un rato con el presidente, México ha crecido de una manera desigual: el norte crece, el centro crece, el bajío crece y, sin embargo, tradicionalmente el sur sureste se ha venido rezagando. Este rompimiento que establece dos Méxicos, el México que crece y el México que se va abandonando y aislando, se va a transformar con esta magna obra que combinada con el Istmo de Tehuantepec va a dar una verdadera transformación en el sureste y va a reequilibrar lo que era un país roto, dos Méxicos, el México del norte y el México del sur. Esta obra tiene un significado extraordinario para el país.

Presentamos entonces el documento que será grabado aquí.

Muchas gracias.

(INICIA VIDEO)

VOZ MUJER: CFE participa en el magno proyecto de transformación de la península de Yucatán del Gobierno de México y para ello ejecuta proyectos estratégicos para incrementar el abasto de gas natural, fortalecer y diversificar la generación de electricidad, garantizar el suministro eléctrico y contribuir con los proyectos de desarrollo impulsados por el gobierno federal para avanzar en la transformación energética de la región.

La CFE ampliará la capacidad de generación eléctrica al construir dos centrales de ciclo combinado ubicadas en las ciudades de Mérida y Valladolid. Juntas tendrán una capacidad de producción de mil 519 megawatts y se sumarán a la capacidad de generación actual que alcanzará cuatro mil 521 megawatts, lo que garantizará la disponibilidad de electricidad a toda la península.

Para satisfacer la demanda de gas natural requerido en procesos industriales y en la generación de energía eléctrica, la presente administración despliega la mayor infraestructura energética en la historia del sureste.

Una primera acción consistió en interconectar al antiguo gasoducto Mayakan con el Sistema Nacional de Gasoductos, lo que significa incrementar la disponibilidad de gas en un 400 por ciento. También, se desarrolla en alianza, con TC Energía, el gasoducto marino Puerta al Sureste, con el que se llevará gas de calidad importado de Texas a la zona de Coatzacoalcos y Paraíso, Tabasco. Mediante el desarrollo del gasoducto Paraíso-Cactus y la ampliación del gasoducto Mayakan, se transportará el hidrocarburo hacia la península.

La ampliación permitirá llevar hasta 500 millones de pies cúbicos, es decir, se duplica la capacidad del antiguo gasoducto Mayakan. Este gasoducto se extenderá hasta Cancún en el mediano plazo, para finalmente sustituir el uso de combustóleo y diésel por gas natural en todas las centrales eléctricas de la región.

Respecto a la construcción del Tren Maya y dado que en un 44 por ciento de su recorrido funcionará mediante un sistema eléctrico, la CFE realiza 53 obras mayores de infraestructura eléctrica para la construcción de siete subestaciones tractoras que estarán ubicadas a lo largo de 690 kilómetros y conectarán al tren con la red eléctrica, le dotarán de fuerza de tracción y regularán la tensión en su sistema eléctrico.

Para llevar la electricidad a 170 servicios que se requieren en la operación del Tren Maya, la CFE lleva a cabo la construcción y tendido de 556 kilómetros de líneas de media tensión, instala cinco mil 563 postes e incrementa la capacidad en las subestaciones eléctricas Kanasín, Tulum e Insurgentes.

Adicionalmente, la Comisión Federal de Electricidad instala la Central Fotovoltaica Nachi Cocom en terrenos propios, con una capacidad de generación de 7.5 megawatts. Esta central proporcionará electricidad al sistema de transporte público eléctrico que dará movilidad a los usuarios desde las dos estaciones del Tren Maya, ubicadas a las afueras de Mérida hacia el interior de la ciudad.

La infraestructura eléctrica instalada para proporcionar energía al Tren Maya equivale a instalar nuevamente un sistema eléctrico como el de la ciudad Mérida. La CFE lleva a cabo la conexión de la isla Holbox al Sistema Eléctrico Nacional a través de 10.5 kilómetros de cable submarino y efectúa el reemplazo de 6.9 de cable submarino que conectan a Isla Mujeres con Cancún.

Ambos proyectos aportarán a la calidad y continuidad del servicio eléctrico y se ejecutan con la más alta tecnología disponible en el mercado global, garantizando así el suministro de energía eléctrica por los próximos 30 años. Se desarrolla una estrategia integral para llevar más y mejor energía a la península de Yucatán, que cuenta con una superficie más extensa que la de Países Bajos, Dinamarca y Suiza juntos.

Esta magna obra genera más de 11 mil 700 empleos directos y 16 mil 800 empleos indirectos con una inversión que asciende a más de 151 mil millones de pesos.

Así, la Comisión Federal de Electricidad fortalece la seguridad energética de la península de Yucatán., refuerza el sistema eléctrico de la región y suministrará la electricidad necesaria para la operación segura, confiable, eficiente y ambientalmente responsable del Tren Maya. La CFE se suma a la transformación de México y contribuye en la tarea de llevar un mayor y mejor desarrollo al sureste del país.

(FINALIZA VIDEO)

BLAS ANDRÉS NÚÑEZ JORDÁN, JEFE DEL CENTRO COORDINADOR DE OPERACIONES (CCO) DEL TREN MAYA. DIRECCIÓN GENERAL DE INGENIEROS DE LA SEDENA: Con su permiso, señor presidente. Muy buenos días.

Dentro de las obras que se ejecutan en el tramo 3 del proyecto Tren Maya a cargo de la Dirección General de Ingenieros de la Secretaría de la Defensa Nacional, se encuentran las siguientes:

El Parque la Plancha, el Parque la Plancha se encuentra localizado en el centro de la ciudad de Mérida, tiene una extensión aproximada de 20 hectáreas y colinda con la Escuela de Artes del estado de Yucatán. Independientemente de la importancia social y cultural que tendrá el parque, esa será la primera conexión de los visitantes que arriben a la ciudad de Mérida, ya que los visitantes que así lo deseen podrán ser transportados de la estación de Teya hacia el parque a través de un transporte eléctrico.

Dentro de los alcances de la obra se encuentran los siguientes: el parque va a tener ciclovía, estacionamientos, área de juegos infantiles, un mercado gastronómico, auditorio al aire libre, lago artificial, cancha deportiva, pista de patinaje, parque de mascotas, gimnasio al aire libre, área comercial y de servicios, se van a… o, más bien, ya se reubicaron, 11 casas habitación, tendrá el Museo del Ferrocarril, un malecón, un espejo de agua, así como andadores y senderos.

Respecto a la reubicación de las 11 viviendas, con fecha 23 de diciembre del año pasado, se llevó a cabo la entrega de las viviendas a las familias que como parte del proyecto del parque fue necesaria su reubicación, quedando las viviendas dentro del mismo predio.

La obra presenta un avance del 43 por ciento y se encuentra programada para concluirla el día 30 de noviembre de este año.

El Parque Nuevo Uxmal, respecto al Parque Nuevo Uxmal, este se construye en el predio del mismo nombre y tiene una extensión de dos mil 230 hectáreas y servirá para conectar el parque propiamente con la estación de trenes de… perdón, con el paradero de Calkiní, a través de una carretera de 17.4 kilómetros, para que posteriormente a través de un sacbé, que es un camino blanco, peatonal y también van a poder hacer uso de bicicletas y transportes eléctricos, los visitantes pueden llegar a la zona arqueológica de Uxmal.

Este proyecto considera las siguientes instalaciones: va a tener obviamente el mejoramiento de los caminos que ya mencioné, va a haber vialidades interiores, se va a construir un centro de transporte modal, va a tener un acceso monumental, va a haber andadores y también va a tener una barda perimetral, se van a restaurar también las áreas naturales ya que está considerada como área natural protegida.

Dentro del mismo parque va a haber también un hotel de las características que ya se han mencionado los otros, son tres edificios de tres niveles donde van a estar 160 habitaciones. En esos niveles también va a estar la recepción, el gimnasio, el bar, la gerencia y un restaurante; va a tener cafetería, albercas, un edificio de servicios con obviamente los servicios necesarios para el funcionamiento adecuado del hotel; tiene una superficie de 6.25 hectáreas y se tiene programada su conclusión para finales de noviembre del presente año.

La que sigue, por favor. Y, por último, esta secretaría construye en la ciudad de Mérida, en un área de 5.5 hectáreas, el edificio para la dirección general de la empresa Tren Maya, es decir, el consorcio que va a dirigir la empresa. El edificio principal va a estar localizado ahí en la ciudad de Mérida. Se tiene programado concluirlo el 31 de diciembre y considera las siguientes instalaciones: propiamente el edificio del consorcio va a tener estacionamiento, casetas de acceso, una asta bandera, taller de mantenimiento, un almacén general, va a haber también un destacamento de la Guardia Nacional, comedor, patio de honor y canchas de usos múltiples.

Es cuanto, señor presidente.

LUIS CRESENCIO SANDOVAL GONZÁLEZ, SECRETARIO DE LA DEFENSA NACIONAL: Con permiso, señor presidente.

En relación con la seguridad, la Guardia Nacional proporcionará la seguridad física a todo este tramo, al igual que los demás. Aquí emplearía 489 elementos de la Guardia Nacional dándole seguridad a las estaciones de Izamal, a la de Teya, asimismo a paraderos de Tixkokob, Umán y Maxcanú y a los parques que se están construyendo, que ya los mencionaron, el Parque Nuevo Uxmal y La Plancha.

