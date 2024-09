REVIEW | Halls of Torment: Un Vampire Survivors con estética de Diablo

Halls of Torment, de Chasing Carrots.

Mañana es el lanzamiento de Halls of Torment, un título de supervivencia contra oleadas de enemigos al estilo Vampire Survivors pero con un estética que nos lleva directamente a la franquicia Diablo de finales de los ‘90. El juego fue desarrollado por el estudio independiente alemán Chasing Carrots y se encontraba disponible en early access desde mayo del año pasado.

El título fue muy bien recibido durante su lanzamiento anticipado e, incluso, tuvo muy buenas reseñas en Steam por lo que las expectativas por su lanzamiento de la versión 1.0 deben ser muy grandes para el estudio. Lo primero que quiero decir es que nos encontramos ante un videojuego que me gustó mucho y que logró imprimir una identidad propia.

Halls of Torment, de Chasing Carrots.

El fenómeno Vampire Survivors marcó una fuerte tendencia en la industria de los videojuegos con su lanzamiento en el año 2022. Destacó por la simpleza en sus mecánicas, un apartado visual llamativo y una jugabilidad divertida y adictiva que lo volvieron una bocanada de aire fresco y en uno de los mejores videojuegos de dicho año. Esto desencadenó en que diferentes estudios se interesaron en este género para desarrollar su propuesta.

Halls of Torment llega en este contexto ofreciendo como su principal diferencial su estética noventera que, sin lugar a dudas, es un detalle muy lindo para todos aquellos que hayamos jugado Diablo en su momento. El arte del juego está muy bien llevado a cabo y tanto el diseño de los personajes, de los enemigos, de la interfaz como de los escenarios y objetos nos lleva directamente a esa época y funciona muy bien.

Halls of Torment, de Chasing Carrots.

El objetivo de cada partida es sobrevivir 30 minutos ante oleadas incesantes de enemigos y distintos jefes que aparecen. Cada personaje tiene su arma principal y sus estadísticas y la jugabilidad y el estilo de combate varía mucho según a quien elijamos. El título tiene mucho de rejugabilidad hasta encontrar las estrategias que nos hagan sentir cómodos.

La jugabilidad consiste en mover al personaje mientras dispara de manera automática. Algo a señalar es que tenemos la posibilidad de decidir si queremos apuntar hacia una dirección o si deseamos que se haga de manera automática para solamente centrarnos en el movimiento. Esto lo podemos cambiar durante la partida pulsando un botón por lo que brinda bastante flexibilidad a la hora de jugar.

Halls of Torment, de Chasing Carrots.

En mi caso, fui variando entre el apuntado automático y manual en cada partida. Cuando aparecen jefes o la pantalla se llena de enemigos, tener un objetivo claro ya sea para crear una ruta de escape o para eliminar lo más rápido posible al jefe pasa a ser una estrategia importante. De todas maneras, Halls of Torment puede jugarse de manera correcta con cualquiera de las dos formas.

A medida que derrotamos enemigos, sueltan experiencia que, al recogerla, nos permite subir de nivel para obtener distintas bonificaciones en nuestras estadísticas. Al igual que Vampire Survivors, tenemos que optar entre cuatro opciones cuál es de nuestra preferencia ya sea daño, defensa, vida, velocidad de ataque o probabilidad y bonificación de crítico entre muchas opciones y pasivas más.

Halls of Torment, de Chasing Carrots.

Como bien mencioné anteriormente, cada personaje tiene su arma y su ataque característico. Sin embargo, en las partidas también podemos obtener distintas habilidades pero estas no se consiguen subiendo de nivel sino derrotando jefes y recogiendo pergaminos que nos señala el mapa. Estas habilidades se encuentran en el juego independientemente del personaje que estemos usando y hay una gran variedad que se centran, principalmente, en magias e invocaciones.

La victoria se obtiene una vez que logramos sobrevivir 30 minutos en el escenario y derrotamos al jefe final que aparece en ese momento. A medida que jugamos, desbloqueamos nuevos escenarios y personajes para utilizar. Para quienes hayan jugado otros videojuegos de este estilo estarán familiarizados con la mayoría de sus mecánicas ya que realmente no hay un cambio radical.

Halls of Torment, de Chasing Carrots.

Halls of Torment utiliza varios elementos roguelite que esto significa que entre partida y partida, conseguimos ventajas que podemos utilizar para que nuestra siguiente run sea más efectiva. Al derrotar enemigos no sólo podemos conseguir experiencia sino también oro que sirve para mejorar la estadística de nuestros personajes antes de iniciar la partida. Algo que me pareció relevante es que el árbol de habilidad se puede resetear sin costo por lo que podemos personalizar nuestro juego constantemente.

Esto no es algo menor ya que los personajes son muy diferentes entre sí y se nutren de distintas estadísticas. Mejorar el alcance para el arquero quizás no sea lo más conveniente o, al menos, no es tan efectivo como incrementar su daño crítico o velocidad de ataque. Esto ocurre con cada uno de los personajes donde potenciar sus fortalezas resulta en algo clave.

Halls of Torment, de Chasing Carrots.

El oro no es lo único que podemos mantener entre juegos sino que también hay equipamientos disponibles. En los escenarios, podemos encontrar amuletos, botas, joyas, cascos y armaduras que brindan distintos beneficios. Morir implica perder estos elementos salvo que los depositemos en un pozo que nos permite guardarlo para siguientes excursiones. Esto genera algo positivo y es que podemos decidir qué nos conviene utilizar en el momento o guardar para después.

En definitiva, Halls of Torment es un juego que no innova el género pero que funciona de muy buena forma y, además, que logra tener su propia identidad gracias a una estética muy llamativa para todos los fanáticos de Diablo. Su gran variedad de personajes desbloqueables y los distintos escenarios disponibles como la posibilidad de desbloquear una nueva dificultad en cada nivel hacen que el juego tenga un montón de contenido disponible para que los jugadores puedan disfrutar por una gran cantidad de horas.

8 Una apuesta segura Aunque no innove el género, Halls of Torment consigue su propia identidad, con una gran variedad de personajes, distintos escenarios y mucha rejugabilidad como sus puntos más fuertes. Revisado en PC Plataformas: PC