Gamescom 2024 - Indiana Jones and The Great Circle: accedimos a una presentación de lo nuevo de MachineGames

La aventura llama. Indiana Jones y el Gran Círculo llegará a Xbox Series X|S y PC el 9 de diciembre. ¡Pídelo ya! Echa un nuevo vistazo a la aventura global de Indy y a las herramientas que tiene a su disposición para enfrentarse a fuerzas siniestras. Desde el látigo y el potro hasta su fiel diario y su cámara, necesitarás todo lo que tiene para desentrañar el misterio del Gran Círculo. Llegará a PlayStation 5 en la primavera de 2025.

Si miramos hacia el mundo de los videojuegos, es difícil negar que Indiana Jones ha sido una inspiración importante. Grandes franquicias como Uncharted y hasta Tomb Raider probablemente no serían lo que son hoy en día si no fuese por las aventuras de Indy. Es por eso que se siente un tanto extraño el hecho de que, a pesar de algunas entregas de los juegos de LEGO, no haya habido un gran título AAA que nos haga sentir en la piel de tan icónico personaje. Bethesda y MachineGames buscan remediar esto con Indiana Jones and The Great Circle, juego que finalmente tiene una fecha de lanzamiento para finales de este año.

El día de ayer en la transmisión oficial de Opening Night Live, conducida por el ya legendario presentador Geoff Keighley, uno de los últimos anuncios de la noche vino de la mano de MachineGames. El esperado juego del estudio llegará a Xbox Series y PC el 9 de diciembre, pero quizás la sorpresa más grande de todas fue que se confirmó una versión de PlayStation 5. Si bien existían rumores constantes, nada era completamente sólido, y por eso fue un asombro que el estudio haya decidido anunciar este lanzamiento incluso antes de que el juego sea lanzado en sus plataformas originales. Ahora, aquellos fans de Indiana Jones que cuenten con PlayStation pueden celebrar que el juego llegará a la consola de Sony en el segundo trimestre del año próximo.

Indiana Jones and The Great Circle, de MachineGames.

Dentro de lo que es la transmisión en sí, no tuvimos mucha más información nueva sobre el título, aunque gracias a los extras de la precompra sabemos algunas cosas más sobre el contenido extra. En un futuro, el estudio planea lanzar un DLC llamado The Order of Giants, que presentará un nuevo capítulo en la narrativa. Además, la edición Premium incluye un traje inspirado en Indiana Jones and the Temple of Doom, mientras que aquellos que estén suscriptos a Game Pass recibirán como bonificación un paquete cosmético basado en Indiana Jones and the Last Crusade. Cabe recordar que esta aventura de MachineGames está ambientada entre las películas Raiders of the Lost Ark e Indiana Jones and the Last Crusade.

Previo a su presentación en la Gamescom, pudimos acceder a un primer vistazo de este nuevo juego de MachineGames. Sin embargo, vale la pena aclarar que simplemente pudimos ver un video de jugabilidad pregrabado, por lo que nuestras primeras impresiones son, más que nunca, solo impresiones.

Este video se centraba en las mecánicas principales del juego y lo primero a destacar es que, a pesar de ser un juego de Indiana Jones, no veremos tanto a Indy, ya que la gran mayoría del juego se da en una perspectiva en primera persona. Esto puede resultar algo chocante de entrada, pero con el paso de los minutos uno se va acostumbrando y hasta le podemos agarrar cierto cariño a esta perspectiva. Al igual que ocurre con Cyberpunk 2077, es difícil pensar, al principio, que un juego así funcione bien en primera persona. Siento que, de la misma forma, con Indiana Jones and The Great Circle puede ocurrir lo mismo. Hay algo en la perspectiva visual elegida que lo vuelve bastante inmersivo y parece ser la decisión acertada.

Indiana Jones and The Great Circle, de MachineGames.

Visualmente, no hay duda que el juego se ve hermoso. Los lugares históricos que recorreremos y los calabozos antiguos se ven sencillamente espectaculares, como también los modelos de los personajes, incluyendo la hermosa representación de Harrison Ford como joven un Indiana Jones. La narrativa, por suerte, también parece ser interesante y digna de una aventura protagonizada por el mejor arqueólogo del mundo. Misterios, nazis, artefactos místicos y frases ingeniosas. Todo lo que uno esperaría de una película de Indiana Jones pareciera encontrarse en este videojuego.