Asimismo, en las zonas arqueológicas estarán presentes, en los hoteles, a bordo de los trenes, dando seguridad a las cocheras, a los talleres, a las instalaciones administrativas y operativas que harán funcionar el tren.

Y será apoyado este personal con los helicópteros que se destinarán para incrementar el ámbito de la seguridad, así como el empleo de drones que se encargarán principalmente de dar recorridos por lo que es el derecho de vía y vigilancia desde el aire de todas las instalaciones que se incluyen en el proyecto.

Gracias.

MAURICIO VILA DOSAL, GOBERNADOR DE YUCATÁN: Con su permiso, señor presidente. Muy buenos días tengan todos ustedes.

Pues, primero que nada, agradecer el trabajo coordinado que realizamos todos los días con el gobierno federal y platicarles un poquito y hacer pues ahora sí como una recopilación de estos importantes proyectos.

En Yucatán desde el primer momento hemos apoyado el proyecto del Tren Maya porque, sin duda, para nosotros el tener la oportunidad de tener un medio de transporte rápido y eficiente que nos permita traer parte de los millones de turistas que hoy llegan a Cancún y la Riviera Maya, sin duda, nos va a generar desarrollo económico y nos va a dejar empleo.

La ruta del Tren Maya para nosotros hace mucho sentido, ¿por qué?, porque la primera parada, viniendo de Cancún, es Valladolid, que es Pueblo Mágico; luego, Chichén Itzá, que por supuesto es una zona arqueológica patrimonio de la humanidad; luego, en Izamal, que es Pueblo Mágico; la estación de Mérida, la de Umán y Maxcanú, que junto con Calkiní son las estaciones más cercanas a lo que es la zona arqueológica de Uxmal.

Bueno, los proyectos que ha traído el Tren Maya han sido buenos porque, por ejemplo, que está haciendo el INAH de Promeza, que son casi cinco mil millones de pesos de inversiones en las zonas arqueológicas, de las 21 zonas arqueológicas que se van a invertir en todo el Tren Maya 10 están en Yucatán, con lo cual se van a estar mejorando las zonas arqueológicas y los centros de visitantes.

Por otro lado, también son casi 600 millones de pesos de obras que ha hecho Sedatu en los municipios en los que atraviesa el Tren Maya en Yucatán, obras importantes como, por ejemplo, la renovación del centro histórico de Izamal, la renovación del parque, la plaza principal y la construcción del museo de sitio de Tinum, así como también, por ejemplo, el parador turístico de Zací en Valladolid, solamente por mencionar algunas.

Algo que es un gran anhelo o era un gran anhelo para las y los yucatecos era que en la exestación de ferrocarriles que se encuentra en Mérida, Yucatán, un terreno de 22 hectáreas, ya con lo que es la Escuela de Artes de Yucatán, que se encontraba en abandono este terreno. Y para que ustedes se ubiquen, este terreno está de manera paralela de lo que es el Paseo de Montejo a cuatro cuadras, en una zona que es turística 100 por ciento.

Y, bueno, con el apoyo del presidente y de la Secretaría de la Defensa se está construyendo, como ya se mencionó, el gran Parque de la Plancha. Este parque, además de ser un gran espacio de convivencia familiar para las y los yucatecos, de ser un pulmón también dentro del centro de la ciudad, pues se va a convertir también en un atractivo turístico.

Como ya se mencionó, va a tener un anfiteatro para 10 mil personas, lago con fuente, mercado gastronómico, área de juegos para niños de todas las edades, un andador techado que va a recorrer todo el parque y, por supuesto, también la estación del IE-TRAM, que en un momento les vamos a platicar.

En la ciudad de Mérida, bueno, en Yucatán, estamos haciendo un nuevo sistema de transporte público que se llama el Va-y-ven, que es un sistema de transporte que es amigable con el medio ambiente, pero especialmente amigable con las personas. Y una de las vertientes es el IE-TRAM, que es este vehículo muy moderno que están viendo ustedes, que es un vehículo que tiene todas las bondades de un tranvía, pero toda la flexibilidad de un autobús.

Este vehículo hoy sólo está funcionando en algunas ciudades de Europa, va a ser primero en su tipo en toda Latinoamérica y también va a ser la primera ruta eléctrica de todo el sureste del país.

Este vehículo nos va a permitir enlazar dos municipios de la zona metropolitana de Mérida, Umán y Kanasín, que son los que todos los días meten más gente a la ciudad de Mérida, además de 140 colonias de Mérida.

Siguiente, por favor. Esta es la ruta que va a seguir. Esta es una inversión de más menos dos mil 820 millones de pesos donde el gobierno del estado va a estar poniendo el 61 por ciento de los recursos, el gobierno federal a través de Banobras el 23 por ciento de los recursos y la iniciativa privada el 16 por ciento.

Son tres rutas principales que va a tener el IE-TRAM:

La primera, del centro de la ciudad pasando por el parque de La Plancha hasta la Facultad de Ingeniería de la UADY.

Siguiente, por favor. Del centro de la ciudad de Mérida al municipio de Kanasín, es el segundo municipio más grande de Yucatán.

Siguiente. Un ramal que sale a la estación del Tren Maya que está en Teya para poder traer a los pasajeros del tren que lleguen a la estación de Teya al Parque de La Plancha.

Y siguiente, por favor. Del centro de la ciudad de Mérida a Umán y en la parte de atrás de Umán, que es Poxilá, es donde estará la estación del Tren Maya; entonces, nos permite perfectamente traer a la gente de la estación del Tren Maya y por supuesto también conectar lo que es el municipio de Umán.

Y si me permiten, les vamos a presentar un video de 30, 35 segundos para que puedan conocer el vehículo.

(PROYECCIÓN DE VIDEO)

MAURICIO VILA DOSAL: Agradecer también a la Comisión Federal de Electricidad porque por instrucciones del presidente están construyendo un parque de energía solar de 7.5 megas en la estación de Nachi Cocom, el cual va a permitir que la energía eléctrica que va a utilizar este sistema de transporte sea también energía renovable.

Comentar también la gran importancia, aunque ya lo mencionó CFE, que tienen estas dos nuevas centrales termoeléctricas de ciclo combinado que se están haciendo, una en Mérida y otra en Valladolid, porque, además de ser una inversión muy importante, pues estas centrales le van a venir a dar abasto de energía eléctrica a Yucatán para los próximos 25, 30 año y era una gran necesidad.

Siguiente, por favor. Y el tema del gas natural, que con esta inversión que ya explicó muy bien el director de la CFE, se cierra una brecha que hay entre el sureste del país y el centro el norte. Se habla mucho, por ejemplo, de que los estados del norte crecen, los estados del bajío y que los del sureste no, pero también esto se ha dado a lo largo de los años por una falta de desigualdad en infraestructura.

Para nosotros hoy el tener gas natural, estamos en el año 2023, seguramente esta obra va a terminarse en el año 2024, cuando, por ejemplo, en el estado de Nuevo León tienen gas natural desde 1940, pues habla de esa brecha que hoy se está cerrando.

Para nosotros, el que hoy las centrales termoeléctricas que existen en Yucatán y las nuevas puedan trabajar con gas natural a mediano plazo van a hacer que las tarifas de energía eléctrica que pagamos las y los yucatecos en nuestras casas, en nuestros negocios, bajen, con lo cual podamos ser también mucho más competitivos, porque hoy nos pasa mucho que cuando quieren venir las grandes empresas nacionales o extranjeras les gusta mucho el sureste del país, les gusta mucho Mérida, la calidad de vida, la seguridad, pero cuando se habla de costos de producción y los costos de energía muchas veces nos quedamos fuera de la jugada por no tener esto. Así que, sin duda, este es un gran proyecto que le viene a dar viabilidad al estado de Yucatán para los próximos años.

Agradecer el trabajo que estamos haciendo con la Secretaría de Marina, donde estamos ya en el proceso de que nos den una cesión de derechos para poder hacer la ampliación del Puerto de Progreso, donde se van a estar haciendo 40 hectáreas adicionales en el mar, además de que se estaría ampliando el calado y el ancho del canal de navegación, con lo cual podríamos tener barcos de carga más grande, que nos ayuden a mejorar nuestra competitividad y también que los cruceros que hoy llegan a Yucatán ya en gran número, también podamos estar recibiendo cruceros más grandes y también podamos mejorar la afluencia turística.

Eso sería todo de mi parte, señor presidente. De nueva cuenta, agradecer el trabajo de manera coordinada y respetuoso que desarrollamos cada quien en el ámbito de las facultades que nos da la ley. Y por supuesto que desde Yucatán muy contentos de poder poner nuestro granito de arena para que las y los yucatecos les vaya mejor, pero también para que a México le vaya mejor.

Muchas gracias.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Muy bien. Muchas gracias a todos, a Mauricio.

Tenemos todavía dos videos. Hay bastante información.

(INICIA VIDEO)

VOZ DE MUJER: Tren Maya, reporte integral tramo 3, 30 de enero de 2023.

El tramo 3 del Tren Maya inicia en Calkiní, Campeche y termina en Izamal, Yucatán. Se extiende por 15 municipios y 32 localidades a lo largo de 159 kilómetros, de los cuales 60 son de vía doble electrificada.

El ascenso y descenso de pasajeros tendrá lugar a través de dos estaciones y cuatro paraderos: la estación Mérida-Teya y la estación Izamal y los paraderos de Calkiní, Maxcanú, Umán y Tixkokob.

En el tramo 3 se realizan 372 obras complementarios entre viaductos, pasos peatonales, vehiculares y de fauna, drenaje y obras inducidas.

De manera adicional destaca la construcción de cuatro duques de atraque en Puerto Progreso, lo que fortalecerá el desembarque y suministro de insumos como riel y balasto. Son 492 mil metros cúbicos de balasto los que se requerirán en el tramo 3, así como 404 mil durmientes y 30 toneladas de riel.

En la localidad de Poxilá, municipio de Umán, Yucatán, se ubica una fábrica de durmientes que acelera el abasto de estas piezas fundamentales para la vía férrea.

En las inmediaciones del municipio yucateco de Teya se prepara una base de mantenimiento para la vía y una cochera para el resguardo de los trenes.

El tramo 3 es singular porque a partir de la estación Mérida-Teya inicia la vía doble electrificada que se extenderá 700 kilómetros por los tramos 4, 5 y 6 hasta llegar a Chetumal. Para garantizar el suministro de energía, se llevan a cabo 55 proyectos mayores de infraestructura. Se trata de dos centrales de generación de electricidad y 53 obras relacionadas con la construcción de siete subestaciones eléctricas tractoras.

Todas estas obras no sólo garantizarán la operación del Tren Maya, sino también fortalecerán el abasto eléctrico para la población de la península de Yucatán.

En el tramo 3 el gran proyecto del Tren Maya genera actualmente más de 11 mil empleos con mano de obra local que mucho ayuda a familias de Campeche y Yucatán.

Para atender una antigua demanda ciudadana, el Tren Maya recupera en el tramo 3 la zona del parque La Plancha en el oriente de Mérida, un espacio en desuso por mucho tiempo que ahora brindará beneficios ambientales y de recreación.

En las inmediaciones de Uxmal también se realiza un parque natural y uno de los hoteles Tren Maya, que permitirán una experiencia única al convivir la grandeza del medio ambiente con la riqueza arqueológica.

A través del Programa de Mejoramiento de Zonas Arqueológicas se interviene en el sitio de Dzibilchaltún y todos los que conforman la ruta Puuc: Uxmal, Sayil, Oxkintok, Kabah, Labná e Xlapak. En ellos se construyen Centros de Atención a Visitantes para recibir de mejor manera a quienes acuden a cuidar la cultura maya.

En el tramo 3 el Tren Maya también abrirá puertas hacia lugares de belleza deslumbrante y enormes tradiciones e historia, como Izamal, la blanca Mérida y Puerto Progreso, por citar sólo algunos de los más emblemáticos.

En las localidades del tramo 3 por donde pasará el tren también se lleva a cabo un Plan Integral de Desarrollo con 107 obras sociales y casi cuatro mil acciones de vivienda.

Estos beneficios son adicionales a los programas para el Bienestar que se aplican en la región como un derecho y para dar felicidad a la gente.

En el tramo 3 los pasajeros del Tren Maya tendrán la posibilidad de conocer la grandeza humana del pueblo campechano y yucateco, mujeres y hombres trabajadores y buenos que en cada una de sus actividades contribuyen a construir la gran región que es el sureste mexicano.

Faltan 325 días para la inauguración del Tren Maya en diciembre de 2023.

(FINALIZA VIDEO)

(INICIA VIDEO)

VOZ MUJER: La Comisión Nacional del Agua informa el avance en la construcción de la presa Santa María, río Baluarte, Sinaloa.

La presa tiene un avance físico del 80 por ciento.

En la cortina se continúa con la colocación de diferentes tipos de materiales, de los cuales se tiene un acumulado de cuatro millones 400 mil metros cúbicos de un total de siete millones 750 mil metros cúbicos. También, se realiza la colocación de concreto en el plinto.

Utilizando la cimbra deslizante, en la cara de la cortina aguas arriba se avanza en el habilitado y en la colocación de acero de refuerzo y de concreto.

Para la conformación de los distintos paneles de la pared moldeada, en la zona del cauce se continúa con los trabajos de excavación, habilitado y colocación de acero de refuerzo y vaciado de concreto.

En el Vertedor 1, en canal de descarga se lleva a cabo la colocación de tubería de drenaje, así como el colado de losa de piso, anclaje sobre taludes, así como la carga y retiro de materiales producto de la excavación.

En los muros de gravedad de ambas márgenes se coloca acero de refuerzo y concreto.

Concluyó la instalación de la grúa viajera y se realizaron con éxito las pruebas funcionales de la misma.

El equipamiento electromecánico del Túnel 3 estará integrado por dos sistemas de tubería, el primero por el desagüe de fondo de 104 metros de longitud con un avance de 95 metros en su fabricación y el segundo para la obra de toma de 300 metros con un avance de 136 metros.

Continúa la fabricación de las dos válvulas tipo mariposa biplanas, las cuales tienen un avance de 35 por ciento, mientras que una tipo mariposa de sello simple y dos de tipo chorro divergente tienen un avance en su fabricación del 28 por ciento.

A la fecha se han generado cuatro mil 468 empleos en la construcción de la presa.

(FINALIZA VIDEO)

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Ahora sí vamos a las preguntas. Tú, ustedes tres, compañeras mujeres. Faltan dos. Ya, con eso nos quedamos.

PREGUNTA: Gracias, presidente, buenos días.

Dalila Escobar, de Proceso.

Primero, bueno, lo que tiene que ver con todo esto que ha surgido en torno al juicio de Genaro García Luna, pero lo que está relacionado también específicamente con el expresidente Felipe Calderón. Como sabemos, ha tenido apoyo de alguna manera para mantener o tener autorizaciones de residencia y de trabajo en España y, como sabemos también, con ayuda de José María Aznar, el expresidente del gobierno español, quien, aunado a una red de organizaciones, pues sí del ala conservadora, han buscado tener interferencia en cuestiones de campaña en diferentes países, no nada más de América Latina. Pero preguntarle en este sentido lo que tiene ver directamente con Felipe Calderón.

Lo que sabemos, se ha mostrado más de manera pública en otros países, en este caso en España, lo mismo que Ricardo Anaya. Y recordar algunos de los puntos que han manejado ambos, quienes, por un lado, dirían ellos que están siendo perseguidos, que son perseguidos políticos.

Pero también, por otro lado, preguntarle a usted si no considera que este hecho de que se muestren del país o que sepamos que están fuera no es un indicativo de que tengan cuentas que rendir en nuestro país y que de alguna manera se preste o que parezca que sea una fuga por algunos de los elementos que tengan pendientes aquí.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Bueno, en el caso del expresidente Calderón, ya hemos hablado, se hizo una consulta. Aunque la gente mayoritariamente pidió que se abrieran juicios en contra de los expresidentes de México, no se alcanzó el porcentaje que demanda la ley para que se llevara a cabo este proceso judicial. Eso fue lo que decidió la gente, decidió el pueblo de México.

Yo ya en varias ocasiones he expresado que no es mi fuerte la venganza, desde que tomé posesión hablé del tema que lo más importante era ver hacia adelante, el que no se repitieran los casos de corrupción que imperaron durante todo el periodo neoliberal, que lo más importante era cortar de tajo con la corrupción y es lo que estamos haciendo, estas obras no podrían realizarse si se mantuviese el mismo régimen de corrupción y de privilegios que prevalecía en el país, que se impuso por 34 años. Ahora no hay corrupción y el presupuesto rinde, alcanza.

El otro día, antier, creo que te mandé un video, pero de una señora que simplifica muy bien, es una síntesis, lo que está pasando en la actualidad.

Si no hay corrupción, alcanza el presupuesto. La corrupción, como siempre lo he dicho, no hay que combatirla sólo por razones de índole moral, que eso es importante, también hay que combatirla para ahorra y liberar fondos al desarrollo.

La verdad es que hablábamos de corrupción y hablábamos… Y tengo libros escritos hace 20 años o más, desde el 89 escribí un libro, 1989, sobre el fraude electoral en Tabasco y hablaba yo del cáncer de la corrupción, que nada había dañado más a México que la deshonestidad de los gobernantes.

Pero cuando llegué a la Presidencia me vi rebasado en mis consideraciones sobre lo que significaba la corrupción y sobre todo en este último periodo que, sin duda, el periodo neoliberal es el de más saqueo en toda la historia de México, los 36 años de predominio del neoliberalismo.

Entonces, lo que importa es que ya no se repitan estos casos. Imagínese, si se privatizaba todo.

Las denuncias contra García Luna pues tiene que ver con esos contratos, entre otras cosas. Y todo eso se fugaba, se iba del país, se compraban departamentos de lujo en Florida, pero no uno, dos, tres, sino 100, 200 y en los paraísos fiscales se iba el dinero del presupuesto, del dinero de los mexicanos.

