Bethesda anunció que Fallout 76 superó los 60 mil jugadores conectados en línea en Steam

Fallout 76, de Bethesda.

La licencia Fallout está pasando por uno de los momentos más importantes de su historia en cuanto a popularidad. Gracias a la exposición que provocó la serie de la franquicia en Prime Video, una gran cantidad de usuarios se acercaron a jugar de nuevo o probar por primera vez algún título de la saga creada por Bethesda. Tal es el caso, que Fallout 76 batió su propio récord alcanzando la cifra de 67.621 jugadores conectados simultáneamente en Steam.

Los números siguen subiendo y parecen no detenerse. La semana pasada el multijugador de la licencia llegó a recibir un poco menos de 40 mil usuarios, un número impensado hace un tiempo atrás para el juego de 2018. A su vez, se consideraron estos dígitos sin contemplar las otras plataformas dónde está disponible.

De esta manera, la plataforma Prime Gaming de Amazon está ofreciendo gratis Fallout 76, además de Fallout 3: Game of the Year Edition y Fallout: New Vegas Ultimate Edition. El título multijugador también está incluido en los servicios de suscripción de Xbox Game Pass, PlayStation Plus Extra y PlayStation Plus Premium.

Por otro lado, las ventas también acompañan a la licencia, ya que Fallout 4 fue el juego más adquirido en Europa la semana pasada y cuatro juegos de la saga se sumaron al top diez de los más vendidos en el continente europeo.

Con semejante repercusión, tanto en los videojuegos como en la pantalla chica, el servicio de streaming confirmó la segunda temporada de la producción en un posteo en sus redes sociales. La serie producida por Kilter Films y con Jonathan Nolan y Lisa Joy como productores ejecutivos, posicionó a Fallout otra vez entre los primeros puestos.