En la búsqueda de resolver el misterio que se genera alrededor del mundo detrás de un círculo perfecto, iremos conociendo varios aliados que nos ayudarán en nuestro viaje, en conjunto con Gina, nuestra compañera de aventuras. Justamente, esta narrativa y la historia se sienten como si pudieran ser canónicas tranquilamente con el universo de Indiana Jones, tanto en sus películas como en otros videojuegos. El director del juego, Jerk Gustafsson, comentó en entrevistas: “Una gran parte de la narrativa es continuar el arco de Raiders of the Lost Ark, vemos al juego como una secuela directa de la película. El Indiana Jones que vemos en este juego es el Indy que vimos en Raiders of the Lost Ark”.

Indiana Jones and The Great Circle, de MachineGames.

A nivel mecánicas, en el video pudimos ver diferentes elementos que compondrán el núcleo de la jugabilidad de este título: exploración, combates, puzles, y todos los ingredientes que requiere un buen juego del género de aventuras, sobre todo cuando lleva el nombre de un personaje que dio vida inspiracional, por así decirlo, a tantas otras franquicias de videojuegos.

Al controlar a Indy contaremos, además, con una cámara que nos permite sacar fotos y obtener información precisa de lo que estamos viendo, y con un diario que nos permite ir registrando lo que sucede para encontrar pistas sobre lo que vendrá más adelante. Cualquier juego de Indiana Jones, por supuesto, también necesita un látigo y, en este caso podremos utilizarlo para combatir enemigos, mover elementos del escenario para luego usar como arma o incluso emplearlo para atravesar de una manera más dinámica los escenarios, agregándole una pizca de verticalidad al título.

Estos escenarios presentan, como es de esperarse en un juego de Indiana Jones, puzles para ir resolviendo, que incluyen alinear espejos con el sol, encontrar una manera para pasar por encima de un gran agujero en el piso y más. Desde el punto de vista de un espectador, todos estos obstáculos se veían realmente interesantes de superar.

Indiana Jones and The Great Circle, de MachineGames.

Durante el combate, además del látigo de Indiana, también tenemos la opción de utilizar los famosos puños del arqueólogo. Las secuencias se veían bien, pero lamentablemente en el video nunca se mostró cómo será luchar contra más de un enemigo. Esto genera un poco de dudas, ya que en una situación de uno contra uno se ve muy divertido e interesante, pero no da indicios de cómo se podría resolver esta ecuación a la hora de enfrentar a varios enemigos a la vez. Cuando Indiana agarra un arma de fuego, la representación que se veía en pantalla no fue la más satisfactoria. Desde la perspectiva del espectador, se sentía carente de peso, incómodo y no muy divertido, todo lo contrario de lo que generaba el hecho de golpear con los puños a los nazis en sus caras, por lo que habrá que ver cómo se siente al tener el juego en nuestras manos.

Y ya que estamos hablando de esto, el mayor problema con la presentación fue el hecho de que, por cada cosa interesante o divertida que podíamos ver, lográbamos encontrar en contraparte otro detalle que generaba mucha incertidumbre. El combate con látigo y puños se veía genial, pero el combate con armas de fuego no. La cámara en primera persona es sumamente convincente para la inmersión, pero que alterne a tercera persona a la hora de usar el látigo como cuerda -por ejemplo- se siente muy raro. El juego se ve hermoso, sí, pero solo mostraron pocos escenarios y en un contexto muy seguro para ellos.

Indiana Jones and The Great Circle, de MachineGames.

Las expectativas son fuertes. Las ganas de que sea un gran título, también. Todo lo que pudimos ver, si miramos el plano general, resulta positivo. Habrá que esperar para saber, y entender, si la experiencia de jugar Indiana Jones and the Great Circle está a la altura de lo mejor de esta franquicia.

Indiana Jones and the Great Circle estará disponible el próximo 9 de diciembre para Xbox Series X, Xbox Series S y PC. El juego llegará también a Game Pass el día de su lanzamiento, y el año próximo Bethesda llevará el título a PlayStation 5.