Entonces, sí hay juicios, en el caso de García Luna pues está abierto el juicio en Nueva York y hay otros casos también que se están tratando en la Fiscalía General de la República.

INTERLOCUTORA: En algún momento Calderón había mencionado que existían seis carpetas de investigación. Para preguntar si se aclaró esta situación, si existen.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Existen carpetas de investigación, pero no en contra del presidente Calderón, sino de García Luna. Hay, ya lo mencioné, incluso una denuncia del Gobierno de México en Florida por cerca de 700 millones de pesos, perdón, de dólares, atribuida a él, a su grupo. Eso está ahí y también la fiscalía tiene abierta investigaciones. Sin embargo, pues creo que las autoridades están esperando el resultado de este juicio de Nueva York.

INTERLOCUTORA: Sí, justo sobre eso le quería preguntar, si va a depender del resultado que se dé allá, saber si en México se va a seguir un juicio o si México abrirá su propio juicio en torno a estos funcionarios.

Y también usted ha mencionado en diferentes ocasiones, aunque las consultas no han sido vinculatorias, se han tomado como referencia para tomar algunas decisiones. ¿Por qué esperar a que Estados Unidos defina si García Luna es culpable o no y que esto arrastre, en todo caso, a Calderón? ¿Y por qué no en México se inicia el propio juicio?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Hay que esperarnos, porque, miren, ya hablé de lo de la consulta, lo propuse en mi toma de posesión, dije: Sólo si el pueblo de México lo decide en una consulta. Y para que esa consulta fuese vinculatoria se necesitaba el 40 por ciento de participación de los ciudadanos; no se alcanzó ese 40 por ciento.

Y además yo dije que, de darse esa consulta, yo iba a votar en contra porque no debíamos quedarnos empantanados, teníamos que iniciar una etapa nueva y que lo más importante era la no repetición y eso es lo que estamos haciendo.

Por eso no nos hemos endeudado, por eso no han aumentado los impuestos, por eso no hay gasolinazos, por eso se ha incrementado el salario mínimo como no se hacía en 40 años, por eso no se ha devaluado el peso como no sucedía en 50 años, por eso no se ha dejado de atender a la gente humilde, a la gente pobre, nunca se había destinado tanto presupuesto para el bienestar del pueblo, porque era muchísimo, muchísimo lo que se robaban.

INTERLOCUTORA: Pero para usted el hecho de que estén fuera del país, ¿no es indicativo de que tengan alguna deuda o que sean perseguidos, como dicen ellos?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Pues se habla mucho, ¿no?, pero aquí lo importante son los hechos, lo que cuentan son los hechos. Nosotros no perseguimos a nadie. Repito, no es mi fuerte la venganza.

Y también hay un tribunal popular y la gente está muy consciente del daño que ocasionaron quienes gobernaron durante el periodo neoliberal. Ese también es un castigo, es una condena. Ellos a lo mejor nunca pensaron que iba a haber un despertar ciudadano, una revolución de las conciencias, porque, la verdad —no son palabras, no es retórica, no es demagogia— antes los corruptos ni siquiera perdían su respetabilidad, se veía como algo normal, hasta había quienes les decían a los hijos: ‘Estudia para que cuando seas grande seas como don fulano, un reverendo ladrón’.

Era normal el que alguien de venir de una escuela pública terminara en una universidad en el extranjero, pero, además de vivir en una unidad habitacional o en una casa de interés popular o medio, acabara en una residencia en Las Lomas o en departamentos de gran lujo en México, en el extranjero.

Eso es lo que fracasó, ese modelo de triunfar a toda costa sin escrúpulos morales de ninguna índole, eso es lo que se acabó con el inicio de esta Cuarta Transformación. Y me siento muy satisfecho por eso, porque fue fuera máscaras. Se acabó la corrupción.

Y si va a haber castigo o no va a haber castigo, eso corresponde a las autoridades. Nosotros hemos presentado algunas denuncias porque también no podemos terminar como cómplices, que encubrimos, pero son las autoridades autónomas las que tienen que resolver. En el caso del expresidente Calderón, yo ya he dicho, son tres cosas:

Una, que todo el juicio de García Luna fue inventado, que le fabricaron los delitos y que es inocente, de modo que no tiene por qué preocuparse el presidente Calderón.

Lo segundo es que sí esté implicado García Luna, que sí recibió dinero, sobornos, para proteger a un grupo y perseguir a otros, pero no lo sabía Calderón. Esa es la segunda hipótesis, que no debe de descartarse, no debe descartarse porque si el que gobierna no le importa mucho cómo se mueven sus servidores públicos, cómo actúan, sino están pendientes y si además les gusta el halago, que los lambisconeen y si estos servidores públicos son ‘sí, señor’, ‘cómo no, señor’, ‘lo que usted diga, señor’, ‘¿qué horas son?, las que usted quiera que sean, señor’, pues los van envolviendo y se vuelven eficientes y resuelven todo:

—¿Cómo está este asunto de seguridad en Guerrero?

—No se preocupe, señor, ya estamos por resolverlo.

—Hay que poner orden, ¿eh?, mano dura. No les vaya a temblar la mano.

Y mano dura y no les temblaba la mano, era como mátalos en caliente, porque pensaban que de esa manera iban a resolver el problema. Se olvidaron.

Y todavía el pensamiento conservador sostiene que todo se debe de resolver con el uso de la fuerza, con medidas coercitivas, cárceles, amenazas de mano dura, leyes más severas, no creen, como nosotros que la paz es fruto de la justicia.

No creen, como nosotros, que el ser humano no nace malo, que no es malo por naturaleza, sino que son las circunstancias las que llevan a algunos a tomar el camino de las conductas antisociales, por eso no atienden las causas, el origen de la violencia.

Por eso hasta el exrector —imagínense, qué vergüenza—, Narro, diciendo ‘ninis’. Él fue que acuñó lo de ‘ninis’, o lo trajo porque ya se manejaba en otras partes del mundo, para tratar de manera despectiva a los jóvenes, ‘ninis’, ni estudian ni trabajan. Y nunca hicieron nada por los jóvenes porque ese era su concepción, es su pensamiento conservador, retrógrada.

Entonces, la segunda hipótesis pues es esa. Así, así como el dinero llama dinero, el pensamiento conservador llama al pensamiento conservador, o sea, se van agrupando, se van uniendo, se van identificando en ese pensamiento, en esa idea.

Y lo tercero es que García Luna pues es responsable y contaba con el apoyo de Calderón.

Esas son las tres hipótesis, pero ¿para qué nos vamos a adelantar si hoy continúa el juicio, todos estos días?

A mí sí me llama mucho la atención y no sólo el caso de García Luna, sino de otros casos, de periodistas, por ejemplo, de cómo es que se convirtieron como en empresas inmobiliarias, de cómo compraron tantos departamentos y mansiones. Porque es García Luna con una serie de departamentos en Florida, en Miami. ¿De dónde con el salario de los servidores públicos se puede acumular tanta riqueza? Pero también Loret de Mola y era normal.

Entonces, es importante el tema porque se está ventilando un asunto fundamental que tiene que ver con la corrupción que imperaba en México. Y la corrupción, de eso no tengo duda, era el principal problema del país, nada dañó más a México que la deshonestidad de los gobernantes.

INTERLOCUTORA: El caso de García Luna usted lo ha utilizado en varias ocasiones como ejemplo precisamente de corrupción y también de colusión entre autoridades y grupos del crimen, incluso lo mencionó ahora en la cumbre.

Preguntarle si usted en lo personal considera que sí hay elementos para enjuiciar a García Luna. En todo caso, aunque sea en México, las autoridades autónomas del Ejecutivo, si se deba seguir una investigación.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Sí, claro y está abierta.

Hablé ahora de departamentos de Miami, en Florida. Ahora sí que como diría mi paisano, el siempre recordado maestro Chico Che: ‘¿Quién pompó?’ ‘¿Quién pompó?

INTERLOCUTORA: ¿Estarían ligados, entonces, a exfuncionarios como García Luna ese tipo de adquisiciones que tuvieron algunos personajes, en los medios incluso?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: En el caso de los medios sí, también, tendrían que explicar. Es que es increíble. Nada más Loret de Mola, seis departamentos, siete y uno de superlujo en la Ciudad de México, que yo creo que no lo tiene ni Slim y una mansión en Valle de Bravo con bosque, lago artificial, albercas, pero con 20, 30 mil metros cuadrados. ¿De dónde?

Y todos que informen. ¿Por qué los funcionarios públicos damos a conocer nuestros bienes y los periodistas que están cumpliendo una función pública…? Porque las radios, las estaciones de televisión son concesiones que se otorgan.

Además, por cuestiones éticas, más si son los que sientan en la silla de los acusados a todos los ciudadanos. ¿Con qué autoridad moral? ¿Con qué autoridad política?

Entonces, sí es interesante, estamos viviendo tiempos interesantes. En Asia cuando nacen los niños, así como cuando nosotros decimos que les vaya bien y se les dan bendiciones, allá les dicen que ojalá y les toquen vivir tiempos interesantes. De modo que nosotros no podemos quejarnos, estamos viviendo tiempos interesantes.

