‘Blade’, ‘Renfield’, ‘Drácula: mar de sangre’ y más: películas con vampiros para disfrutar en Max

No es ninguna novedad que los vampiros han sido una piedra fundamental para el género de terror. A lo largo de más de un siglo, la pantalla grande ha demostrado la perdurabilidad de este monstruo tan peculiar, presentando estas criaturas sedientas de sangre en todas sus variables: desde señores condes y justicieros que se enfrentan a su propia especie, hasta jóvenes rebeldes, por solo mencionar algunos.

El catálogo de Max está repleto de emocionantes películas con vampiros que combinan terror, acción y, en algunos casos, humor. Desde Blade hasta Renfield, pasando por la reciente reinvención de Drácula de André Øvredal, hoy en Malditos Nerds repasamos cinco títulos con estos seres nocturnos disponibles en el servicio de streaming.

Blade (1998) - Dir. Stephen Norrington

Inspirada en el personaje de Marvel Cómics, Blade no solo es considerada una gran cinta de vampiros, sino que también fue una pieza crucial para ayudar a cambiar la percepción de las películas de superhéroes, demostrando que podían ser serias, emocionantes y comercialmente exitosas. En esta adaptación, dirigida por Stephen Norrington y escrita por David S. Goyer, Wesley Snipes interpreta al icónico cazavampiros, un híbrido entre humano y vampiro que dedica su vida a cazar a los no-muertos.

Blade es una película que combina efectivamente elementos de acción, terror y artes marciales, creando una experiencia emocionante que terminó de establecer a Snipes como un héroe de acción. El éxito de la cinta de 1998, a su vez, permitió el desarrollo de dos secuelas, Blade II (2002) y Blade: Trinity (2004), también disponibles en el catálogo de Max.

Vampiros del desierto (The Forsaken, 2001) - Dir. J.S. Cardone

El catálogo de Max también alberga la película de J.S. Cardone, Vampiros del desierto, una propuesta que combina elementos del cine de vampiros y de road movie. La trama sigue a un joven que, mientras viaja por el suroeste de Estados Unidos, hace algo que no debería: recoger a un autoestopista. Desde ese momento, todo se convierte en una sangrienta pesadilla, porque su compañero de viaje resulta ser un cazador y sus presas son los malditos, una errante banda de que se alimenta viciosamente de las víctimas que encuentran en la noche a lo largo del desierto.

Aunque no alcanzó la popularidad de algunas de sus contemporáneas, Vampiros del desierto ha ganado un espacio destacado entre algunas obras de culto y es una buena opción para los que buscan entretenimiento sin demasiadas pretensiones.

Inframundo (Underworld, 2003) – Dir. Len Wiseman

Inframundo es otro clásico del cine de acción y de vampiros que dejó una marca indeleble en el género. Siguiendo los pasos de Blade, la película protagonizada por Kate Beckinsale como una letal vampira guerrera, explora la guerra milenaria entre vampiros y hombres lobo.

Dirigida por Len Wiseman, Inframundo se destacó por sus efectos visuales, como por su estética oscura y estilizada de comienzos de los 2000. La interpretación de Beckinsale como una vampira heroína es icónica, y el guion, coescrito por Wiseman y Danny McBride, ofrece una trama en la que no faltan giros y revelaciones.

Renfield (2023) – Dir. Chris McKay

Renfield nos presenta una fresca y divertida perspectiva del universo de Drácula en clave de comedia de terror. Como lo adelanta su título, esta película dará un paso al costado para centrarse en el Renfield de Nicholas Hoult, el fiel sirviente del vampiro, mientras intenta librarse de su tóxica relación.

Dirigida por Chris McKay, Renfield se destaca por su humor negro, escenas de acción sanguinarias y, por supuesto, por la interpretación de Nicolas Cage como el famoso conde de Transilvania.

Drácula: mar de sangre (Last Voyage on the Demeter, 2023) - Dir. André Øvredal

Tomando como disparador un capítulo de la novela de Bram Stoker, Drácula: mar de sangre de André Øvredal cuenta los escalofriantes sucesos que tienen a lugar en el Demeter, un barco mercante encargado de transportar una carga privada de 50 cajas, de Carpatia a Londres. Mientras que la tripulación intenta sobrevivir a esta travesía a mar abierto, una malévola presencia comenzará a acecharlos desde la oscuridad noche a noche.

Drácula: mar de sangre, también disponible en Max, presenta una nueva interpretación del clásico monstruo de Stoker, respetando su tono gótico, mientras se apoya en un reparto plagado de talentos que incluye a Javier Botet, Liam Cunningham, David Dastmalchian y Aisling Franciosi.