Ninja Theory habría recibido aprobación por parte de Microsoft para su próximo juego

Senua’s Saga: Hellblade II, de Ninja Theory.

Hace casi siete años, Ninja Theory sorprendió con el lanzamiento de Hellblade: Senua’s Sacrifice, un título diferente no solo a lo que habían hecho con anterioridad, sino a lo que la industria mainstream presentaba en sí. Ahora el estudio, que desde hace algunos años fue comprado por Microsoft, finalmente lanzó su secuela, Senua’s Saga: Hellblade II. Con este juego ya en el mundo, la pregunta es qué sigue para Ninja Theory, y parece que todo son buenas noticias, ya que el estudio tendría la aprobación para su próximo juego por parte de Microsoft.

La noticia se dio a conocer mediante un reporte que indica no solamente que este nuevo proyecto ya ha recibido luz verde por parte de Microsoft, sino que la compañía no tiene planes de cerrar el estudio. Si bien no se conocen detalles sobre este futuro juego, sí se sabe que se trabajará en paralelo al otro proyecto que Ninja Theory anunció en el 2020, Project Mara. Este otro juego será un título de “terror mental”, según lo describió el estudio en su momento, que tendrá lugar en un único departamento y estará basado en una experiencia real. Al igual que Hellblade y su franquicia, Project Mara será un juego más experimental, que buscará explorar el horror de una forma mucho más realista en cuanto a lo mental. Así y todo, el estudio no brinda ninguna actualización sobre este proyecto desde el año 2021.

Senua’s Saga: Hellblade II, de Ninja Theory.

Con motivo del lanzamiento de Senua’s Saga: Hellblade II, además, el líder de Ninja Theory Dom Matthews publicó un mensaje en las redes sociales de juego, agradeciendo a los fans por su apoyo. Este mensaje llama aún más la atención por su contraste con la actual situación de Microsoft, dueños de Ninja Theory, que vienen de protagonizar el cierre de varios de sus estudios, incluso aquellos como Tango Gameworks que lanzaron juegos exitosos como Hi-Fi Rush. Cuando se dio a conocer aquella noticia, los fans de Ninja Theory se preocuparon por el futuro del estudio, especialmente por la percibida falta de promoción de Senua’s Saga: Hellblade II estando tan cerca su fecha de lanzamiento. De momento, el juego parece haber sido bien recibido por la crítica, y los dos proyectos en los que ahora se encuentra trabajando el estudio asegurarían su continuidad.

Senua’s Saga: Hellblade II está disponible desde el día de hoy para Xbox Series X, Xbox Series S y PC. El juego se encuentra también en Game Pass.