Paco, Duquesa y los perros que conquistaron el corazón de Tom Hardy en su visita a México

Tom Hardy ha demostrado en varias ocasiones el profundo amor que tiene hacia los perros. En la foto de la derecha está posando con Blue, su frenchie con el que comparte diferentes aventuras (Instagram Tomhardy)

El reconocido actor Tom Hardy ha demostrado en varias ocasiones su profundo amor a los perros y en su más reciente gira en tierras aztecas para promocionar su nueva película, Venom: El Último Baile, conoció a un canino que le robó el corazón a tal grado que se dijo tentado de llevarlo a su casa.

Entre las diferentes paradas que realizó en México, el actor británico visitó Adopta MX, organización a favor de los animales que ayuda a perros y gatos en situación de calle y maltrato. Durante la convivencia con los compañeros peludos que residen en el albergue conoció a Ron, Paco, Changa, Luca, Duquesa y Tina, mismos que externaron su amor por el protagonista de Venom.

Tom Hardy quedó conmovido con las historias de las criaturas y en una publicación en su cuenta de Instagram describió lo importante que es encontrar hogares para estos animales de compañía que lo único que buscan en la vida es amor y cariño, además consideró que la visita al refugio es uno de los momentos más significativos en su vida.

Un momento que marcó su vida

Paco recargando su cabeza sobre la pierna del actor británico. Hardy pidió a sus seguidores mexicanos darles una oportunidad a estos animales que están en el refugio (Instagram Tomhardy)

El artista que también participó en Mad Max, Batman: El caballero de la noche y Revenant: el renacido, deseaba poder adoptar Paco y Duquesa, sin embargo, no podía hacerlo porque su mascota Blue no suele aceptar “nuevos integrantes” a su manada.

“La verdad es que podría, pero Blue no se lo tomará a la ligera; por ahora estoy genuinamente tentado en hacerlo (adoptarlos) porque todos estos perros, aunque no son cachorros, me encantan y quién no ama a un perro si tienen tanto que ofrecer”, escribió Tom Hardy en sus redes sociales.

El actor que da vida a uno de los antihéroes más populares del universo Marvel detalló en su post que pidió “varias citas” para poder convivir con estos amigos peludos y poder abrazarlos. En las fotos y videos se le puede ver disfrutando de la compañía de estos caninos rescatados.

“Necesitan un hogar en la Ciudad de México. Hay un millón de cosas importantes en la vida y desafíos que enfrentamos como humanos que tienen prioridad, pero si puedes te recomendaría encarecidamente conocerlos si tienes tiempo y espacio para un perro”, agregó.

Tom Hardy destacó que los animales de compañía te devuelven con creces todo lo que las personas les dan y consideró que los perros son “las verdaderas leyendas” de la humanidad, pues son tan nobles que nunca se cansarán de darle amor a las personas.

El protagonista de Venom explicó que pidió "varias citas" para poder convivir la mayor parte del tiempo con los perros que están resguardos en el lugar (Instagram Tomhardy)

“Gracias Ciudad de México por una recepción tan cálida y sus hospitalidad. Fue uno de los momentos más grandes de mi vida venir aquí y visitarlos”, concluyó el actor que además compartió el link de los perfiles de los seis perros con lo que convivió para promover su adopción.

Un amor profundo a lo perros

Tom Hardy ha compartido en diferentes ocasiones la pasión que tiene por estos animales y al menos dos de sus mejores amigos fueron rescatados mientras estaba rodando diferentes cintas. Woodstock fue uno de sus compañeros más reconocidos, a éste lo rescató durante la grabación de Lawless en Atlanta en 2012, el canino tenía apenas 11 semanas de vida y estuvo a punto de morir en esa ocasión.

Tom Hardy se tomó foto con el equipo de trabajo de Adopta MX durante su visita al refugio que salva a perros y gatos en situación de maltrato (Instagram Tomhardy)

Hardy lo sumó a su familia y lo convirtió en su amigo inseparable, en una ocasión “woody” —como le decía de cariño— lo acompañó al estreno de la película Legend en 2015 y posó con él durante la gala. Después de varios años de amistad, el canino cruzó el camino del arcoiris en 2017 y el actor lo despidió con una carta de agradecimiento por haber llegado a su vida.

De acuerdo con información de la revista Vanity Fair, Hardy tuvo un compañero peludo de nombre Max que llegó antes que Woodstock, sin embargo, a él sólo se le pudo ver en el blog personal del actor. El canino cruza de pitbull y labrador falleció en 2015, mismo año en que filmó Mad Max.

Tom Hardy actualmente tiene un frenchie de nombre Blue y al igual que Woody lo ha llevado a diferentes alfombras rojas. El británico es embajador de Battersea Dogs and Cats Home, un albergue de perros y gatos con sede en Londres, y en diferentes ocasiones ha salido en defensa de los animales, especialmente de los bulldogs pues considera que es erróneo el estigma que gira en torno a estas criaturas.