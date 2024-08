Monster Hunter Wilds se alza como gran ganador en los premios Gamescom Awards 2024

Monster Hunter Wilds, de Capcom.

La edición 2024 de los Gamescom Awards ha coronado a Monster Hunter Wilds como el gran triunfador del evento. La nueva entrega de la saga de Capcom se llevó múltiples galardones, consolidándose como uno de los títulos más esperados del año.

La ceremonia, que premia a lo mejor de la feria electrónica más importante de Europa, estuvo marcada por una gran diversidad de títulos nominados. Sin embargo, fue Monster Hunter Wilds el que se llevó el mayor número de reconocimientos, demostrando así su gran potencial y el entusiasmo que despertó el título entre los asistentes al evento.

Lo nuevo de Supermassive Games y Bandai Namco, Little Nightmares 3, también destacó en la celebración, obteniendo premios en categorías como Mejor imagen y Mejor audio gracias a su atmósfera terrorífica y sus impresionantes gráficos. Otros títulos como Frostpunk 2, Kingdom Come: Deliverance II y Genshin Impact también se llevaron a casa sus respectivos galardones, demostrando la gran variedad de experiencias que ofreció la industria en la Gamescom 2024.

Un detalle particular que se ha dado en esta premiación, es el hecho de que los premios específicos de cada consola, no son títulos exclusivos. Monster Hunter Wilds fue elegido como lo mejor para PlayStation, siendo que también hará su debut en Xbox y PC. Kingdom Come: Deliverance II, que llegará a PlayStation 5 y Xbox Series, ganó el premio a lo mejor para PC. Little Nightmares 3 se coronó con el premio a mejor juego de Xbox y también tendrá presencia en todas las demás consolas en su fecha de lanzamiento.

La victoria de Monster Hunter Wilds en los Gamescom 2024 Awards es un reconocimiento al nuevo proyecto de Capcom y una muestra de cómo la franquicia puede seguir creciendo y evolucionando con el paso de los años. Es meritorio que el título se haya consolidado como ganador en todas las categorías en las que fué nominado, teniendo en cuenta la fuerte variedad de propuestas que se hicieron presente este año en la importante feria europea.