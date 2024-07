Zenless Zone Zero se convierte en uno de los títulos más jugados de PlayStation 5

Zenless Zone Zero, de HoYoverse.

Zenless Zone Zero, el nuevo RPG de acción gratuito de HoYoverse, sigue cosechando éxitos desde su lanzamiento el pasado 4 de julio. El juego ha logrado colarse en el top 10 de los títulos más jugados en PlayStation, consolidando la presencia de HoYoverse en la plataforma de Sony y demostrando el potencial de este nuevo título.

En su primera semana, Zenless Zone Zero ya había alcanzado el puesto número 12 en la lista de los 40 títulos más jugados en la consola. Su jugabilidad atractiva, con una mezcla de acción frenética y elementos gacha, ha cautivado a una gran cantidad de jugadores. El título también ha generado un importante ingreso de $52 millones respecto al gasto de usuarios en dispositivos mobile durante sus primeros días.

Zenless Zone Zero, de HoYoverse.

A pesar de no haber alcanzado aún el nivel de éxito de Genshin Impact, Zenless Zone Zero se ha posicionado como un fuerte competidor en el mercado de los videojuegos, situándose junto a gigantes como Call of Duty, Fortnite y Roblox. Las críticas del juego han sido generalmente positivas, destacando sus gráficos, su historia y sus batallas dinámicas contra jefes.

Con su actual rendimiento, Zenless Zone Zero tiene el potencial de seguir creciendo como uno de los RPG más populares de la actualidad. Hace algunas semanas, el estudio adelantó que incluso se encuentra trabajando en una versión de Cloud Gaming del juego.