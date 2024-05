REVIEW | Solo Leveling: Arise - Del mundo del anime al mundo del gacha

Solo Leveling: Arise, de Netmarble.

El mundo de los juegos “gacha” es enorme. No solo tenemos muchísimas opciones para elegir, sino que, por definición, suelen ser juegos que consumen mucho tiempo, por lo que el acto de elegir en sí es aún más difícil. Al ser juegos sin un “final”, como un videojuego más tradicional, siempre nos preguntamos si “merece nuestro tiempo” y el miedo a que el contenido sea escaso siempre puede estar. Solo Leveling: Arise es un nuevo gacha de Solo Leveling, el reconocido manwha que tuvo su primera temporada de anime este 2024, y en esta reseña responderé si es algo que merece o no nuestro tiempo.

El material original de Solo Leveling nos cuenta la historia de Sung Jin-woo, quien vive en un mundo en el que existen los Cazadores: humanos que nacen con la capacidad de combatir monstruos que provienen de puertas que funcionan como mazmorras con monstruos en su interior. Los cazadores y las puertas tienen su rango el cual es representado por una letra, siendo E el peor y S el mejor. Nuestro protagonista, Sung Jin-woo, es conocido por ser el cazador más débil de todos, con rango E y sin poder matar siquiera a los enemigos más débiles. Sin embargo, por motivos de la trama obtiene la posibilidad de “subir de nivel” y desbloquea elementos RPG como incrementar sus estadísticas, equiparse con objetos y utilizar llaves o loot boxes para hacerse cada vez más fuerte.

Por si aún no es obvio, la trama de Solo Leveling funciona perfecto con un videojuego, ya que la misma historia pone a Sung Jin-woo en los pies de un jugador de forma prácticamente literal. La dificultad radica, creo yo, en lograr que estos sistemas no solo estén, sino que armen un juego divertido más allá de la propiedad intelectual. En este caso en particular, además debe funcionar con los elementos de un juego del género gacha.

En este punto, el juego cumple. Para los fanáticos de la obra original, Solo Leveling: Arise se va a sentir como si fuésemos parte de este mundo. El modo principal del juego, y en el que dedicaremos gran parte de nuestro tiempo al comenzar, es la historia principal. Esta es la misma que en el material original: seguiremos los pasos de Sung Jin-woo en el mismo orden que los emprendió él pero esta vez controlándolo en un combate que no tiene miedo en tomar lo mejor de otros juegos del género.

En cuanto a la jugabilidad, el combate tiene elementos que pueden describirse como “de arcade”, con distintas habilidades activas que dependen de nuestra arma equipada, una habilidad definitiva que depende de la clase que juguemos, y algunas habilidades que funcionan como Quick Time Events que podremos utilizar al romper, elevar en el aire a un enemigo o esquivar perfectamente su ataque. El movimiento es sorpresivamente fluido e intuitivo, y la ventana de tiempo para esquivar se siente lógica, incluso siendo un juego con ataques rápidos que representa perfectamente la velocidad de Sung Jin-woo.

Además, tendremos ayuda de distintos cazadores de forma secundaria, donde influye el sistema de gacha. Cada uno tiene una habilidad que lo traerá al campo de batalla para activarla. Algunas harán daño en área, mientras que otras nos ayudarán; cada cazador hace algo distinto. El combate con Sung Jin-woo se siente increíble y nos transmite la extrema fuerza del personaje, pero no por cantidad de daño, que irá aumentando como en todo gacha, sino por la cantidad de opciones que tenemos en combate. Siempre estaremos apretando algún botón, siempre estaremos utilizando alguna habilidad, buscando esquivas perfectas para activar los QTE que no solo atacan sino que debilitan al enemigo. Nos moveremos por el campo de batalla con la velocidad que él representa en el material original.

Por otro lado, los otros cazadores forman parte de otro combate completamente distinto, en el cual controlaremos a 3 cazadores y Sung Jin-woo está ausente. Es ahí donde el combate se asemeja mucho a Honkai Impact 3rd, gacha de HoYoverse. Cada cazador tiene dos habilidades por defecto y una habilidad definitiva pero también, al cambiar a otro cazador, este utilizará un ataque al intercambiarlo. Al contrario que Honkai Impact 3rd, este juego no es tan dependiente de sinergias entre sí, y la estrategia viene en el uso de elementos y los roles que cumplen cada cazador. Algunos se especializan en romper la guardia de enemigos, mientras que otros en ayudarnos con bonificaciones o curación.

Además, tanto a Sung Jin-woo como a los cazadores los equiparemos con armas y armadura. Las armas podremos conseguirlas en el gacha mientras que las armaduras realizando ciertas actividades adicionales, específicamente una que nos hará reenfrentarnos a jefes de la historia principal pero cada vez con mayor dificultad para encontrar mejores armaduras. El sistema es bastante similar a la mayoría de los juegos del género, tratando de conseguir la reliquia adecuada con las estadísticas adecuadas a lo largo de varios intentos. Considerando que éstos están bloqueados diariamente para no poder intentarlo al infinito, es un gacha con todas las letras para bien o para mal.

El gacha de Solo Leveling: Arise es bastante típico. Tendremos dos banners: Featured y el Standard. En el Featured tendremos más chances de conseguir al personaje rotativo del momento, que generalmente son más poderosos que los del banner standard. Por otro lado, en el banner Standard podremos armar un listado con los personajes y armas de rareza máxima que queramos obtener para mejorar, pero no garantizar, nuestras chances de obtenerlos. Ambos banners pueden ser utilizados sin gastar dinero, ya que conseguiremos la moneda necesaria para ambos jugando el juego, aunque lógicamente de una forma más limitada.

Si bien es bastante generoso con la cantidad de rolls que podemos hacer al comienzo del juego, esa cantidad irá disminuyendo. El gacha al juntar armas y personajes puede ser un poco más complicado que otros donde ambas cosas se encuentras separadas, pero la realidad es que las armas que no son de la rareza máxima pueden ser utilizadas para la mayor parte del contenido. De hecho, algunos ya han conseguido completar el contenido más difícil del juego de forma completamente free-to-play. La habilidad importa mucho en este juego por que, de nuevo, tendremos muchísimas opciones en combate, especialmente cuando controlamos a Sung Jin-woo.

Creo que el mayor problema de Solo Leveling: Arise es que, al terminar la historia principal, no tenemos mucho para hacer más que el grinding diario, al menos de momento. Eso sucede en todos los gacha y es algo propio del género, pero no deja de ser un punto importante para un juego en el que el foco principal es la jugabilidad. No hay ningún tipo de exploración y tampoco hay mucho que podamos estar cambiando en cuanto a estrategias una vez tengamos armados a nuestros personajes.

Por otro lado, el combate con los cazadores es algo que tenía que estar para justificar un poco más el lado gacha y darnos la oportunidad de poder jugar con esos personajes, pero en comparación con el combate de Sung Jin-woo, es claramente inferior. Los contenidos que nos obligan a utilizarlos al principio están bien, pero terminan sintiéndose como una obligación para aquellos a los que no les guste tanto, como en mi caso. Nunca es bueno llegar a pensar “me gustaría estar jugando con este otro combate que es parte de este mismo juego”.

Además, el juego tampoco trae nada nuevo a la mesa. El combate sí funciona bien y tiene sentido dentro de la franquicia, pero es un juego gacha de acción más del montón. Incluso en sus mejores aspectos, no logra innovar en nada. Se entiende cuando se considera que trata de mantenerse dentro de las reglas de su propiedad intelectual ya establecida, pero considerando que nos sacan de los pies de Sung Jin-woo para justificar el gacha, tampoco tiene mucho peso ese argumento.

Solo Leveling: Arise es un gacha con todo lo que eso implica. Grinding diario y semanal, suerte en los rolls de la parte gacha y posibles barreras para pasar ciertos niveles que se solucionan, justamente, con el grinding diario o esperando a tener la experiencia suficiente. Pero si los sistemas gacha no son algo que molesten, funciona muy bien como juego y el combate es extremadamente divertido, en especial cuando controlamos al protagonista. Los fanáticos de la serie no pierden nada en probarlo, porque en mi opinión lograron adaptar los puntos de la franquicia correctamente.