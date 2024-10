The Running Man: el remake protagonizado por Glen Powell suma a Josh Brolin en el papel del villano

Mandatory Credit: Photo by Matt Baron/Shutterstock (10114811hx) Josh Brolin Hollywood for Science Gala, Arrivals, Los Angeles, USA - 21 Feb 2019

Edgar Wright es un cineasta británico versátil que se ha ganado un lugar destacado en la industria del cine. Ha trabajado en una gran variedad de películas a lo largo de los años, posicionándose como uno de los directores más relevantes de su generación. Entre sus títulos más importantes, se encuentran Baby Driver, El misterio de soho (Last Night in Soho - 2021) y Scott Pilgrim vs. los ex de la chica de sus sueños (Scott Pilgrim vs. the World, 2010). Ahora, el cineasta se embarca en otro proyecto, The Running Man, y parece que ha logrado fichar al actor que protagonizará el proyecto en el rol del villano.

The Running Man comenzará su rodaje el próximo mes de noviembre en Londres, bajo la producción de Paramount Pictures. Este nuevo proyecto es un remake de la película del mismo nombre, estrenada en 1987 y protagonizada por Arnold Schwarzenegger (Terminator). La película se inspirará en la novela homónima de Stephen King, publicada en 1982 bajo el seudónimo de Richard Bachman. Con esta nueva adaptación, se espera revivir la tensión y la crítica social presentes en la obra original, ofreciendo una perspectiva actualizada del inquietante mundo distópico que plantea.

Según su sinopsis oficial: “The Running Man es un thriller de ciencia ficción futurista de King ambientado en una América distópica en el año 2025. La historia sigue a Ben Richards, un hombre desesperado que participa en el violento reality show The Running Man para ganar suficiente dinero para salvar a su hija gravemente enferma.”

Glen Powell

Ahora, se reveló que Josh Brolin se unirá al reparto principal y, según los informes, interpretará al villano detrás del violento reality show. A lo largo de su carrera, hemos visto a este actor en una gran variedad de papeles, como Sicario, Sin lugar para los débiles (No Country for Old Men - 2007), y también como Thanos en el Universo Cinematográfico de Marvel, donde proporcionó tanto la voz como la captura de movimiento para el personaje en varias películas. Junto a él, el elenco ya tenía confirmado a su protagonista, Glen Powell, una de las estrellas del momento, quien ha participado en los últimos años en Con todos menos contigo (Anyone but You - 2023) y Top Gun: Maverick.

Anteriormente, Powell había hablado sobre la película y anticipó que esta nueva versión será más fiel a la novela original. En sus palabras, dijo: “He sido fan de Edgar Wright toda mi vida. Y al hablar con él sobre The Running Man, lo que ha sido realmente increíble es su perspectiva al respecto. No se parece en nada a la película original de Schwarzenegger; está mucho más centrado en la versión de la novela de Stephen King. Si bien me gusta la película original de 1987, es muy diferente de la historia que escribió King, así que en realidad estoy muy emocionado por el hecho de que la película de Wright estará mucho más cerca del material original”.

The Running Man llegará a los cines del mundo el 21 de noviembre de 2025.