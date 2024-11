Sakuna Chronicles: Kokorowa and the Gears of Creation expande el universo de Sakuna: Of Rice and Ruin

Sakuna Chronicles: Kokorowa and the Gears of Creation, de Edelweiss.

Marvelous y la desarrolladora Edelweiss han anunciado Sakuna Chronicles: Kokorowa and the Gears of Creation, una nueva historia que busca ampliar el universo del exitoso Sakuna: Of Rice and Ruin. Este nuevo título se enfocará en la historia de la princesa Kokorowa, una diosa de alto rango y amiga cercana de Sakuna, quien desde su morada celestial preside sobre las invenciones que se llevan a cabo.

El anuncio de Sakuna Chronicles: Kokorowa and the Gears of Creation se sucede en un momento donde el universo de Sakuna intenta expandirse comercialmente. Además de este nuevo juego, Marvelous ha confirmado la continuación de la serie de anime basada en Sakuna: Of Rice and Ruin, así como el desarrollo de un nuevo título para dispositivos mobile. Todos estos proyectos buscan capitalizar el éxito de la primera entrega, que sorprendió por su combinación de plataformas, acción y un profundo sistema de simulación agrícola.

El juego original, Sakuna: Of Rice and Ruin, cautivó por su fusión de la mitología japonesa con tecnología mecánica moderna, logrando vender más de 1,5 millones de copias. La historia de Sakuna, una diosa caída en desgracia que debe redimir su honor cultivando arroz y enfrentando monstruos, se destacó al ofrecer una experiencia única en el género.

Aunque todavía no se han confirmado plataformas ni la fecha de lanzamiento de este spin-off, es posible encontrar Sakuna: Of Rice and Ruin, el título original, en PlayStation 4, Nintendo Switch y PC.