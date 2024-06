Más allá de House of the Dragon: un repaso a las otras series en desarrollo del universo Game of Thrones

Game of Thrones debutó por la pantalla de HBO en 2011 y estuvo al aire por ocho temporadas

A lo largo de casi una década, Game of Thrones logró convertirse en una de las propiedades más exitosas de HBO y en una de las marcas más populares en materia televisiva de los últimos tiempos. Tras ocho temporadas y más de setenta episodios, la serie principal concluyó en 2019, pero las intenciones de continuar con la expansión del prolífico universo creado por George R.R. Martin en la pantalla chica prevalecieron.

House of the Dragon (La casa del dragón) fue el primer spin-off en materializarse, demostrando que todavía hay mucho por recorrer. Sin embargo, este proyecto no será ni el único ni el último de la franquicia. Aunque pocas han recibido la luz verde, hasta la fecha hay por lo menos media docena de series en distintas etapas de desarrollo que luchan por volverse una realidad. Desde A Knight of the Seven Kingdoms a 10.000 Ships, hoy repasamos las producciones del universo Game of Thrones que podrían llegar a HBO y Max en los próximos años.

A Knight of Seven Kingdoms - El caballero de los Siete Reinos (Estado: en producción)

A Knight of the Seven Kingdoms, la nueva serie del universo Game of Thrones ya inició su rodaje

A Knight of the Seven Kingdoms fue anunciada oficialmente en abril del año pasado y es la segunda serie derivada de la franquicia confirmada hasta la fecha. Este proyecto, que inició su rodaje en Irlanda la semana pasada, se inspira en la novela homónima de George R.R. Martin ambientada unos 100 años antes de los acontecimientos de Game of Thrones y aproximadamente un siglo después de los sucesos de House of the Dragon.

El spin-off, cuya primera temporada contará de seis episodios, sigue las aventuras del caballero conocido como Ser Duncan el Alto y Egg, su pequeño escudero, mientras se enfrentan a grandes destinos, enemigos y peligrosas hazañas en un viaje a través de los diferentes reinos. La historia transcurrirá en una época en la que la familia Targaryen todavía ostenta el Trono de Hierro y el recuerdo del último dragón sigue vivo, estableciendo estrechas conexiones con esta casa en particular.

Se espera que cuente con tres temporadas y que la primera de ellas llegue a la pantalla de Max y HBO en algún momento de 2025.

10.000 Ships – 10.000 naves (Estado: en desarrollo)

10.000 Ships, el spin-off de Game of Thrones sobre la princesa Nymeria encontró a una nueva guionista para su capítulo piloto

La serie centrada en Nymeria y los Rhoynar, conocida como 10.000 Ships (10.000 naves o 10.000 barcos, en español) fue uno de los primeros proyectos considerados para suceder a la serie principal tras su conclusión y empezó a delinearse en 2017. Sin embargo, el material no terminó de satisfacer a los productores y el spin-off quedó anclado en el limbo. Tras varios meses en suspenso, el autor de las novelas, George R.R. Martin confirmó que la producción televisiva volvía a estar en desarrollo con la ganadora del Pulitzer, Eboni Booth, haciéndose cargo de la escritura del episodio piloto.

A diferencia de House of the Dragon y A Knight of Seven Kingdoms, la historia de 10.000 Ships se ambienta no a cientos, sino a mil años de Game of Thrones, algo que inicialmente le jugó en contra. Esta sigue las andanzas de la princesa Nymeria, un antepasado de la casa Martell y fundadora del reino de Dorne.

Aegon’s conquest – La conquista de Aegon (Estado: en desarrollo)

House of the Dragon - HBO Max

Otro de los proyectos que ha generado grandes expectativas pero todavía no ha obtenido luz verde es Aegon’s conquest, la serie sobre la épica conquista que unificó Los Siete Reinos. Esta producción que podría funcionar como una precuela de House of the Dragon tiene como finalidad explorar a fondo a la figura de Aegon, el conquistador, uno de los personajes más legendarios del universo creado por George R.R. Martin.

Este spin-off propone un viaje a las épocas más oscuras de Poniente, mientras Aegon y sus hermanas forjan el destino de la casa Targaryen. La producción se encuentra en desarrollo activo con Mattson Tomlin de The Batman y BRZRKR, como guionista adjunto.

Los proyectos animados del universo Game of Thrones

La serie sobre los viajes de la Serpiente Marina continúa en desarrollo, pero en formato animado

Mientras House of the Dragon ya se aseguró una tercera temporada y otro puñado de proyectos como Bloodmoon o la serie centrada en Jon Snow fueron descartados, hay producciones que se vieron empujadas a cambiar. Este es el caso de Nine Voyages, el spin-off centrado en los viajes de la Serpiente Marina, que encontró en el formato animado una solución a las limitaciones presupuestarias. Esta se suma a otra lista de proyectos animados en torno al universo de Game of Thrones entre las que se incluyen Golden Empire y otra producción, que hasta la fecha, no tiene un título oficial.