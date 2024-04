Eiyuden Chronicle: Hundred Heroes continuará el desarrollo de su secuela a pesar de la muerte de su creador

Eiyuden Chronicle: Hundred Heroes, de Rabbit and Bear Studios.

Un aspecto de la vida con la que la industria del gaming recién ahora está empezando a lidiar tiene que ver, lamentablemente, con la muerte. La industria es lo suficientemente joven como para recién en los últimos años considerar la idea de que aquellos que iniciaron todo esto están entrando en las últimas etapas de sus vidas. Por lo tanto, el fallecimiento de los grandes creativos es un golpe más duro de lo normal. Esto sucedió en febrero cuando Yoshitaka Murayama, creador de Suikoden y director de Eiyuden Chronicle: Hundred Heroes falleció a los 55 años. Sin embargo, Rabbit and Bear Studios comentaron que seguirán adelante con la secuela del juego, respetando los deseos de su creador.

El comentario se dio en el marco de un Ask Me Anything en Reddit, donde varios miembros del estudio como la diseñadora de personajes Junko Kawano y el diseñador de sistemas Osamu Komuta contestaron preguntas de los fans. Como era de esperarse, varias personas preguntaron qué le depara el futuro a Rabbit and Bear Studios luego de la pérdida de Murayama, y los miembros del estudio contestaron que están trabajando en una secuela del juego para continuar con el legado de Murayama. “Es muy triste que Murayama ya no esté entre nosotros, pero hemos discutido muchas cosas con él”, declararon los miembros del equipo, para luego explicar que muchos de los sistemas que los fans van a encontrar en el juego tienen muy pocos cambios con respecto a lo propuesto por Murayama, a modo de respetar sus deseos. Esta modalidad continuará con la secuela, tratando de plasmar su visión del “concepto de jugar”.

Yoshitaka Murayama fue director, productor y escritor de Suikoden y Suikoden II en la década de los ‘90 en Konami. Murayama también había cumplido el mismo rol en Suikoden III, pero un mes antes del lanzamiento del juego abandonó Konami para perseguir otros proyectos. En julio del 2020 anunció una campaña de Kickstarter para recaudar fondos para su nuevo JRPG Eiyuden Chronicle: Hundred Heroes, un sucesor espiritual de la serie Suikoden, convirtiéndose en el Kickstarter más exitoso de aquel año. Lamentablemente, Murayama falleció el 6 de febrero de este año, luego de complicaciones con una enfermedad no especificada. Su muerte fue un golpe no solamente para los fans de Suikoden o de los JRPG, sino para el gaming japonés en general.

Eiyuden Chronicle: Hundred Heroes estará disponible el 23 de abril para PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X, Xbox Series S, Xbox One, Nintendo Switch y PC. El juego además estará disponible en Game Pass el día de su lanzamiento tanto para PC como para consolas.