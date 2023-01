Julio César Chávez Jr. demeritó al Canelo Álvarez y lo retó a una revancha

Julio César Chávez Jr. le pidió la revancha al Canelo Álvarez (Joe Camporeale-USA TODAY Sports via Reuters)

Una vez que Julio César Chávez Jr. superó su problema de adicciones y reapareció en público, el Junior mostró interés por volver al cuadrilátero y retomar su carrera deportiva. Y una de las expectativas que tiene para enfundarse en sus guantes y pisar el ring es el de tener una revancha contra Saúl Canelo Álvarez.

A pesar de que en 2017 fue la primera vez que se midieron y Canelo resultó el vencedor unánime, a casi seis años del combate, Chávez Jr. insistió en que aún es una “amenaza” al boxeo del vigente campeón de los supermedianos, por lo que le lanzó un reto para verse las caras nuevamente.

En días recientes, Julio César ofreció una entrevista a un cana del YouTube llamado El Bloxglero, en el cual compartió detalles de cómo se encuentra en la actualidad y las posibilidades de tener un segundo capítulo con Canelo Álvarez en el pugilismo profesional.

Julio César Chávez Jr. aún no quiere retirarse, así que buscará peleas este 2023 (Foto: Getty Images)

Desde la perspectiva de Chávez Jr., su boxeo es diferente al del campeón unificado en las 168 libras, además consideró que su personalidad no es la misma que la de de Saúl Álvarez, por lo que destacó que es una amenaza para el Canelo.

“Sigo siendo una amenaza para él aunque no haga nada de boxeo. ¿Por qué? porque soy una persona que le cae bien a la gente, yo no soy como él, soy su opuesto en el boxeo”, expresó.

Pero, cuando le cuestionaron si dentro de sus planes aún tiene considerada una pelea con el tapatío, Julio César Chávez Jr. no se limitó y confirmó que sí quiere una revancha e incluso se refirió al Canelo como “pend****o” porque consideró que su equipo —junto a Eddy Reynoso— no le han querido dar una oportunidad para pelear.

En mayo de 2017 fue la primera pelea de Chávez Jr. vs Canelo Álvarez (Joe Camporeale/ USA TODAY Sports)

Agregó que si se llegara a hacer la pelea, generaría interés entre el público, por lo que argumentó que el pretexto no es el público, sino el propio Álvarez, quien le ha dado preferencia a otro tipo de peleadores.

“Pues soy boxeador, ¿me entiendes?, entonces si quiere pelear conmigo... porque es morbo, también va a generar aunque diga que no, que se haga pen...sativo. Va a generar mucho una revancha y se hace pend***o diciendo que está en otro nivel ¿Qué nivel? ¿De qué nivel habla? Aquí no hay niveles, yo peleo con los mejores”

Debido a los rivales que ha enfrentado en días recientes, Julito desprestigió el boxeo del Canelo, aunque lo consideró como uno de los mejores de México en la actualidad, no le impidió hablar negativamente de él pues consideró que no ha tenido rivales que le compitan.

Insinuó que los rivales que firma Canelo Álvarez son por las ganancias que pueden obtener de las peleas, no por el nivel de dificultad. Así que Chávez Jr. consideró que boxeadores como él pueden dar un mejor espectáculo.

“Canelo es un gran boxeador, de lo mejor que hay en el boxeo mexicano, no te lo puedo negar. Pero hay otros que también somos buenos, somos duros y también le podemos dar mejores peleas que le han dado otros peleadores ingleses, como Golovkin”, apuntó Chávez Carrasco.

Finalmente, Julio César narró cómo se encuentra luego de estar alrededor de 10 meses aislado en una clínica de rehabilitación. Sin dar pormenores de cómo fue su tratamiento, confirmó que a partir de este año hará diversas peleas ya que no piensa retirarse, espera tener al menos cuatro o cinco años como peleador.

“Vamos a pelear seguido, vamos a intentar, voy a estar bien. Es una, no promesa, es una responsabilidad mía, no para nadie más, es algo que yo quiero y no le estoy demostrando nada a nadie ni a mi papá ni a nadie de que yo estoy bien, es a mí mismo”, sentenció.