INTERLOCUTORA: Gracias, presidente.

En el tema de lo que tiene que ver con el INE, también, Lorenzo Córdova, el consejero presidente, en entrevista para el semanario ha hablado en torno a que ya le quedan, bueno, pues sí, unas semanas, un par de meses para dejar el cargo y que incluso considera él que, una vez quedándose sin esa protección constitucional que tiene como funcionario, podría asumirse o podría considerar que pudiera ser perseguido por el gobierno por algunas de las opiniones que ha dado y por algunos de los encuentros que se han tenido.

También ha mencionado él que podría considerarse el tema del plan B como una de las reformas, en este caso sabemos no constitucional, pero sí una de las reformas más impugnadas ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Y, bueno, ha hablado de algunos de los puntos que tiene que ver con lo que él considera que fue el punto de inflexión en torno a estos señalamientos a estas críticas que se han dado por parte de usted, que tiene que ver… Bueno, lo que él menciona es que considera que este punto de inflexión es fue sancionar a Morena por el fideicomiso para personas damnificadas por los sismos, que consideró indebido el INE y que consideró que en realidad fue para tener una gran cantidad de recursos para, en este caso, cuestiones de campañas para el partido.

Pero también critica el hecho de que se haga una reducción en este caso, por ejemplo, en el número de vocales distritales, vocales ejecutivos de la Junta Distrital, porque, bueno, él considera que cada uno de los vocales tienen diferentes o tareas muy específicas y que al simplificarlo se haría muy distinta y muy difícil la operación en torno al INE a cuestiones electorales.

Preguntarle en torno a estos puntos que él menciona: lo que tiene que ver con la persecución que dice que podría venir en unos meses; lo que tiene que ver con que pudiera ser la reforma más impugnada.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: No tiene problema de nada.

Él es un servidor público, desde mi punto de vista, sin principios, sin ideales, un farsante. No es, por cierto, el más malo de todo ese grupo, hay otros peores.

Yo lo lamento mucho, porque conocí a su papá, fuimos amigos, compañeros. Un hombre excepcional y extraordinario. Pero así suele pasar, ¿no?, a veces con los hijos, con los nietos, acuérdense del hijo de Morelos y así muchos otros casos, ¿no? Él no tiene ideales, no tiene principios y también demuestra que no los grados, los títulos son sinónimo de cultura, porque él está creo que doctorado y es un racista como muchos otros.

También en las redes hay algo muy importante sobre esto, que siempre lo hemos sostenido: no se debe de confundir el nivel académico con la cultura, hay gentes con doctorado, posdoctorado, científicos muy ignorantes, muy ignorantes.

Y pues es todo un grupo al que pertenece y esto fue lo que lo llevó por un mal camino. ¿Cómo es que se dice? Lo mal aconsejaron, esa es mi percepción.

Y no, no odio yo a nadie. Lo lamento, lamento su situación.

Y que no ande diciendo que es por otras cosas, no; que él no caiga en la autocomplacencia y que sea capaz de rectificar, que le va a ayudar mucho.

INTERLOCUTORA: ¿Usted cree que sí hubo algún punto de inflexión en esta relación que se tiene con el INE y directamente con Córdova?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: No, es que el INE desde hace mucho tiempo está tomado por los conservadores, por el bloque conservador. Nosotros ganamos a pesar de ellos.

Por eso, cuando dicen el plan B, si la Corte, que es hasta posible, rechazara la ley electoral, la verdad, la verdad, no pasaría nada, o sea, sería una manchita más al tigre porque estarían avalando salarios estratosféricos para altos funcionarios públicos; pero los mismos ministros están también violando la Constitución, porque ganan mucho más que lo que gana el presidente de la República.

¿Qué es lo que tiene la reforma electoral o el llamado plan B?

Pues que haya un poco de austeridad, que no gasten tanto. No se pudo reformar la Constitución para hacer una reforma electoral de fondo porque sacaron la soflama de que el INE no se toca, así como eran están los mismos: ‘García Luna no se toca’. Son iguales, es la misma gente, son los mismos grupos conservadores.

Entonces, no se pudo, que era lo que queríamos, que no se gastaran 25, 28 mil millones de pesos en elecciones, porque es donde cuestan más las elecciones en el mundo, en México, son carísimas.

Que, en vez de tener 500 diputados, se contara con 300 y que se suprimieran los diputados plurinominales. ¿En qué afectaba? Pues llegaron a decir que se les iba a quitar a la gente la credencial de elector. Y ahí estaban los que son muy conservadores, que no nos ven con buenos ojos y que son muy susceptibles de manipulación con sus letreros fuera de sus casas: ‘El INE no se toca’.

Como dijimos: Vamos a que no se salgan con la suya, ya no se pudo hacer una reforma electoral de fondo para afianzar la democracia.

Vamos cuando menos a que no se gaste tanto, que se reduzcan los sueldos; ah, también van contra eso.

Pero en el supuesto, repito, de que dijera la Corte es inconstitucional lo que estás planteando, pero lo podrían hacer, ¿afectaría? No, si esto es un aparato antidemocrático.

¿Qué es lo fundamental? El pueblo. ¿Cómo se va a confiar en los organismos electorales, si se han dedicado a facilitar y avalar los fraudes electorales en México históricamente?

Entonces, ¿por qué están ahora de nuevo ‘el INE no se toca’? Pues por cuestiones politiqueras, pero no es ni para preocuparse.

INTERLOCUTORA: Pero ¿no se corre el riesgo, entonces, de que la ciudadanía pues desconozca estas instituciones y pudiera haber tal vez desorganización en las elecciones?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: No pasa nada, el pueblo es muy responsable, es mayor edad. El problema de México es la llamada clase política que pertenece, que está al servicio de una oligarquía rapaz muy corrupta. Todos estos son achichinques de los que se sentían dueños de México y defienden estos intereses.

No sé si encontraste lo de la señora.

JESÚS RAMÍREZ CUEVAS, COORDINADOR GENERAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y VOCERO DE PRESIDENCIA: Sí, el resumen, sí.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: De corrupción.

JESÚS RAMÍREZ CUEVAS: Sí.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: A ver. Es que es muy bueno, porque esa es de las cosas extraordinarias de los tiempos interesantes:

‘Todos los programas y las magnas obras de este sexenio sin endeudar al país y sin subir impuestos son la prueba clara que no faltaba dinero, sino que sobraban corruptos’.

Esto es. Imagínense cuánto dinero les daban a los medios de información.

Ya que estamos en ese tema, me llamó mucho la atención y vamos a dejarlo de tarea… ¿Por qué no pones a Raymundo Riva Palacios? Porque Raymundo Riva Palacio ha estado siempre en contra de nosotros, como Loret, como Sarmiento, López-Dóriga, Ciro, Carmen Aristegui, todos los del Reforma, casi todos los de El Universal, casi todos los del Proceso. Yo creo que nada más los caricaturistas no están en contra de nosotros.

Pero estas reuniones las hacen en televisión abierta.

No sé sí… ¿Qué canal es?

JESÚS RAMÍREZ CUEVAS: Es Televisa.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Televisa. Ahí en Televisa en este canal.

JESÚS RAMÍREZ CUEVAS: En Tercer Grado.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Ah, Tercer Grado. Se reúnen todos los analistas y siempre a defender la corrupción, lo indefendible y a atacarnos, pero como no pueden, como tenemos un escudo protector, un ángel de la guarda que es el pueblo, pues cada se desesperan más, inventan más y cometen errores garrafales.

¿Se acuerdan cuando, hablando del Tren Maya, sacó en ocho columnas el Reforma que los rieles estaban oxidados, los rieles del tren? Y, así cuando una legisladora dijo de que el tren le iba a cambiar el color, el azul turquesa al Caribe.

Pero esto también está interesante en la idea de —que además es legítimo, ¿no?—, de defender a García Luna, porque todos ahora lo están defendiendo, a García Luna.

Miren lo que dice Riva Palacio, que fue director… ¿Cómo se llama el único organismo público, yo creo que privado, que está en huelga desde hace cuatro años?

JESÚS RAMÍREZ CUEVAS: Notimex.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Notimex. Él fue director de Notimex, muy cercano a Salinas, es del grupo de Salinas, como Hiriart, como todos que vienen de tiempo atrás y que desde entonces tenemos diferencias, ya es de décadas.

Pero miren lo que dice. Se lo vamos a dejar de tarea a la gente.

(INICIA VIDEO)

RAYMUNDO RIVA PALACIO: Dice que le dieron soborno a García Luna por un millón y medio de dólares en billetes de 100 dólares. Bueno, un millón de dólares son 10 mil fajos de 100, de 100 dólares cada uno, pero dice que los llevó…

SERGIO SARMIENTO FERNÁNDEZ: En una maleta.

RAYMUNDO RIVA PALACIO: En una maleta, que es una maleta le dicen ‘de chorizo’, que es como la maleta que se lleva a un gimnasio.

SERGIO SARMIENTO FERNÁNDEZ: No cabe.

RAYMUNDO RIVA PALACIO: No nada más no cabe, pesa una tonelada.

SERGIO SARMIENTO FERNÁNDEZ: Lo que sí sé es que no cabe.

