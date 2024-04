Void Interactive, el estudio de Ready or Not, confirma que sufrió un ataque de hackers

Ready or Not, de Void Interactive.

A diferencia de otras industrias del mundo del entretenimiento, el gaming es quizás la más vulnerable ante posibles ataques de hackers. Dado que hay una altísima cantidad de estudios de todos los tamaños, no es raro que algunos de ellos flaqueen en cuestiones de seguridad cibernética, y que estos huecos sean aprovechados por hackers maliciosos. Esto es lo que le sucedió a Void Interactive, el estudio detrás del controversial éxito de Steam Ready or Not, que sufrió un hackeo enorme, en el cual fueron robados millones de archivos que incluyen el código fuente del juego.

La noticia se confirmó de manera oficial recientemente, aunque el ataque en sí se produjo en el mes de marzo. Lo primero que Void Interactive aclaró fue que ni los datos de los jugadores ni de los empleados fueron comprometidos en este ataque. En un principio se sospechaba que los hackers, que según el estudio pudieron concretar su ataque gracias a “vunerabilidades críticas” en el servicio de almacenamiento en la nube que utilizan, habían robado alrededor de 4 TB de información. Sin embargo, Void Interactive sostiene que la información comprometida es menor a eso, y que el código propietario del estudio está a salvo. Según un reporte, los hackers habrían conseguido también versiones de Ready or Not en desarrollo para PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X, Xbox Series S y Xbox One.

Este ataque se produce a solo unos meses del lanzamiento final del juego en Steam. Ready or Not se encontraba en Early Access desde diciembre del 2021, y finalmente fue lanzado de manera oficial el pasado 13 de diciembre de 2023. En todo ese tiempo, el juego protagonizó varias polémicas. Este título es un juego de disparos táctico protagonizado por un equipo SWAT, y muchos lo han criticado por glorificar la brutalidad policial. Originalmente, el juego iba a ser distribuido por Team17, distribuidora de títulos como Blasphemous y Dredge, pero la relación comercial con Void Interactive terminó a mediados de diciembre de 2021, un día después de que el estudio hiciera alarde en el sitio web Reddit de que Ready or Not incluiría una misión con un tiroteo en una escuela.

Ready or Not está disponible únicamente en PC. A pesar de que los hackers hayan obtenido acceso a posibles versiones de consolas, el estudio aún no confirmó de manera oficial que se encuentren trabajando en ellas.