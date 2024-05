The Rogue Prince of Persia postergó su lanzamiento en Steam para no competir con Hades 2

The Rogue Prince of Persia | Desarrollador: Evil Empire | Distribuidor: Ubisoft

El lanzamiento de Hades 2 sorprendió a propios y extraños, incluido el estudio desarrollador Evil Empire, responsable de The Rogue Prince of Persia. La compañía optó por posponer la fecha de lanzamiento de su juego para evitar la competencia con la secuela de Hades, que debutó el 6 de mayo en formato de acceso anticipado.

La empresa anunció en una publicación en su cuenta de X – ex Twitter- la postergación, cuando originalmente estaba programado para llegar el 14 de mayo. “Si bien tenemos toda la confianza en The Rogue Prince of Persia, no todos los días un juego del mismo género que el tuyo, que es uno de los próximos juegos más esperados de 2024, se lanzará en Early Access una semana antes de que planees hacer lo mismo”, expresaron desde el estudio.

Sin embargo, Evil Empire comentó que aprovechará esta oportunidad para seguir mejorando al título antes de su llegada: “Esto también nos permite seguir puliendo el juego, añadir aún más cosas geniales y arreglar algunos errores antes del lanzamiento”, agregaron.

El juego roguelite en 2D es el nuevo juego de la saga de acción y plataformas de Ubisoft. Una franquicia que vuelve a destacar gracias a su último título, Prince of Persia: The Lost Crown, un juego de estilo metroidvania aclamado tanto por los fans como por la crítica.

No obstante, Evil Empire anunció por medio de un nuevo tráiler que The Rogue Prince of Persia finalmente será lanzado el 27 de mayo. En este avance, el estudio mostró gracias al gameplay, nuevas mecánicas, enemigos y escenarios, preparando a los jugadores para su próxima llegada a Steam.