RAYMUNDO RIVA PALACIO: Muy bien, 10 mil fajos de 100 dólares cada uno en una maleta de un gimnasio. Entonces, ¿a dónde?, ¿por qué digo esto? En la fiscalía…

SERGIO SARMIENTO FERNÁNDEZ: No sabemos, necesitas un montón de maletas.

RAYMUNDO RIVA PALACIO: Tiene que presentar y supongo que tendrá testigos que puedan probar sus dichos si quiere sacar…

(FINALIZA VIDEO)

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: No, regrésalo porque… Nada más para que vea la gente quiénes están ahí, los analistas. Pues él único que se salva ahí, bueno, según yo, es Sarmiento.

(INICIA VIDEO)

RAYMUNDO RIVA PALACIO: Dice que le dieron soborno a García Luna por un millón y medio de dólares en billetes de 100 dólares. Bueno, un millón de dólares son 10 mil fajos de 100, de 100 dólares cada uno, pero dice que los llevó…

SERGIO SARMIENTO FERNÁNDEZ: En una maleta.

RAYMUNDO RIVA PALACIO: En una maleta, que es una maleta que le dicen ‘de chorizo’, que es como la maleta que se lleva a un gimnasio.

SERGIO SARMIENTO FERNÁNDEZ: No cabe.

RAYMUNDO RIVA PALACIO: No nada más no cabe, pesa una tonelada.

(FINALIZA VIDEO)

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: ‘No cabe’, dijo… ¿Cómo se llama? Sarmiento. Es que ahí está Sarmiento.

Ya hasta ahí. A ver, una tarea, porque yo estaba preguntando, debe haber especialistas: un billete de 100 dólares.

JESÚS RAMÍREZ CUEVAS: Pesa un gramo.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Pesa un gramo, ajá y son 10 mil billetes de 100 dólares. ¿Cuánto pesa?

JESÚS RAMÍREZ CUEVAS: Diez kilos.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Diez kilos. No, no, no, pero que la gente ya se quede…

Son un millón de dólares, se habla de un millón y medio, pero él menciona un millón de dólares y dice que son billetes de 100 dólares.

¿Un millón de dólares cuántos billetes de 100 son?

Diez mil billetes de 100 es un millón de dólares.

Aquí Jesús dice que cada billete pesa un gramo. Los 10 mil billetes son 10 kilos y el señor dice que los 10 mil billetes pesan mil kilos, una tonelada. Se equivocó un poquito, no mucho. Pero es la desesperación. Y el otro sabio, ¿no? sabiondo de Sarmiento dice: ‘No caben’.

Pero ese es el problema que vivimos.

Por eso hablábamos de que no era una crisis lo que se padecía en México, era una decadencia, un proceso de degradación progresivo. Porque una crisis puede ser económica, puede ser política, puede ser social; una decadencia comprende todos los campos de la vida pública, eso era lo que se padecía.

¿Y cómo se enfrenta una decadencia? ¿Con más de lo mismo?

No. La única posibilidad de salir adelante frente a una decadencia es una transformación.

Entonces, ofrecemos disculpas a nuestros adversarios, al bloque conservador, a los que se aprovechaban de las circunstancias de corrupción que prevalecieron durante mucho tiempo, pero nosotros llegamos aquí para transformar.

Entonces, por eso es que vamos a continuar adelante, respetando a todos, escuchando a todos, pero dándole preferencia a la gente humilde. Por el bien de todos, primero los pobres, eso es un principio básico de justicia. Y, además, por el bien de todos.

En la medida en que se enfrente la pobreza, en la medida que haya más oportunidades de trabajo, mejores salarios, se atienda a los jóvenes, en esa medida vamos a vivir en una sociedad mejor, sin miedos, sin temores, sin violencia. Y esto es en beneficio de todos, no nada más de un grupo.

Ya no podíamos continuar con el mismo régimen podrido de corrupción, de injusticias, de privilegios, todo esto es una vergüenza.

INTERLOCUTORA: Gracias, presidente.

En el último tema, sobre los señalamientos que hace el exsecretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, esto en un libro, que menciona que meses antes de que se tomara posesión, sí, que se tomara posesión del actual gobierno hubo presión a México y que el canciller, el actual canciller Marcelo Ebrard pues aceptó el programa Quédate en México bajo estas presiones o bajo el amago de que se cerrará toda la frontera.

¿Qué informe hubo en ese momento? ¿Y qué ha platicado con el secretario Marcelo Ebrard en torno a estas declaraciones que hace este alto funcionario de Estados Unidos durante el gobierno de Donald Trump?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Marcelo actuó muy bien y sigue actuando muy bien como secretario de Relaciones Exteriores.

Y fue muy buena la relación con el expresidente Trump y con su equipo. Claro ya empezaron las campañas en Estados Unidos, sí, ya empezaron las campañas y ya empiezan a decir, ¿no?, de que ellos sí van a ponernos en cintura, que ellos sí saben cómo someternos.

INTERLOCUTORA: Que ya los habían ‘doblado’.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Que ya nos habían ‘doblado’ y que ya saben cómo hacerle, dando a entender que los otros no.

O sea, yo estimo mucho al presidente Trump, porque fue respetuoso con nosotros, fue buena la relación. Les puedo decir que fue buena para Estados Unidos, para el pueblo estadounidense y fue muy buena para el pueblo de México. Y estimo mucho al presidente Biden. Y es muy buena la relación con el pueblo de Estados Unidos y también muy buena nuestra relación en beneficio de nuestro pueblo.

INTERLOCUTORA: Entonces, ¿sí puede decir que es falso lo de Pompeo, lo que declara?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: No me meto en eso, o sea, amor y paz.

Yo ya escribí sobre este tema. Creo que tuve con el presidente Trump un solo encuentro en Washington muy productivo y hablamos como 11 o 12 veces por teléfono y además de que seguramente por cuestiones de Estado esas llamadas las tienen grabadas, pues fueron llamadas muy importantes, respetuosas y en bien de los dos pueblos y de los dos países. Ya hasta las describí esas llamadas en mi último libro.

INTERVENCIÓN: ¿Podrían revelarse esas llamadas, presidente, en algún momento en que haya más filtraciones de declaraciones?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Sí, sí, sí ningún problema, ya las di a conocer, están en mi libro A mitad del camino, hay unas muy buenas.

INTERLOCUTOR: ¿Cómo cuáles?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Como por ejemplo, cuando le pido, cuando la pandemia, que se llevó al arreglo de que no se iba a cerrar por completo la frontera porque nos iba a afectar mucho y le pido que se dejaran de cobrar comisiones a nuestros paisanos que envían dinero a sus familiares, que ya no se cobraran comisiones en tanto pasara la pandemia.

Todavía no había terminado de plantearle eso y ya ven que yo no hablo inglés, pero sí empecé a escuchar, ‘no, no, no’ y ya Marcelo que estaba ahí conmigo, estábamos en Oaxaca en una llamada, ya me tradujo: ‘No, no, no, si lo que quiero…’ Nunca habíamos hablado del muro porque se portó muy bien, muy respetuoso. Sólo en esa ocasión habló del muro, porque pues yo le planteé de que no cobraran comisiones. ‘No, no, no, si esas comisiones las vamos a usar’, o incluso creo que me dijo: ‘hasta van a aumentar y las vamos a usar para pagar el muro’, yo dije: Ya me salió mal la cosa.

Me acababa de informar el secretario de la Defensa —por eso es muy importante estar todos los días atendiendo el tema de seguridad, todos los días— me acaban de informar de que habían encontrado un túnel en Tijuana que pasaba por debajo de la aduana de Estados Unidos, pero bien hecho, yo creo que tenía en la línea divisoria, pero abajo, hasta las banderas de los dos países. Y me acuerdo de eso y le digo: Presidente, con todo respeto, eso del muro no funciona, le voy a mandar unos videos de un túnel que acabamos de descubrir.

Pero, así como esos, en lo que llevamos del gobierno son 10 túneles los que hemos cerrado. Y le dije que era de Tijuana a San Diego y que pasaba por debajo de la aduana y que le iba yo a mandar los videos porque los teníamos. Y se vino un silencio y ya pues él, tiene sentido del humor, se empezó a reír y dijo: ‘No, no puedo con usted’.

Y lo mismo cuando fuimos a la cena a Washington, el tema era no hablar del túnel, digo, de los muros, que era un tema, porque nosotros respetuosamente les mandamos a decir: Si sacan el tema del muro, va a haber respuesta, ¿y a qué vamos si, nos vamos a pelear?

Entonces, el compromiso fue no hablar del muro y no se habló. Pero ya en la cena estaban los empresarios estadounidenses y mexicanos, ya que se había terminado todo, entra al salón de la cena y, así como es, grita: ‘¡Ya puedo hablar del muro!’ Y ya pues todo mundo se río. Pero eso fue en términos generales.

Cosas buenas, quería catalogar a los narcotraficantes mexicanos como terroristas y le dijimos que no aceptábamos porque eso iba a implicar vulnerar nuestra soberanía y él aceptó, incluso hasta lo hizo público, que había hablado conmigo y que iba a cambiar su propuesta.

