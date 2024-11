Entrevistamos a Jake Kasdan, director de Código: Traje Rojo

Código: Traje rojo | Director: Jake Kasdan | Productora: Amazon MGM Studios; Seven Bucks Productions

Código: Traje Rojo combina acción explosiva y comedia en una reinterpretación vibrante de la Navidad, protagonizada por Dwayne Johnson y Chris Evans. Dirigida por Jake Kasdan, esta película traslada a los espectadores a una misión global repleta de adrenalina y humor, en la que el Jefe de Seguridad del Polo Norte (Johnson) y un cazarrecompensas temido en todo el mundo (Evans) unen fuerzas para rescatar a Papá Noel (Santa Claus), conocido bajo el nombre en clave “Traje Rojo”. El elenco estelar, que incluye a Lucy Liu, Kiernan Shipka y el galardonado J.K. Simmons, aporta una dinámica multigeneracional que promete capturar la esencia festiva mientras redefine los límites de las películas navideñas tradicionales.

El equipo creativo detrás de la película asegura una experiencia cinematográfica de alta calidad, cargada de espectacularidad visual y narrativa. Con un guion de Chris Morgan, conocido por sus aportes a la franquicia Rápido y Furioso (Fast & Furious), la película busca combinar una estética impactante con un ritmo intenso, buscando atrapar tanto a chico como a grandes, quedando en el recuerdo como una de las tantas películas navideñas que existen como Mi Pobre Angelito (Home Alone), Duro de Matar (Die Hard) o El Regalo Prometido (Jingle All the Way). En esta serie de entrevista, finalmente pudimos conversar con Jake Kasdan, el director de la cinta, quien nos cuenta cómo nació la idea de este nuevo mundo.

Te invitamos a ver nuestra entrevista en video o a leer, debajo, una transcripción.

El director Jake Kasdan trabajó junto a Dwayne Johnson en las dos nuevas entregas de Jumanji, y ahora, como director también y responsable de Código: Traje Rojo (Red One), pudimos hacerle algunas preguntas para saber de dónde viene la idea central de esta cinta navideña.

—Muchas gracias por tomarte el tiempo hablar con nosotros. En primer lugar, quiero empezar por el principio. ¿Cómo surgió todo?

Jake Kasdan: —¿Esta película?

—Sí.

Jake Kasdan: —Esta película surgió de una idea de uno de los productores, Hiram García, que trabaja con Dwayne. Es su socio de producción. Y yo había trabajado con esos tipos. Hicimos dos películas de “Jumanji” juntos, así que nos hemos vuelto muy compañeros cercanos ya, y... Un día Hiram me llamó y me dijo, “Tengo esta idea para... una gran película de acción de Navidad, y quiero contarte al respecto.” Tan pronto como empezó a trazar este mundo que él estaba imaginando, ese fue... Ese fue el principio, ¿sabes?

—Sí, quiero hablar de este universo. Porque tienes estas puertas, y todo es tan diferente de lo que estamos acostumbrados a ver en una película navideña.

Jake Kasdan: —Sí.

—¿Cuál fue tu inspiración? ¿Cómo surgió todo para hacerlo realidad?

Jake Kasdan: —Eso fue, para mí, una gran parte de lo que me entusiasmó acerca de esto. Fue la idea de que podríamos algo así como, tú sabes... Exactamente lo que estás diciendo, que es que podríamos... Mostrar todo esto de una forma totalmente nueva. Y la especie de idea organizadora de todo esto fue, tú sabes... Está la historia que todo el mundo sabe, pero vamos a mostrar lo que en realidad es. ¿No? Así que vamos a darle este tipo de... Ya sabes, comparativamente, Darle una especie de realidad diferente de lo que habíamos visto en las películas. Algo así como “correr el telón”. Así que abordamos todos los rincones de esa manera, ya sabes. Imaginamos un Polo Norte que es una especie de pueblo de pan de jengibre, ¿verdad?

Pero... Para lograr lo que necesitan lograr en el Polo Norte: hacer regalos para todos en el mundo... En realidad sería una especie de vasta metrópolis manufacturera. Y así es que comienza con esta clásica, ciudad casi de aspecto europeo que luego se construyó y se hizo más y más moderna y más expansiva. Y así tuvimos esta especie de... Ya sabes... Esta inspiración fue, ya sabes, Cómo sería esto realmente. Ya sabes, ¿un reno que pudiera volar por todo el mundo en una noche, cómo se vería realmente? Sería bastante fuerte. ¿Cierto? Porque sé que es fantasía, pero entonces puedes ver, “Bien, algo así podría existir, tal vez, en un mundo o algo así.” Es la verdadera historia del Polo Norte.

—Correcto. Exacto. Me encanta ese concepto. Y yo que quería hablarte de Papá Noel. Ahora que estamos hablando de universos y demás, porque... Ya sabes, estamos acostumbrados a ver a Papá Noel, como le decimos en Argentina, como, ya sabes, gordito y completamente diferente a este Papá Noel atlético que tenemos aquí.

Jake Kasdan: —Sí.

—Así que... Con este tipo de chaqueta de cuero, realmente genial. ¿Cómo se te ocurrió este concepto?

Jake Kasdan: —Bueno, ya sabes, como muchas figuras públicas, son diferentes en la vida real de lo que te imaginas que son, de lo que su reputación conlleva. Así fue como empezamos a pensar en él. ¿Quién podría hacer esto? ¿Cuál sería la combinación de cualidades que se requerirían para hacer este increíble viaje cada año? ¿Cierto? Y así está todo este tipo de... Y lo que es maravilloso de J. K., quien interpreta a Papá Noel en la película, ya sabes, es que trae toda esta especie de... Calidez e... Integridad, y esta, tú sabes, imparable fuerza del bien y esperanza. Pero en el cuerpo de este, ya sabes, Muy... Atlético y algo rudo, casi como el comandante de una fuerza gigante, ¿verdad? Que pensamos, “Bueno, así es como sería en realidad.”

—Completamente. Tiene una especie de gran presencia. Quiero decir, con su voz y todo.

Jake Kasdan: —Sí.

—Y finalmente, para terminar, Dwayne Johnson. De nuevo, quiero decir, piensas en un elfo... Realmente no vas a Dwayne Johnson cuando pienses en un elfo. Así que fue como, “Oh Dios mío, esto es divertidísimo.” Quiero decir... ¿Cómo...? Quiero decir, ¿cómo surgió esto?

Jake Kasdan: —Estoy de acuerdo. Eso es lo que acabas de decir. Eso fue lo que yo estaba como, “Bueno, pasar un par de años con esa idea.” Eso fue exactamente lo que me encantó. Simplemente te ríes de ello. Sí, extremadamente grande y formidable. Eso es lo que realmente significa. Y tan pronto como oí eso, pensé, bueno, eso es algo que sólo puedes hacerlo con Dwayne, y tengo que ser el tipo que lo haga.

—Bueno, muchas gracias por tu tiempo. Me ha encantado la película, me he reído mucho. Fue muy divertida para mi.

Jake Kasdan: —Me alegro mucho de oír eso.

—Muchas gracias.

Jake Kasdan: —Gracias.