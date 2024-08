Hi-Fi Rush y Tango Gameworks han sido adquiridos por KRAFTON, editor de PUBG

Ghostwire: Tokyo

El desarrollador Tango Gameworks y su aclamado título Hi-Fi Rush han encontrado un nuevo hogar. El gigante surcoreano KRAFTON, conocido por ser el editor del popular battle royale PUBG, ha adquirido a ambos, salvando al estudio del cierre anunciado por Microsoft a principios de año.

Esta adquisición marca un movimiento importante para KRAFTON, que busca expandir su presencia en el mercado de los videojuegos y diversificar su catálogo. Tango Gameworks, reconocido por títulos como la saga The Evil Within y Ghostwire: Tokyo, aportará a KRAFTON una valiosa experiencia en la creación de juegos de terror y acción, mientras que Hi-Fi Rush, con su innovadora propuesta de juego rítmico, representa una nueva y emocionante dirección para el estudio.

“KRAFTON tiene la intención de apoyar al equipo de Tango Gameworks para continuar su compromiso con la innovación y ofrecer experiencias nuevas y emocionantes para los fans”, se aclara en el comunicado de la empresa. “No habrá impacto en el catálogo de juegos existente de The Evil Within, The Evil Within 2, Ghostwire: Tokyo y el juego original Hi-Fi RUSH”.

The Evil Within | Desarrollador: Tango Gameworks | Distribuidor: Bethesda Softworks

Aunque los detalles de esta adquisición aún están por revelarse, la noticia ha sido celebrada por la comunidad fanática del trabajo de Tango Gameworks y de Hi-Fi Rush, a la que le preocupaba la pérdida de un estudio altamente creativo dentro de la industria. Con KRAFTON al mando, se espera que el equipo de desarrollo pueda continuar creando juegos de alta calidad y explorar nuevas ideas.