Cosas buenas, cuando nos obligaban a reducir nuestra producción petrolera, creo que, en 400 mil barriles diarios y ellos aportaron, él aportó en la reducción creo que 300 mil.

Cosas buenas, nos ayudaron enviándonos equipos cuando la pandemia.

Cosas buenas, o sea, yo creo que lo mejor es que llegamos al acuerdo del tratado, porque él no quería al principio el tratado y llegamos al acuerdo de que nos convenía. Incluso, después de algún tiempo… Lo que quería un tratado bilateral México-Estados Unidos, como tenía algunas diferencias con el primer ministro Trudeau no quería que se incluyera Canadá y nosotros insistimos para que entrara Canadá y eso nos ha ayudado mucho.

Y en general, muy bien, muy bien la relación.

El momento más crítico fue cuando la amenaza de los aranceles. Afortunadamente se llegó a un acuerdo y Marcelo hizo un buen trabajo. Fue una semana muy difícil porque él fijo una fecha para iniciar el cobro de impuestos o de aranceles a mercancías de México que se exportan a Estados Unidos y nosotros ya teníamos también decidido qué artículos de Estados Unidos íbamos a gravar, íbamos a contestar igual. Y ya había yo convocado a un mitin a Tijuana para que, entrando en vigor su resolución, entrara la nuestra. Pero eso no nos iba a convenir ni a ellos ni a nosotros, lo teníamos que hacer, porque no nos íbamos a dejar someter, humillar.

Y Marcelo y un equipo hicieron un buen trabajo y un día antes se llegó al acuerdo. Yo tuve hasta que cambiar mi discurso porque ya llevaba yo escrito uno más durito y ya celebramos que se llegó al acuerdo.

Entonces, tenemos muy buena relación, ya sabemos cómo entendernos con el Partido Republicano y sabemos también cómo entendernos como en el Partido Demócrata.

Y decir que el presidente Biden se ha portado, bueno, de maravilla. Todos los conservadores aquí internacionalistas, entreguistas que se frotaban las manos: ‘No va a bajar el avión del presidente Biden en el aeropuerto ´Felipe Ángeles’. Y le mandé a decir que quería yo que bajara su avión y mandó a responder de que me pedía que yo lo esperara y que iba a bajar en el ´Felipe Ángeles’.

Y me pedía que yo lo fuera a recibir, porque quería hablar conmigo de su carro al hotel. Y ya cuando estábamos ahí, pues es que es un gran aeropuerto, elogió al aeropuerto, dice: ‘¿Por eso quería que yo viniera, que el avión aterrizara aquí?’ No, le digo, no, por eso, si este es un gran aeropuerto. Ya le platiqué de la transa que tenían armada con el aeropuerto de Texcoco y cómo habían quedado molestos los que se iban a quedar con un botín.

Y ya, pues me dijo que le llamó la atención, dice: ‘¿Por qué querrá que yo llegue a ese aeropuerto?’ De todas maneras —me dijo, muy amablemente— que se hiciera lo que yo estaba pidiendo.

Por eso, todo nuestro respeto al presidente de Estados Unidos. Y es muy buena la relación.

Y si lo estoy informando es para que también ya dejen, Riva Palacio, Sarmiento y otros, ya dejen de estar pensando que nos vamos a pelear y que… No, no, no, tenemos que mantener buenas relaciones por geopolítica, que no debemos de olvidar.

Además, por amistad, son 40 millones de mexicanos que viven en Estados Unidos que tenemos que defender y representar con dignidad, porque se han ido a buscar la vida, han ido a trabajar honradamente a Estados Unidos. Imagínense que nos estemos peleando con el gobierno de Estados Unidos y que por eso nos persigan, haya redadas, maltrato. No, no. Es necesario actuar de manera responsable y lo vamos a seguir haciendo y eso es lo que…

Y ahora van a venir libros y va a salir… ¿No hace unos meses ya quería poner cañones el gobernador de Texas hacia México, tanquetas? Pura faramalla, con todo respeto, por lo electoral; nada más que se van a equivocar con todo eso, porque ya hablé, son 40 millones de mexicanos. Si piensan que van a agarrar de bandera a la política antimexicana para ganar votos, les va a ir mal, ya no es lo mismo, ya esa política no funciona, porque además nosotros no nos vamos a quedar callados.

PREGUNTA: ¿Trump ya lo está haciendo, presidente, con este primer discurso de…?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: No, yo creo que él está explicando. Ya lo había hecho en otra ocasión.

INTERLOCUTOR: (inaudible)

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Sí, sí, sí, pero…

PREGUNTA: Pero, ¿no es agarrar de piñata a México, como usted ha dicho?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: No, no, no y no vamos a permitirlo, pero tampoco vamos a caer en ninguna provocación, no nos vamos a enganchar, no vamos a ir a todas, no vamos a gastar la pólvora en infiernitos. O sea, la política requiere de saber distinguir qué es una escaramuza, qué es una batalla, qué es una guerra. O sea, no a la primera.

Si ya no quiero hablar de Loret ni de Lorenzo Córdova, ni de Claudio X. González ni… Ya. ¿Pues para qué? Tienen todo su derecho, pues, de expresarse, de manifestarse. Y tenerle confianza a nuestro pueblo. Lo que tenemos que seguir haciendo es trabajando en bien del pueblo porque, si no, pues les hacemos el caldo gordo a quienes no tienen ideales, no tienen principios, no luchan por causas justas, los que son muy individualistas, egoístas, racistas, clasistas. No, que sigan su camino y hacer nosotros lo nuestro, o sea, seguir trabajando en bien del pueblo, gobernando para todos, hasta para ellos, en el sentido de que si nos va bien a los mexicanos nos va bien a todos.

¿Qué empresario se puede quejar de que esté perdiendo, comerciante que esté perdiendo, banquero que esté perdiendo? Aquí hay libertades y se permiten negocios, desde luego sin corrupción y con ganancias razonables, lo que no se permite es que roben, eso es lo que no se permite, la corrupción.

Si fuésemos, como dicen, arbitrarios, pues ya hubiésemos cancelado todos los convenios o los contratos que hicieron con la llamada reforma energética para la explotación petrolera. Entregaron 110 contratos y engañaron, que iban a invertir y no han hecho nada, absolutamente. De los 110 contratos, hay como tres o cuatro en donde invirtieron.

Engañaron de que iban a estar produciendo un millón, un millón y medio de barriles diarios y están produciendo 30 mil barriles diarios.

¿Qué hicieron con esas concesiones?

Se dedicaron a especular. Bueno, ni así los hemos tocado, no hay un gobierno arbitrario.

PREGUNTA: Presidente, muy buenos días.

Soy Omar Niño, de San Luis Potosí, de O Noticias.

Antes de mis dos cuestionamientos, los trabajadores y trabajadoras del gobierno del estado le piden sean escuchados en su próxima visita a San Luis Potosí porque la semana pasada los dejaron, les quitaron la filiación al Instituto Mexicano del Seguro Social y hay algunos trabajadores que ya no tienen la posibilidad de seguir su tratamiento. Ojalá también mañana el director Zoé Robledo pudiera darles alguna respuesta.

Mi primera pregunta es sobre la cuestión de inseguridad que se está viviendo en el estado. Le voy a nombrar cinco hechos, que yo los catalogaría como muy raros que han sucedido, de muertes en San Luis Potosí y que algunas voces de la sociedad civil están pidiendo que la Fiscalía General de la República pudiera atenderlos.

El pasado 28 de septiembre murió en un accidente donde nunca se vio el segundo carro involucrado el director del penal de La Pila. Se dijo que le dio un infarto, que chocó y falleció en el lugar.

El 6 de octubre murió la alcaldesa de Villa de Reyes, Erika Briones, municipio donde va a estar usted el próximo viernes. Ahí murió a unos kilómetros, escasos tres kilómetros de donde murió el director del penal de La Pila en otro accidente.

El 25 de octubre fue ejecutado el exalcalde de Ébano, en la Huasteca potosina, llegaron y lo acribillaron.

El 31 de enero murió el alcalde del Pueblo Mágico de Santa María del Río, Emmanuel Govea. Él muere. Iba sin su chofer, sin su escolta, se fue en la carretera Ríoverde, el último día del año, a un acantilado. Y se dijo que fue el diagnóstico o por lo menos el peritaje que dio a conocer la fiscalía dijo que fue por falta de un buen manejo; sin embargo, no quedó en San Luis Potosí satisfecha la gente, porque son, le digo, cosas atípicas.

E iniciando el mes de enero de este año fue secuestrado el hermano y el hijo del actual alcalde de San Vicente Tancuayalab, el cual el hijo fue regresado y el hermano fue ejecutado, fue aventado en Tanquián de Escobedo.

Entonces, la ciudadanía está pidiendo, porque todos estos casos la fiscalía del estado dijo que ya estaban resueltos y que habían sido por accidentes y que habían sido por situaciones que habían sido de la naturaleza de no saber manejar, como en el caso, o no haber manejado bien en el caso del alcalde de Santa María del Río.

Entonces, la petición es si la Fiscalía General de la República pudiera atraer estos casos, porque lo que se está viviendo en San Luis Potosí en materia de inseguridad es muy complicada.

Hoy se suspenden las clases en Cárdenas, San Luis Potosí, porque hubo enfrentamientos todo el fin de semana.

