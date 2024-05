REVIEW | V Rising: cumpliendo la fantasía de ser un vampiro

V Rising, de Stunlock Studios.

Battlerite fue un juego al cual le dediqué muchísimo tiempo. Un juego PvP del formato arena que me trae recuerdos a los mejores momentos del PvP de World of Warcraft, con elementos del género MOBA en cuanto a sus personajes y las pocas habilidades pero precisas. Rust es otro juego que, especialmente con su furor en base a los creadores de contenidos, le dediqué y disfruté durante mucho tiempo. V Rising es, increíblemente, lo mejor de los dos mundos, con accesibilidad para gente que no cuenta con tanto tiempo, formatos de juego completamente PvE e incluso algunos de los mejores sistemas implementados en juegos del género survival. Y como si fuera poco, toma la temática de los vampiros y la exprime en todos sus sentidos dentro de sus mecánicas, ambientación y diseños para que podamos crear el castillo de nuestros sueños. V Rising merece tu tiempo seas el tipo de jugador que sea y ahora te voy a explicar porque.

V Rising trata de ser muchas cosas distintas en un mismo producto, y logra hacerlas todas increíblemente. Pero en su núcleo, es en un mundo PvP y PvE con el mismo bucle de jugabilidad que algo como Rust. Jugaremos en un mundo o servidor con otros jugadores, y mediante elementos del género survival básicos iremos avanzando nuestra progresión y armando nuestra castillo vampiro. Mediante jefes que se encuentran en el mundo iremos avanzando nuestra tecnología, cada vez teniendo más opciones en todos los aspectos del juego. Y como en Rust, eventualmente tendremos la posibilidad de asediar castillos enemigos con la intención de robarles tesoros (o en servidores más intensos todavía, destruir sus castillos por completo).

V Rising, de Stunlock Studios.

El combate es muy similar a Battlerite, aunque no tan frenético y más semejante a un esgrima, en donde utilizaremos contrataques y esquivadas para tratar de evadir los ataques de nuestro oponente y efectuar los nuestros. Tendremos distintas escuelas de magia, cada una completamente distinta a las otras. Una, por ejemplo, se centra en congelar a nuestros enemigos para combates incluso más lentos, mientras que otra se centra en sangre y mantenernos con vida durante la pelea. Todos estos elementos son básicos. Los fundamentos en los cuales V Rising se sitúa. Pero creo que, luego de 150 horas de juego, me di cuenta que el verdadero motivo por el que V Rising funciona es porque los fundamentos son solo eso. El principio. V Rising es muchisimo mas.

Y el principal motivo es porque Stunlock Studios logró utilizar la temática de los vampiros para complementar el estilo del juego al que acercaban por todos lados. En primer lugar, al ser vampiros tenemos que consumir sangre, lógicamente. Por esto, todos los enemigos tendrán un tipo de sangre distinto. Algunos ladrones tendrán “pícaro” mientras que algunos enemigos más robustos con armadura tendrán “guerrero” o “bruto”. Además, tendrán un porcentaje, aleatorio en cada encuentro. A veces te encontrarás un pícaro 5% y otras veces un pícaro 100%.

V Rising, de Stunlock Studios.

Esto es importante porque los tipos de sangre no solo son necesarios para mantenernos con vida, sino que su principal motivo son darnos estadísticas especiales, al nivel de efectos pasivos, que alteran muchísimo nuestra jugabilidad. Por ejemplo, el Pícaro nos dará velocidad de movimiento, críticos garantizados al esquivar, y cosas de ese estilo. Mientras que el Bruto nos dará curación en cada uno de nuestros ataques, reducción al daño recibido, etc. Esto se relaciona con las clases de magia: el bruto funciona mejor con la magia de sangre, por ejemplo, y el pícaro con la de hielo. Además, tendremos distintos tipos de armas ampliando más nuestras opciones y beneficiando nuestras estrategias. Tenemos armas rápidas como dagas que se equipan una en cada mano (de nuevo, funcionando con la sangre de pícaro) o un martillo más lento pero con mayor daño por golpe (funcionando con la curación pasiva de la sangre del bruto).

Por otro lado, al ser vampiros, tenemos muchos poderes que desbloqueamos principalmente matando jefes: transformarse en lobo para mayor movilidad, en rata para esquivar enemigos o tender emboscadas, entre muchos otros. Pero, continuando con la sinergía que mencioné antes, un poder nos permite capturar humanos y llevarlos a nuestro castillo. Desbloqueando una jaula, podemos encerrarlos para poder consumir su sangre cuantas veces queramos, y así tener, por ejemplo, un Bruto con sangre al 100% a nuestra disposición.

