Entrevistamos a Joe Port, showrunner de la serie Ghosts

“Spies” – Sam enlists the Ghosts to help secure a good review from an overly critical couple staying at the B&B. Also, Isaac tries to integrate Nigel into his friend group, on the second season premiere of the CBS Original series GHOSTS, Thursday, Sept. 29 (8:30-9:01 PM, ET/PT) on the CBS Television Network, and available to stream live and on demand on Paramount+. Pictured (L-R): Richie Moriarty as Pete, Roman Zaragoza as Sasappis, Rose McIver as Samantha, Asher Grodman as Trevor, Utkarsh Ambudkar as Jay and Danielle Pinnock as Alberta. Photo: Bertrand Calmeau/CBS ©2022 CBS Broadcasting, Inc. All Rights Reserved.

Ghosts es una serie de comedia sobrenatural (catalogada como sitcom) que se estrenó en CBS en 2021 y llega hasta nuestras tierras de la mano de Universal+. La historia gira en torno a una joven pareja, Samantha y Jay, que heredan una antigua mansión que resulta estar habitada por un grupo ecléctico de fantasmas de diferentes épocas y trasfondos.

La serie es una adaptación de la exitosa comedia británica homónima estrenada en 2019. En la versión estadounidense, la combinación de humor, situaciones sobrenaturales y el desarrollo de los personajes fantasmales ha logrado captar la atención del público, convirtiéndola en un gran éxito. La forma en la que Joe Port (Portrait of Billie Joe, Average Joe: Portrait of the American Man) y Joe Wiseman (Me, Myself and I, New Girl) aggiornaron la particular mirada británica sobre el humor fue clave para el desarrollo, y en 2021, Ghosts se convirtió en la serie de comedia más vista en los Estados Unidos.

En esta oportunidad, pudimos conversar con Joe Port, quien contestó varias preguntas y nos contó cuál es, para él, el secreto del éxito de la serie. Te invitamos a ver nuestra entrevista en video o leer debajo su transcripción.

Ghosts fue en 2021 la serie de comedia más vista en los Estados Unidos, y ya se encuentra en su tercera temporada. Desde Malditos Nerds | Infobae, pudimos entrevistar a Joe Port, el showrunner de la serie.

—Primero que nada, gracias por tenernos y felicitaciones por la tercera temporada del show, es genial. Mi primera pregunta tiene un poco que ver con eso. ¿Por qué crees que esta serie ha sido tan exitosa en una época en la que hay tantos shows al aire?

Joe Port: —Pues, debo darle crédito a los creadores británicos de la Ghosts original. Creo que idearon una premisa realmente genial que es muy universal. Y, sabes, nos dio algo que pudimos adaptar pero que también podíamos hacer nuestro, en términos de ir a nuestra historia, a la historia norteamericana con nuestros fantasmas. Y creo… No lo sé, es como que… Ya sabes, todos perdimos a alguien. Y es bueno pensar que todavía están en algún lado mirándonos. Creo que hay algo así como una sensación cálida en eso.

—Estoy muy de acuerdo. Para seguir con otra pregunta, en un primer vistazo Ghosts es una serie sobre dos personas lidiando con personajes que habitan este espacio compartido. Pero estamos llegando a la tercera temporada y entendemos que explora mucho más. En tu opinión, ¿cuál sería la temática principal de Ghosts?

Joe Port: —¿La temática central? Esa es una pregunta interesante. Creo que es que nosotros estamos aquí por un tiempo limitado e intentamos sacarle el mayor provecho. Nuestra pareja joven que son el centro del show tienen la ventaja de estos fantasmas que viven con ellos y pueden ayudarlos con sus problemas de pareja, y darles la perspectiva de personas que han vivido, han perdido gente, han perdido su propia vida, y han sido como moscas en la pared por generaciones observando a otras personas. Los fantasmas tienen mucha experiencia que sirve para ayudar a nuestra pareja joven.

“Halloween 2: The Ghost of Hetty’s Past” – A séance at Sam and Jay’s last-minute Halloween party conjures up a spirit from Hetty’s past. Also, Isaac worries Nigel will be turned off by his ghost power, on the CBS Original series GHOSTS, Thursday, Oct. 27 (8:31-9:01 PM, ET/PT) on the CBS Television Network, and available to stream live and on demand on Paramount+. Pictured (L-R): Utkarsh Ambudkar as Jay. Photo: Bertrand Calmeau/CBS ©2022 CBS Broadcasting, Inc. All Rights Reserved.

—Entiendo. Mencionaste brevemente qué afortunado te sentías con respecto al material original de la versión británica de esta serie. Pero al mismo tiempo, el estilo de comedia británica es, ciertamente, muy diferente al resto del mundo, no solamente Norteamérica. Ellos tienen su propio humor y formas de abordar ciertas situaciones. ¿Cuáles son los desafíos de adaptar estar particularidades a una versión americana? ¿Cómo decides qué copiar y qué contar de manera completamente diferente, más allá de la nacionalidad, por supuesto, de los fantasmas?

