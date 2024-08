Con ‘Alien: Romulus’ en los cines, exploramos al joven elenco que se suma a la icónica franquicia

Alien: Romulus llega a los cines de México. (20th Century Studios)

Alien, sin lugar a dudas, se ha consolidado como una de las franquicias más icónicas en la historia del cine, con su primera entrega lanzada en 1979 bajo la dirección de Ridley Scott (Gladiador). La película no solo revolucionó el género de ciencia ficción y terror, sino que también estableció un nuevo estándar para la narrativa cinematográfica con su innovador enfoque en el suspenso y el horror espacial.

Ahora, la saga recibe una nueva entrega con Alien: Romulus, dirigida por el cineasta uruguayo Fede Álvarez, conocido por su trabajo en No respires (Don’t Breathe), La chica en la telaraña (The Girl in the Spider’s Web) y Posesión Infernal (Evil Dead). Desde Malditos Nerds, tuvimos la oportunidad de ver la película y compartir nuestra reseña. Sin entrar en spoilers, la trama sigue a un grupo de jóvenes exploradores que, al investigar una estación de la Weyland Corporation, se enfrentan a un peligroso encuentro con xenomorfos.

El elenco está compuesto por un grupo de jóvenes actores, incluidos Aileen Wu (Closing Doors), David Jonsson (Rye Lane, Industry) y Spike Fearn (Back to Black, Aftersun). Sin embargo, en esta ocasión, nos centraremos en los protagonistas Cailee Spaeny, Isabela Merced y Archie Madekwe. Analizaremos sus trabajos anteriores y sus futuros proyectos para explorar cómo su participación en esta entrega de la franquicia enriquece la historia.

Cailee Spaeny: sus participaciones en ‘Priscilla’ y ‘Guerra civil

Priscilla - Sofia Coppola - Cailee Spaeny - Jacob Elordi (Créditos: A24)

En primer lugar, tenemos a Cailee Spaeny, la actriz estadounidense de 26 años que ha ido consolidando su carrera con papeles destacados en la industria. Entre sus trabajos más notables, se encuentra su participación en Titanes del Pacífico: la insurrección (Pacific Rim: Uprising - 2018), dirigida por Steven S. DeKnight (Daredevil), donde compartió elenco con John Boyega (Star Wars: el despertar de la fuerza). Además, Spaeny tuvo papeles pequeños en El vicepresidente: más allá del poder (Vice - 2018) y Malos momentos en el Hotel Royale (Bad Times at the El Royale - 2018).

Sin embargo, es relevante destacar dos protagónicos recientes de Spaeny. En primer lugar, interpretó a Priscilla Presley en la última película de Sofia Coppola (Las vírgenes suicidas), Priscilla (2023). La trama del filme se basa en las memorias de Priscilla Presley de 1985, explorando la tumultuosa relación entre ella y Elvis Presley. La interpretación de la actriz en este papel le ha valido elogios por su habilidad para capturar la complejidad emocional de la figura histórica.

Recientemente, Spaeny también trabajó en Guerra Civil (Civil War), dirigida por Alex Garland, conocido por sus películas Ex Machina y Annihilation. En este drama, forma parte de un elenco que incluye a Kirsten Dunst (María Antonieta), Wagner Moura (Narcos), Jesse Plemons (Los asesinos de la luna) y Stephen McKinley Henderson (Duna: parte dos). El audiovisual sigue la historia de un grupo de fotoperiodistas, y la participación de Spaeny en este proyecto subraya su capacidad para abordar una amplia gama de géneros y temáticas en su carrera.

Archie Renaux: sus roles en ‘Ascenso’ y ‘Morbius’

Shadow and Bone. (L to R) Archie Renaux as Malyen Oretsev, Jessie Mei Li as Alina Starkov in episode 202 of Shadow and Bone. Cr. Courtesy of Netflix © 2022

Archie Renaux, el actor británico de 26 años, desempeña un papel destacado en la nueva entrega de Alien como Tyler. Renaux hizo su debut televisivo con un papel invitado en la serie Hanna de Prime Video. A lo largo de su corta pero prometedora carrera, ha participado en la película de ciencia ficción Instintos ocultos (Voyagers - 2021), dirigida por Neil Burger, y en la polémica Morbius (2022), junto a Jared Leto (Escuadrón Suicida) y Matt Smith (La Casa del Dragón).

Más recientemente, el actor protagonizó la comedia romántica Ascenso (Upgraded - 2024), disponible en Prime Video. En este título, la historia que sigue a Ana, una ambiciosa pasante que sueña con tener su propia galería de arte. Gracias a su trabajo duro y algo de suerte, Ana es promovida y se embarca en un viaje al extranjero como parte de su primer gran proyecto. El elenco de Upgraded también cuenta con Camila Mendes (Riverdale, La Cita Perfecta) y Marisa Tomei (Spider-Man: No Way Home), quienes aportan gran dinamismo a la trama.

Isabela Merced en títulos como ‘Madame Web’ y ‘Mil veces hasta siempre’

Fotograma cedido por Sony Pictures donde aparece la actriz Isabela Merced como Anya Corazón, durante una escena de la película 'Madame Web', del universo Spider-Man, que se estrenó el jueves pasado. EFE/Sony Pictures

En último lugar, tenemos a Isabela Merced, una talentosa actriz que continúa ganando reconocimiento en la industria del cine al igual que Spaeny. Con tan solo 23 años, ha demostrado su versatilidad y habilidades en una serie de proyectos destacados. Además de sus roles en películas, Merced también será parte de la segunda temporada de The Last of Us, donde interpretará a Dina, un personaje clave en el universo del exitoso videojuego.

Recientemente, Merced tuvo un papel protagónico en Madame Web, una película de superhéroes basada en el personaje del universo Spider-Man. En esta película, Merced comparte pantalla con Sydney Sweeney (Con todos menos contigo), Dakota Johnson (50 Sombras de Grey) y Emma Roberts (American Horror Story). Además, lideró Mil veces hasta siempre (Turtles All the Way Down), una adaptación cinematográfica de la novela de John Green. En esta producción, interpreta a Aza Holmes, una joven de 17 años que enfrenta desafíos relacionados con la ansiedad y el trastorno obsesivo-compulsivo, ofreciendo una interpretación conmovedora y auténtica.