V Rising te invita a meterte en el papel del vampiro, esquivando el letal sol, saliendo de noche o moviéndonos por las sombras durante el día. Todos sus sistemas funcionan para ampliar la idea de ser vampiros, pero también está pensado cómo cada uno de estos sistemas afectará a la jugabilidad. Un claro ejemplo es la construcción de nuestro castillo. Cuando pensamos en vampiros nos imaginamos un castillo enorme, lujoso, con cuartos gigantes distintivos. En juegos como estos, la estrategia suele ser tener todo en una sola habitación para tener todos nuestros objetos uno al lado del otro de la forma más cercana posible. Estas dos cosas conflictúan una con la otra, y Stunlock Studios quería, insistentemente, que los jugadores se metan en el papel que nos toca como vampiros.

V Rising, de Stunlock Studios.

Su respuesta fue darle a todas las estructuras de trabajo beneficios por estar en un cuarto cerrado, pero aún más importante, por tener el piso acorde. Por ejemplo, nuestra fragua donde fundiremos el hierro debería ser un cuarto cerrado con el “piso de fragua”. Lo mismo para la alquimia, los talleres para procesar madera, la librería para aprender nuevas recetas o tecnologías, la prisión. Cada uno de nuestros cuartos tiene que ser uno distinto, especializado. Indirectamente nos están llevando de la mano a ponerle tiempo y esmero a nuestro castillo. Meternos en el papel. Y como consecuencia, el jugador recibe bonificaciones, como un trabajo 25% más rápido o un 25% menos de recursos utilizados.

Y esto es algo que V Rising hace constantemente. Si te esmerás en conseguir buena sangre y buscar activamente humanos para atrapar en tu castillo, vas a tener mejores estadísticas muy notorias en combate. Si salís de noche respetando el poder del sol, vas a tener una mayor facilidad durante el combate. Si mejorás tu castillo, tu producción va a ser más eficaz. También tuvieron la fantástica idea de hacer contenedores específicos para cada tipo de material y al entrar a un contenedor y apretar un botón, automáticamente todos los objetos de nuestro inventario personal se guardan en ese contenedor. Es algo tan básico pero tan importante en un juego de este estilo que me cuesta entender cómo no es algo base en todos los demás. Y además, de nuevo, funciona con la idea de tener distintos cuartos, cada uno especializados en cada cosa.

El resultado de esto no solo es constante feedback positivo de estar haciendo las cosas bien y por ende obteniendo mejores resultados, sino que además indirectamente, llevados de la mano por los desarrolladores, nos meteremos cada vez más y más en el papel de vampiros.

V Rising, de Stunlock Studios.

El PvP puede ser lo mejor o lo peor del juego, dependiendo que tipo de jugador seas. El modo cuenta con varios servidores distintos, donde la primera diferencia está en equipos de dos o de cuatro. Además tenemos servidores con dificultad normal y otros con dificultad brutal (en relación a los enemigos NPC). Como otra categoría, los servidores se dividen en “standard” y “sin merced”. Los primeros son PvP, pero con raids solo los fines de semana, solo se pueden robar materiales de los castillos asediados y al morir a manos de otro jugador perderemos nuestro inventario y un 12% de la durabilidad de nuestro equipamiento. En los servidores sin piedad las raids son todos los días y además pueden romper o robar tu castillo en su totalidad y al morir perderás todo tu inventario y equipamiento por completo.

Además, tenemos servidores completamente PvE con otros jugadores, públicos. O también, obviamente, la posibilidad de armar nuestros propios servidores tanto privados como públicos con todas las opciones y modificaciones que queramos, como la duración del día y noche, y cualquier modificación que se nos ocurra. Realmente podemos jugar de la forma que queramos.

V Rising, de Stunlock Studios.

El endgame en la versión 1.0 también está pulido de la mejor forma. En PvE tenemos un jefe final en Drácula, un claro objetivo final. En el PvP tenemos incursiones, que funcionan como eventos dinámicos en el mapa en los que competiremos con otros jugadores por objetos importantes para las mejoras más tardías del juego.

Genuinamente creo que V Rising tiene un producto completo para casi cualquier tipo de jugado. El único motivo por el que no deberías darle una chance es si los juegos survival no te gustan en lo absoluto. Lo único que me gustaría que tuviera un poco más, es diferencia en los movimientos de los jefes (especialmente la primer mitad del juego) y más variedad en la música, pero al menos una de esas quejas la soluciona el modo Brutal de esta versión 1.0.