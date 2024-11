Kunitsu-Gami: Path of the Goddess no logra alcanzar las ventas esperadas para Capcom

Kunitsu-Gami: Path of the Goddess, de Capcom.

El lanzamiento de Kunitsu-Gami: Path of the Goddess, la nueva IP de Capcom inspirada en cuentos populares japoneses, no ha logrado las ventas proyectadas por la compañía desde su debut el pasado 19 de julio. A pesar de haber recibido calificaciones positivas tanto de la prensa como de los jugadores, Capcom reveló que el título no ha tenido el rendimiento comercial que esperaban. La empresa destacó que la falta de un marketing efectivo previo al lanzamiento pudo ser la principal causa de sus bajas ventas.

Kunitsu-Gami: Path of the Goddess, que combina acción y estrategia, fue bien recibido en plataformas como Steam, donde acumula calificaciones “Muy Positivas”. Más allá de eso, su desempeño en ventas ha estado por debajo de las expectativas, a pesar de haber sido incluido en Xbox Game Pass desde su día de lanzamiento.

Este traspié contrasta con otros títulos recientes de Capcom, como Dead Rising Deluxe Remaster, Marvel vs. Capcom Fighting Collection: Arcade Classics y Ace Attorney Investigations Collection que sí cumplieron con las metas de la compañía y han mostrado un sólido rendimiento comercial.

Capcom planea seguir promocionando el título con el objetivo de mejorar sus cifras de ventas. La compañía confía en recuperar impulso con futuros lanzamientos, especialmente con el esperado Monster Hunter Wilds, programado para febrero de 2025.

Podemos acceder a Kunitsu-Gami: Path of the Goddess en PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series y PC a través de Steam. Recordemos también que el título está disponible para aquellos que estén suscritos al servicio de Xbox Game Pass.