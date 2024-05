Día de Star Wars: Xbox y Nintendo ofrecen pruebas gratis de juegos de la franquicia

Star Wars Jedi: Survivor

El 4 de mayo es conocido como el Día de Star Wars, o Star Wars Day, por un juego de palabras con la pronunciación en inglés que se asemeja al famoso dicho “que la fuerza te acompañe”. En esta fecha se celebra la franquicia de George Lucas, y los videojuegos por supuesto que no se quedan afuera de estos festejos. Star Wars tiene una relación muy estrecha con el mundo del gaming, y hay juegos de la franquicia en prácticamente todas las consolas. Dos de ellas, Xbox y Nintendo, ofrecerán pruebas gratis de algunos juegos de Star Wars para festejar este día con los fans.

De la mano de Xbox, el juego elegido fue una de las entregas más recientes de la franquicia en el gaming, Star Wars Jedi: Survivor. Este título, desarrollado por el estudio detrás de Titanfall y Apex Legends, Respawn Entertainment, es la secuela de Star Wars Jedi: Fallen Order y es considerado por muchos como el mejor juego de Star Wars en años. Los usuarios de Xbox Series X y Xbox Series S podrán probar este juego hasta el domingo 5 de mayo a la medianoche, y no necesitarán ser miembros de Game Pass para disfrutar de esta opción. La prueba gratis ofrecerá cinco horas de juego. Además, el juego cuenta con una oferta de un 55% de descuento hasta el 13 de mayo.

Star Wars: Knights of the Old Republic, de Bioware.

Por otro lado, Nintendo se vuelca a un clásico. Hasta el 9 de mayo, los usuarios de Nintendo Switch tendrán una prueba gratuita de Star Wars: Knights of the Old Republic, el legendario RPG de Bioware, que luego desarrollarían Mass Effect y Dragon Age. Lo curioso es que esta prueba, de momento, solamente fue anunciada por Nintendo de Europa, por lo que no queda claro si estará disponible en tiendas de otras regiones. La prueba en sí ofrece acceso completo al juego, y para los fans de Star Wars en esta consola también hay una oferta. Nintendo ofrece un combo que incluye Star Wars Jedi Knight II: Jedi Outcast, Star Wars Jedi Knight: Jedi Academy, Star Wars Episode I: Racer, Star Wars: Republic Commando, Star Wars: The Force Unleashed, Star Wars: Knights of the Old Republic y Star Wars: Knights of the Old Republic II: The Sith Lords, también hasta el 9 de mayo.

El día de Star Wars también se celebrará en muchas otras aristas pertenecientes al mundo de los videojuegos, incluyendo un evento en LEGO Fortnite, e incluso se anunció un nuevo juego de plataformas mobile, Star Wars: Hunters, para festejar la ocasión.