“Crueldad animal”: Ninel Conde fue criticada por mostrar un perro pintado como Pikachú

La actriz fue criticada por "presumir" su encuentro con Zaza, el perrito "Pikachu" (Foto: Instagram)

Ninel Conde nuevamente está dando de qué hablar pues fue severamente criticada en las redes sociales debido a que la actriz y cantante compartió recientemente una historia en Instagram que “apoyaría” al maltrato animal.

Gustavo Adolfo Infante se lanzó contra Paquita la del barrio por apoyar a Shakira: “Ni la conoce” El comunicador habló también del “enorme sobrepeso” de la cantante vernácula, luego de que ésta se mostrara empática con la colombiana tras el lanzamiento de su canción junto a Bizarrap VER NOTA

Y es que la llamada “Bombón asesino” aparece en una imagen posando al lado de su perrita pomeriana Princess Bella junto al famoso Zaza, perrito que hace unos días se viralizó al aparecer en un partido de basquetbol en Estados Unidos debido a que su pelaje estaba teñido como el personaje “Pikachu” de la serie Pokémon.

Esta situación ha sido calificada como “crueldad animal” pues el perrito luce un tono amarillo chillante, mejillas rojas y orejas negras, tal y como el famoso personaje de la animación japonesa.

No es extraño que Ninel Conde esté en medio de los reflectores por algún escándalo o alguna desafortunada declaración, pero en esta ocasión la famosa de 46 años no es escándalo por los problemas legales con su expareja Giovanni Medina ni por las dificultades que ha tenido que librar para ver a su hijo, sino por su involuntario “apoyo” al maltrato animal.

Stephanie Salas reveló por qué Michelle Salas no quería a Humberto Zurita La también hija de Luis Miguel había mostrado su rechazo por el hombre que hoy mantiene una relación sentimental con Stephanie VER NOTA

En la imagen que compartió Ninel aparece con su mascota, pues aparentemente la cantante busca que su Princess Bella se aparee con el animal famoso en internet, quien saltó a la popularidad viral durante el encuentro entre Miami Heat y Chicago Bulls, dos equipos de baloncesto estadounidense.

La fotografía del canino causó revuelo entonces y no precisamente por la ternura del “pequeño Pikachu”, sino por su llamativo pelaje que no fue buen visto por los usuarios, debido a que aplicar tintes químicos pueden dañar gravemente la piel y el pelaje de los animales.

Ninel aseguró que Princess Bella y Zaza tuvieron "amor a primera vista" (Foto: Captura de pantalla)

Esta situación parece haber sido pasada por alto para la actriz de Como en el cine y Rebelde, pues cuando Ninel se encontró al pequeño Zaza y a su dueño en Miami, le pareció buena idea posar al lado del can y dar un paseo con ambos perritos.

Louis Tomlinson sorprendió a sus fans en México en un partido de fútbol con chela en mano El exintegrante de One Direction disfrutó unas vacaciones en la ciudad de Los Cabos, donde además de disfrutar diversos platillos gastronómicos, aprovechó para acudir a un juego de su deporte favorito VER NOTA

De inmediato las redes sociales reaccionaron y múltiples usuarios han argumentado que la cantante careció de la sensibilidad suficiente para discernir que cuando un animal es sometido a este tipo de procedimientos, está expuesto a sufrir efectos secundarios que pueden ser de gravedad.

Algunos usuarios señalaron que este tipo de acciones están penadas en Estados Unidos como delito federal al ser tipificadas como “crueldad animal”.

El dueño de Zaza aseguró que el tinte con que tiñe al perrito no es dañino para él (Foto: Archivo)

“Qué poca tienes Ninel, no debes apoyar este tipo de maltratos”, “Es inhumano de tu parte respaldar este tipo de crueldad con los lomitos”, “Ninel, lo que estás haciendo es ilegal”, “No sabía que aparte de Bombón asesino eras Bombón maltratador”, “Pobre Zaza, mientras más conozco a los humanos más quiero a los animales”, “Es ridículo pintar así a un perrito, por más fan de Pokémon que seas”, son algunos de los comentarios en respuesta a la noticia.

A Miami fan has a brought a dog dyed into Pikachu to Heat - Wolves pic.twitter.com/NchbnvvhcZ — CJ Fogler AKA Perc70 #BlackLivesMatter (@cjzero) December 27, 2022

El revuelo que causó Zaza en el partido de basquetbol celebrado a finales de diciembre de 2022 provocó miles de críticas y que el Centro de Protección y Adopción de Mascotas de Miami multara al dueño del animal por USD 200. Tras ello, el propietario de Zaza aseguró que el tinte que le aplica al perro es amigable con los animales, pues no cuenta con compuestos químicos que lo pudiesen dañar.

“El tinte que usa es orgánico, vegano, especialmente creado para los perros y no causa ningún tipo de problema. No les da alergia, no se enferman, no tienen químicos que lo puedan dañar”, expresó para un medio local.

Sin embargo dicha justificación no ha frenado las críticas tanto del público como de defensores y expertos en protección animal.

SEGUIR LEYENDO: