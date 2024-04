Hasbro se encuentra en la búsqueda de nuevos estudios para los próximos Baldur’s Gate

Baldur's Gate 3, de Larian Studios.

No cabe duda que uno de los juegos más importantes no solo del año pasado, sino de los últimos tiempos, es Baldur’s Gate 3, juego basado en la seminal franquicia Dungeons & Dragons. El título de Larian Studios cosechó ya una larga lista de premios, a tal punto que es difícil llevar la cuenta. Estos reconocimientos son reflejo de la altísima popularidad del juego, y por lo tanto, es de esperarse que la franquicia siga adelante. Sin embargo, Hasbro, dueños de Wizards of the Coast quienes a su vez tienen los derechos de Dungeons & Dragons, está en la búsqueda de nuevos estudios, ya que Larian no seguirá al mando de Baldur’s Gate.

La noticia se dio a conocer mediante una entrevista que un medio realizó a Eugene Evans, vicepresidente de estrategia digital de Wizards of the Coast y Hasbro, donde habló sobre el futuro de la franquicia. Evans comentó que varios estudios se acercaron a la compañía y que ellos mismos ya se encuentran en conversaciones con algunos de ellos para “encarar el desafío de preguntarse: ¿cómo es el futuro de la franquicia Baldur’s Gate?”. Si bien Evans admitió que van a tomarse el tiempo necesario para lograr dar con el estudio correcto que pueda desarrollar el producto correcto, espera que no se demore lo mismo que tardó Baldur’s Gate 3 en comparación con Baldur’s Gate 2. Entre ambos juegos hubo una distancia de 25 años.

Esta situación se debe a que Larian Studios ya no estará más al frente de la franquicia, a pesar del éxito de Baldur’s Gate 3. El mes pasado el CEO y fundador del estudio, Swen Vincke había declarado que Larian no tiene pensado trabajar ni en una secuela, ni en contenido DLC para Baldur’s Gate 3, y que el estudio busca hacer algo nuevo. Vincke comentó que, si bien están orgullosos del trabajo que realizaron en el juego, no están buscando hacer lo que la gente espera de ellos. El creativo además explicó que en el pasado el estudio intentó trabajar en expansiones y DLC de algunos de sus juegos, pero que fracasaron en todas las ocasiones. Debido a esto, Larian Studios planea apartarse por completo del mundo de Dungeons & Dragons.

Baldur’s Gate 3 se encuentra disponible para PlayStation 5, Xbox Series X, Xbox Series S y PC.