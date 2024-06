Hiroyuki Sanada, actor de Shōgun, está en negociaciones para unirse a la adaptación de Ghost of Tsushima

Ghost of Tsushima

La tendencia de las grandes productoras hacia las narrativas de los videojuegos para su adaptación al cine y la televisión no es ninguna novedad. Recientemente, junto a éxitos como The Last Of Us o Fallout, se han anunciado nuevas adaptaciones en camino. Amazon, por ejemplo, ha anunciado una nueva serie de acción real para Prime Video basada en Like a Dragon. Además, Netflix está siguiendo esta tendencia al adaptar Tomb Raider: La leyenda de Lara Croft (Tomb Raider: The Legend of Lara Croft) y Minecraft en versión animada.

Ahora, varios rumores sugieren que Hiroyuki Sanada está en conversaciones para unirse a la adaptación de Ghost of Tsushima que Sony está preparando desde 2021. En aquel momento, se anunció que estaba en marcha una película basada en este universo, que narra la vida y aventuras del samurái Jin Sakai. Aunque no hay confirmación oficial, se especula que el actor podría interpretar a Lord Shimura, tío del protagonista del juego.

Sanada ha tenido una carrera prolífica, participando en decenas de proyectos destacados. Entre sus trabajos más relevantes se encuentra la exitosa serie de FX, Shōgun, así como las películas El último samurái (The Last Samurai - 2003), John Wick 4 (John Wick: Chapter 4 - 2023), Tren bala (Bullet Train - 2022), Mortal Kombat (2021), entre otros.

La trama de "Shōgun" se centra en la rivalidad política entre diversas facciones de poder. (Créditos: Star+)

Chad Stahelski, conocido por su trabajo en la franquicia de John Wick, está confirmado como el director del live-action de Ghost of Tsushima. En declaraciones previas, Stahelski mencionó que el guión está finalizado y que pronto comenzará la producción: “Tenemos un guión, estamos muy cerca de empezar con eso también. El proceso de desarrollo siempre es complicado, con los estudios, las huelgas, las agendas y la exploración. Pero tienes que querer que las cosas sucedan. Creo que las dos propiedades que más me interesan y que están más cerca son Highlander y Ghost of Tsushima. Ambas son increíbles, la historia de Ghost también es una de mis favoritas de todos los tiempos”.

Aunque lo mencionado sobre Hiroyuki Sanada son solo rumores, estaremos atentos a futuras actualizaciones para ver cómo se materializa este ambicioso proyecto en la gran pantalla.