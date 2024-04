Star Wars Outlaws: Ubisoft aseguró que Jabbah the Hutt estará disponible para todos los usuarios

Star Wars Outlaws | Desarrollador: Massive Entertainment | Distribuidor: Ubisoft Massive

Las quejas y el descontento de los jugadores se hicieron eco a lo largo de toda la galaxia por las últimas novedades de Star Wars Outlaws, específicamente, por la misión Jabba’s Gambit, siendo exclusiva del pase de temporada del juego que se incluye en la edición dorada a $109,99 dólares o a $129,99 dólares con la edición definitiva. Sin embargo, Ubisoft confirmó que Jabba the Hutt y Hutt Cartel estarán disponible para todos los jugadores, más allá de la versión que adquieran.

El anuncio del Season Pass comienza con la frase “juega la misión exclusiva Jabba’s Gambit en el lanzamiento”, mientras que la web de la compañía lo describe así: “Kay está formando al equipo perfecto para el atraco de Canto Bight cuando el mismísimo Jabba el Hutt le encarga un trabajo. Resulta que ND-5 está en deuda con Jabba hace años y llegó la hora de saldarla”.

Un detalle importante es que el pase de temporada no se puede adquirir individualmente por fuera de las dos ediciones mencionadas anteriormente, obligando a los jugadores a abonar ese dinero para poder desbloquear la misión con el jefe de los caza recompensas.

Sin embargo, la respuesta ante el descontento de los fans llegó rápido por parte de Ubisoft: “Jabba the Hutt y Hutt Cartel son uno de los principales sindicatos de Star Wars Outlaws y serán parte de la experiencia para todos los que compren el juego, independientemente de la edición”.

A su vez, desde el estudio especificaron cuál es el contexto dentro del título donde se encuentra dicho contenido del Season Pass: “la misión ‘Jabba’s Gambit’ es una misión adicional opcional con el Cartel Hutt a lo largo del viaje de Kay y Nix a través del Borde Exterior. Esta misión estará disponible para aquellos que compren el pase de temporada o una edición del juego que incluye el pase de temporada”.

Más allá de la aclaración, a ciencia cierta todavía no se conoce la real importancia que tiene el contenido especial de Jabba the Hut para comprender cuánto se estarán perdiendo los jugadores que no accedan a alguna de las ediciones especiales del juego.