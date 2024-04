Blizzard no descarta la idea de llevar World of Warcraft a consolas

World of Warcraft, de Blizzard.

En lo que respecta a adquisiciones en el mundo del gaming, pocas fueron de tan alto perfil como la compra de Activision Blizzard por parte de Microsoft. Después de varias trabas judiciales incluso ante organismos de otros continentes, finalmente esta compra se concretó el año pasado. Por lo tanto, el ojo quedó puesto sobre las varias franquicias que ahora quedaron bajo el mando de Microsoft, y una de ellas es World of Warcraft. Es por eso que, según Blizzard, la idea de llevar World of Warcraft a consolas es algo de lo que todavía se habla en el estudio.

En una entrevista reciente, la vicepresidenta y productora ejecutiva de World of Warcraft, Holly Longdale, habló sobre cómo son las cosas en Blizzard luego de la adquisición. Allí se le preguntó a Longdale si esta nueva relación con Microsoft puede derivar en que World of Warcraft llegue a consolas, a lo que Longdale respondió: “Por supuesto que aún hablamos de ello. Somos gamers, no creo que nada esté fuera del alcance de nuestras posibilidades, pero no tenemos nada que decir al respecto por ahora”. Esta declaración hace eco de los comentarios que Longdale había hecho el pasado mes de noviembre durante la Blizzcon 2023, donde la ejecutiva había mencionado por primera vez que, ahora que forman parte de Microsoft, están todo el tiempo hablando sobre la idea de llevar el MMO a consolas.

World of Warcraft, de Blizzard.

Esto además refleja otros comentarios que Longdale realizó en la entrevista sobre cómo es trabajar bajo el mando de Microsoft. A diferencia de lo que uno podría esperarse, con sus nuevos dueños solicitando que Blizzard haga determinadas cosas, Longdale especificó que la relación entre las compañías es lo opuesto. “No hay nadie que nos pida que hagamos algo”, declaró Longdale. La productora además mencionó que, ahora que forman parte de Microsoft, han podido conversar con gente de Mojang, el estudio de Minecraft, y con el equipo de The Elder Scrolls Online, de Bethesda, para intercambiar información sobre las cosas que funcionan en los proyectos de cada uno.

World of Warcraft se encuentra próximo a cumplir 20 años este 23 de noviembre, y el juego está por lanzar una nueva trilogía de expansiones comenzando con The War Within, la cual se lanzará en algún momento de este año.