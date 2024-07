Las series más esperadas que llegan a Netflix, Disney+, Prime Video y más en julio

Captura del tráiler oficial de 'Gatitos Explosivos'

El mes de julio llega acompañado de una amplia variedad de propuestas para los amantes de las series. A las todavía vigentes The Boys, The Acolyte y La casa del dragón, que continúan manteniendo a los espectadores en vilo semana a semana, se les suma la comedia absurda de La fiesta de las salchichas: Comidatopía, el regreso de Cobra Kai y el drama de El Oso, entre otras producciones irreverentes. En esta nota, repasamos algunos de estos estrenos destacados.

La fiesta de las salchichas: Comidatopía (Estreno por Prime Video 11 de julio)

La fiesta de las salchichas - Comidatopia (Créditos: Prime Video)

Tras el éxito de La fiesta de las salchichas (Sausage Party), la irreverente película animada con clasificación R de 2016 cocreada por Seth Rogen, Prime Video se ha lanzado a explorar este universo con una serie secuela que promete sacudir los límites del humor. La fiesta de las salchichas: Comidatopía (Sausage Party: Foodtopia) retomará las desventuras de nuestros alimentos favoritos en un supermercado donde todo puede suceder. Al igual que su antecesora, esta producción se destaca por su enfoque satírico y su humor ácido, a través de personajes tan entrañables como inapropiados.

Además de mantener el espíritu de la película original, La fiesta de las salchichas: Comidatopía introduce nuevos personajes y tramas aún más disparatadas. La animación de alta calidad y el ingenio en los diálogos aseguran que tanto los amantes de la película como los nuevos espectadores encuentren algo que disfrutar. Sin duda, es una opción perfecta para quienes buscan una comedia diferente y audaz.

Gatitos explosivos (Estreno por Netflix el 12 de julio)

Captura del tráiler oficial de 'Gatitos Explosivos' (Créditos: Netflix)

Netflix también da un nuevo paso hacia el mundo de la animación, apostando por la originalidad con Gatitos Explosivos (Exploding Kittens), una serie que mezcla ternura y acción de una manera única. Inspirada en el popular juego de cartas homónimo, esta producción lleva a los espectadores a un mundo donde los gatitos, sin dejar de ser adorables, desatarán en la Tierra una eterna lucha entre el bien y el mal.

Dios y el Diablo, reimaginados en cuerpos felinos, son enviados a la Tierra para reconciliar sus diferencias, pero esto no será un trabajo fácil. La serie explora temas de familia, amistad y dependencia tecnológica, prometiendo una narrativa estrechamente apoyada en el humor con el sello de sus creadores Mike Judge (Beavis and Butt-Head) y Greg Daniels (The Office).

El Oso - Temporada 3 (Estreno por Disney+ el 17 de julio)

Imagen de la tercera temporada de 'The Bear' (Créditos: FX / Disney+)

El Oso (The Bear) regresa a Disney+ con su esperada tercera temporada, continuando la conmovedora historia de Carmy Berzatto, un prestigioso chef que debe dejar de trabajar en restaurantes lujosos para encargarse del negocio gastronómico de su hermano fallecido.

La serie ha sido aclamada por su enfoque realista y emotivo, presentando una mirada sincera a los desafíos y alegrías de la vida en la cocina profesional. Esta entrega que debutará en streaming el próximo 17 de julio promete profundizar en los conflictos personales y profesionales de sus personajes.

Creada por el director y guionista Christopher Storer (Bo Burnham: Make Happy), El Oso cuenta con un elenco estelar que incluye a Jeremy Allen White (Garra de hierro), Ayo Edebiri (Intensamente), Ebon Moss-Bachrach (Los cuatro fantásticos), entre otros.

Cobra Kai – Temporada 6, parte 1 (Estreno por Netflix el 18 de julio)

Cobra Kai regresa con su sexta y última temporada (Créditos: Netflix)

El dojo reabre sus puertas ya que Cobra Kai regresa al catálogo de Netflix con una nueva tanda de episodios. La sexta temporada de la serie que ha revitalizado la franquicia de Karate Kid, sigue explorando las vidas de Johnny Lawrence, Daniel LaRusso y equipo, ahora uniendo esfuerzos de cara al torneo Sekai Taikai.

Esta entrega del popular spin-off será la última y promete ser todo un evento, por lo que sus 15 episodios serán divididos en tres tandas diferentes. Mientras que la primera verá la luz el 18 de este mes, la segunda lo hará el 28 de noviembre y la tercera en una fecha todavía a determinar.

La Dama del Lago (Estreno por Apple TV+ el 19 de julio)

Escena de la serie 'Lady in the Lake', con Natalie Portman (d) como protagonista y productora ejecutiva. EFE/ Apple Tv+ SOLO USO EDITORIAL/SOLO DISPONIBLE PARA ILUSTRAR LA NOTICIA QUE ACOMPAÑA (CRÉDITO OBLIGATORIO)

Entre las grandes apuestas de Apple TV+ para el mes de julio se encuentra La Dama del Lago (Lady in the Lake), una nueva serie de misterio y drama que promete mantener a los espectadores intrigados desde el primer episodio. Ambientada en un pequeño pueblo junto a un lago, su historia sigue a una ama de casa que decide cambiar su vida convirtiéndose en una dedicada periodista. Las cosas para ella comienzan a complicarse cuando se obsesiona con la búsqueda de la verdad detrás del asesinato de una joven mujer de la comunidad afroamericana.

Esta miniserie protagonizada por Natalie Portman (El cisne negro) y creada por Alma Har’el (Honey Boy) se describe como un frenético thriller de género noir y una inesperada historia sobre el precio que las mujeres pagan por sus sueños.

Los Simpson – Temporada 35 (Estreno por Disney+ el 31 de julio)

La temporada número 35 de Los Simpson estrenará el 31 de julio (Créditos: Disney+)

En julio también regresa a la pantalla de Disney+ una de las familias más famosas de la televisión de los últimos años. Los Simpson (The Simpsons), la icónica serie animada creada por Matt Groening estrenará su temporada número 35 que contará con 18 nuevos episodios e introducirá nuevos personajes y cameos de celebridades.

En términos de trama, la nueva entrega parodiará eventos recientes y fenómenos culturales, manteniendo su tradición de crítica social y humor inteligente, a la vez que se continúa explorando las dinámicas familiares y sociales de sus protagonistas.