El pasado jueves hubo ataques a centros nocturnos de San Luis Potosí. Oficialmente se dio a conocer una persona muerta, cuatro personas levantadas y la carretera 57, que usted conoce bien, fue prácticamente una zona de guerra como quedó ese día en la noche.

Entonces, ¿la Fiscalía General de la República podría atraer estos casos, presidente?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Sí, vamos a verlos, nosotros, vamos a pedirle a Rosa Icela que haga una investigación.

Y sí vamos para allá, vamos a estar el fin de semana en San Luis, vamos a tener una reunión con servidores públicos que se dedican a los programas de bienestar y vamos también a inaugurar una planta.

INTERLOCUTOR: BMW.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: La BMW, una de autos eléctricos. Y vamos a estar ahí en San Luis.

Yo lo que considero es de que hay muchos buenos propósitos de inversión en San Luis y que tanto el gobierno del estado como los gobiernos municipales, nosotros, tenemos que procurar que haya paz y que haya tranquilidad y ese es nuestro trabajo y lo vamos a seguir haciendo.

INTERLOCUTOR: En otro tema, señor presidente, hablaba de deuda pública. ¿Y qué consejo le daría usted también a los gobernantes? Y le pongo el ejemplo, lamentablemente, de San Luis Potosí, porque se está abriendo un boquete financiero, en un año y medio del gobierno se han pedido dos créditos, los dos créditos por mil 500 millones de pesos. En total, la deuda en San Luis Potosí en este momento es de tres mil millones de pesos y además se está abriendo un boquete muy complicado para la dirección de pensiones del gobierno del estado. Hoy se deben dos mil 100 millones de pesos.

La deuda pública tarde o temprano el gobierno federal tendrá que aventar el salvavidas para San Luis Potosí, porque son año y medio apenas de gobierno, tres mil millones de deuda pública y además dos mil 100 millones de deuda a la dirección de pensiones del gobierno del estado.

Sería importante también que en temas financieros no se esté empeñando a largo plazo la deuda, porque finalmente la vamos a tener que pagar y los intereses son muy grandes y los préstamos también están siendo muy complicados y es una situación que a los potosinos también nos interesa, presidente.

Muchas gracias.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Sí, yo creo que van a poder resolverlo ¿no?, porque tienen presupuesto, no es mucha la deuda aun con estos nuevos créditos y confío en que se está gobernando bien en San Luis Potosí.

Tenemos diferencias, ¿no?, o sea, yo creo que es bueno el gobernador de San Luis Potosí; tú no piensas lo mismo. Porque somos demócratas, ¿no?, nosotros y los demócratas no pensamos, no podemos siempre pensar igual. El pensamiento único tiene que ver con el autoritarismo, con las dictaduras.

Entonces yo sí creo que el gobernador está haciendo una buena labor y va a hacer un buen gobierno, le tengo confianza y lo vamos a ayudar, lo vamos a apoyar en todo.

Y qué bien que tú estés haciendo tu trabajo de no aplaudir y de quemar incienso al gobernador, porque tampoco en Yucatán pasa eso, pero en otros estados la prensa se dedica nada más a hacerle la barba a los gobernadores y hay estados en donde no.

En Yucatán siempre ha habido una prensa libre, independiente, no subordinada y ahora lo que están haciendo ustedes en San Luis es bueno, ayuda, ayuda mucho el que haya oposición, ¿no?, eso es la democracia.

Ya me tengo que ir.

PREGUNTA: Una rápido.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: A ver, pues. Es que vamos a…

INTERLOCUTOR: Rapidísimo, señor presidente. Buenos días, señor presidente; buenos días, gobernador de Yucatán; buenos días, miembros del Gabinete.

Eduardo Esquivel Ancona, SDP Noticias.

Mi primera pregunta, así, rapidísima, es: ¿qué opinión le merece la propuesta de Oxfam, de gravar con un cinco por ciento los grandes capitales?, ya que ellos hicieron un estudio que le pusieron por nombre la ‘Ley del más rico’, en el que ponen que los grandes capitales en el mundo y en México también con la pandemia aumentaron su riqueza. Aquí en México 15 grandes fortunas se hicieron un tercio más ricos con la pandemia.

Entonces ellos proponen gravar con un cinco por ciento estos grandes capitales y hacen la cuenta que en México los grandes capitales ganaron 645 mil millones de pesos en estos dos años de pandemia. Y si se grava con ese, cada año tendría el erario 270 millones de pesos que contribuirían a gastos de salud o a gastos de protección ambiental que ayudarían muchísimo.

Y también ellos en este análisis ven que las grandes empresas energéticas en el mundo y de alimentos son las como culpables de que esté la alta inflación en todo el mundo.

Entonces, esa sería mi primera pregunta.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Bueno, yo hice un planteamiento en la ONU, ahí está mi texto, incluso está la grabación, donde propongo que la ONU se ocupe del problema grave de la desigualdad social. Porque la ONU anda en otras cosas, anda volteando a ver para otros rumbos, para otros lados.

Y asocio esta monstruosa desigualdad que hay en el mundo con la corrupción y hago una propuesta para que la ONU logre obtener un fondo que aporten los hombres más ricos del mundo, también las naciones con más desarrollo, esto no obligatorio, sino voluntario, que se haga una labor de convencimiento y hago las cuentas en ese estudio.

Con esa aportación que se diera alcanzaría para mejorar la situación de pobreza de mil millones de personas en el mundo que están viviendo con menos de un dólar diario. Esa propuesta ya la hice, la diferencia aquí es que yo no pienso que debe aplicarse un impuesto, sino que debe de ser una contribución para vivir en un mundo más justo. Ese es el planteamiento que he hecho.

¿Lo segundo?

INTERLOCUTOR: Lo segundo es: en estos días, en esta semana va a venir Jane Fraser, la CEO de Citigroup. Entonces, ¿se va a juntar con usted, ¿van a hablar ya de la venta de Banamex, si ya está hecha? ¿o qué va a pasar?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Pues ellos pidieron una entrevista. Va a estar la señora con nosotros, la voy a recibir junto con el secretario de Hacienda y seguramente se va a hablar del tema, del banco que se está vendiendo, de Banamex.

INTERLOCUTOR: ¿Ya habrá algo? ¿Ya habrá humo blanco así, de quién se quedó con el… quién se va a quedar con Banamex?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Pues yo pienso que sí, porque si no… Ojalá, ojalá, lo deseamos, que esto ya se resuelva pronto en beneficio del sistema bancario y de nuestro país y que sean mexicanos los que se queden con el banco, que compren las acciones mayoritarias del banco, que eso es lo que estamos planteando; también para que el patrimonio cultural de Banamex quede en el país, que no se vaya al extranjero.

INTERLOCUTOR: Ya nada más por último, para el gobernador de Yucatán, fui este fin de año, fui a Ticul y la gente está contenta del hospital, pero le quieren preguntar: ¿más o menos para qué fecha ya estará funcionando este hospital? Y sí va a ser escuela también de medicina. Esa sería la pregunta que le quisiera…

Muchas gracias.

MAURICIO VILA DOSAL: Gracias, presidente.

Bueno, el hospital de Ticul está contemplado que se termine en junio del 2024. Por el momento no está contemplado el tema de la escuela. El tercer piso va a quedar como un área de ampliación futura.

Y, bueno, ahí ese día dimos toda la información junto con Zoé Robledo. Ese es un hospital que se había dejado de construir desde el año 2015 que traía un lío legal que el presidente de la República y el director Zoé Robledo nos ayudaron a solucionar.

Había un laudo ya de un pago de 760 millones de pesos que tenía que hacer el gobierno del estado a la empresa constructora, ya que era uno de estos PPS. El laudo, bueno, ya se han desistido del laudo, nos regresaron la propiedad del terreno, nosotros le hicimos el donativo al Instituto Mexicano del Seguro Social, que son los que ya iniciaron con la construcción del hospital, que, como te decía, va a estar listo para el mes de junio del 2024.

INTERLOCUTOR: Muchas gracias.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Bueno, ya nos vemos mañana. Muchas gracias.

Vamos a estar aquí.

Ah, nos arregló Mochis, perdió Guasave. Así es el béisbol, así es. Pero hicieron un buen papel el equipo de Guasave, los Algodoneros jugaron muy bien. Además, la afición estaba muy contenta, mucho muy contenta.

Y ganó en buena lid Mochis. Estaban felices en Mochis y en Ahome, que es el municipio de Sinaloa al que pertenece Mochis, que es la cabecera municipal. Fue una fiesta.

Y ahora estuve viendo ya la selección que va a la Liga del Caribe. Desde luego, es Mochis, que ya es Sinaloa y México. Ya estoy con Mochis ahora, le voy a Mochis, le voy a Sinaloa, le voy a México. Y llevan refuerzos y bastantes refuerzos, buenos peloteros de Guasave. Y les deseo lo mejor.

La Liga de Béisbol del Caribe va a ser en Venezuela y los tres favoritos: primer lugar México, luego dominicana y en tercero Venezuela. Así dicen los expertos, a lo mejor ahora le atinan.

Muy bien. Nos estamos viendo.

+++++