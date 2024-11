Voltron: Alba Baptista de ‘Warrior Nun’ se une a Henry Cavill en la película de Amazon MGM Studios

Voltron - Legendary Defenders | Captura de trailer oficial

La adaptación de Voltron continúa ampliando su equipo. En el mes de agosto se confirmó que Amazon MGM Studios se había hecho con los derechos de la película de acción real inspirada en el legendario mecha. Poco tiempo después se anunció que había encontrado en Daniel Quinn-Toye a su protagonista. Desde entonces la lista de talentos vinculados a la cinta continuó creciendo y, entre varias figuras de renombre, ahora se anuncia la llegada de Alba Baptista, Samson Kayo y Tharanya Tharan.

Baptista es principalmente conocida por su rol en la serie de televisión Warrior Nun, mientras que Kayo y Tharan cuentan con créditos en The Bubble y Year Of. De esta manera, el trío se suma a un reparto que ya contaba con Henry Cavill (The Witcher), Sterling K. Brown (This Is Us), Rita Ora (Detective Pikachu) y John Kim (Cruel Intentions).

Todavía no está claro que rol jugará cada uno en la película más allá de que Quinn-Toye tendrá un rol central. El joven actor, que fue anunciado por el estudio en octubre pasado, formó parte de la serie Badults y funcionó como suplente de Tom Holland en la producción teatral del West End, Romeo y Julieta.

Rawson Marshall Thurber (Alerta Roja, 2021) se encargará de la dirección del proyecto, a partir de un guion co-escrito con Ellen Shanman (Sports Tips with Chip, 2011). Todd Lieberman y David Hoberman de Chip ‘n Dale: Rescue Rangers (2022), serán productores junto con Bob Koplar a través de World Events Productions, la compañía que actualmente controla los derechos de la saga.

Voltron es una franquicia de ciencia ficción que comenzó como una serie de anime japonesa llamada Beast King GoLion, producida por Toei Animation entre 1981 y 1982. En 1984 la cadena ABC lanzó una versión reeditada en inglés con el título Voltron: Defender of the Universe.

Su historia seguía a cinco pilotos espaciales que manejan robots que pueden unirse para formar a Voltron, un superrobot colosal que lucha contra las fuerzas del mal. El éxito de Voltron fue tan grande que dio lugar a varios reinicios, continuaciones y reinterpretaciones a lo largo de los años. Sin embargo, hasta ahora, nunca se había llevado a cabo una adaptación en acción real, un proyecto muy esperado por los fanáticos.

Por el momento, los detalles de la trama permanecen en secreto y el largometraje aun no cuenta con una fecha de estreno. Aun así, la producción se prepara para la etapa de rodaje que, con viento a favor, comenzará el próximo mes en Australia.