Joe Port: —Pues, hay algunas… diferencias prácticas. Nosotros hacemos 22 episodios por temporada, ellos hacen 6. Entonces tenemos que intentar de encontrar maneras de exprimir más historia de cada temporada. Y creo que hay… sus episodios son más largos, duran media hora, los nuestros 22 minutos. Y creo que… En cuanto a sensibilidades británicas, quizás sus shows tienden a ser un poco más oscuros que las sitcoms americanas. Pero nosotros amamos su show, y pensamos que… fuimos capaces de despegarnos un poco y hacer este show nuestra propia obra, y mucho del crédito de eso va a que tenemos grandes escritores y tenemos un elenco increíble. Y ellos habitan estos personajes y realmente los hicieron suyos.

—¿Consideras que es un desafío o una oportunidad el poder hacer casi el doble de episodios por temporada?

Joe Port: —Pues, es tanto un desafío como una oportunidad, ciertamente. Es… Definitivamente es mucho trabajo hacer tantos episodios pero así es como logramos adentrarnos en ciertos caminos y realmente expandir las historias, algo que cuando hace solamente seis episodios, quizás no logras hacer.

—Esta quizás sea una pregunta extraña, pero no tengo otra forma de decirla. ¿Cómo haces que los fantasmas se sientan tan vivos? Cada uno tiene sus propias aspiraciones e intereses, cuando piensas en fantasmas y espíritus… Sé que es súper divertido. Me gusta mucho Ghost, me gusta mucho tu versión, la versión americana, mucho más que la versión inglesa porque… no lo sé, resuena más conmigo. Pero estoy constantemente viendo las escenas en pantalla pensando “esta gente se siente tan viva”, por momentos son tan alegres. ¿Cómo logras eso?

Joe Port: —No lo sé, creo que los actores son realmente buenos. Nosotros tratamos de darles historia que… incluso aunque sean fantasmas, son personas. Algunos han estado muertos por mil años. Tratamos de darles deseos con los que te puedas identificar y cosas que intentan resolver y aprender. E incluso aunque estén muertos, aún están intentando crecer. También creo que hay una decisión práctica que usa la versión británica y nosotros también, por supuesto, es que a diferencia de otros shows de fantasmas, estos no son translúcidos, no son transparentes, se ven como personas normales. Creo que eso ayuda a apegarse e identificarse con ellos.

“Halloween 2: The Ghost of Hetty’s Past” – A séance at Sam and Jay’s last-minute Halloween party conjures up a spirit from Hetty’s past. Also, Isaac worries Nigel will be turned off by his ghost power, on the CBS Original series GHOSTS, Thursday, Oct. 27 (8:31-9:01 PM, ET/PT) on the CBS Television Network, and available to stream live and on demand on Paramount+. Pictured (L-R): Sheila Carrasco as Flower, Devan Chandler Long as Thorfinn, Rebecca Wisocky as Hetty, Rose McIver as Samantha, Danielle Pinnock as Alberta, Richie Moriarty as Pete, Asher Grodman as Trevor and Roman Zaragoza as Sasappis. Photo: CBS ©2022 CBS Broadcasting, Inc. All Rights Reserved. Highest quality screengrab available.

—Me gusta eso porque, ¿por qué habrían de ser translúcidos en pantalla? La gente puede verlos, ¿por qué deberían ser transparentes?

Joe Port: —Exacto.

—Al mismo tiempo, es un elenco muy grande. ¿Lo consideras más fácil o más difícil trabajar con tantos actores y actrices?

Joe Port: —Creo que es más difícil tener tanta gente en el elenco, en ciertas maneras, porque, como comenté, los episodios tienen solamente 22 minutos. Así que… complacer a todo el mundo es realmente imposible. Tampoco es algo que intentemos. Nosotros intentamos enfocarnos en unos pocos en cada episodio en particular, pero le da al show una sensación diferente a otros shows, porque tenemos una especie de coro griego de comentadores en el background de cada escena, comentando sobre lo que sucede. Así que es divertido.

—Es súper divertido. Mi última pregunta, y gracias por todo, ha sido un placer hablar contigo. Es una pregunta tonta, por supuesto: si tuvieses un visitante y no pudieses detenerlo, un día un fantasma se aparece en tu casa, ¿de qué era y de qué país te gustaría que fuese?

Joe Port: —¿Y en este escenario puedo verlo?

—Sí, sí. Tú eres el que puede verlo. Quizás tu familia no, lo que sería peor para ti, pero tú puedes verlo.

Joe Port: —Vaya, no lo sé. No lo sé, es una gran pregunta. No lo sé, Pete parece alegre, cálido, tierno y franco, así que él parece un tipo divertido con el que pasar la eternidad, aunque podría tornarse molesto, supongo. Creo que probablemente tendría sus altos y bajos al pasar la eternidad con cualquiera de ellos, pero sí, Pete parece bueno.

—La eternidad es un largo tiempo, ¿no? Joe, muchas gracias por hablar con nosotros.

Joe Port: —Gracias Tomás.

—Espero que tengas un gran día.

Joe Port: —Tú también.