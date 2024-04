Ubisoft eliminó a The Crew de las bibliotecas digitales de los usuarios tras cerrar sus servidores

The Crew 2 | Desarrollador: Ubisoft Ivory Tower | Distribuidor: Ubisoft

Finalmente, The Crew vio la luz al final del túnel, pero no fue para hacer el mejor tiempo o escapar de la policía. Ubisoft ya había anunciado para el 31 de marzo, el cierre de todos los servidores del título de carreras de autos lanzado en 2014. Aunque era una producción online multijugador, existía la posibilidad de jugar de manera individual, pero sí o sí necesitaba acceder a los servidores para funcionar. Lo más llamativo y polémico fue la decisión que tomó la compañía, eliminando al juego de la biblioteca digital de los usuarios, haciéndolo completamente inaccesible.

The Crew ya no forma parte de la lista de títulos digitales de Ubisoft Connect y pasó a una nueva categoría denominada “Juegos inactivos”, en la cual ya no se puede ni instalar ni descargar. Al intentar abrir el juego, emerge una nueva ventana con la leyenda “ya no tienes acceso a este juego. ¿Por qué no visitas la Tienda para seguir tus aventuras?”.

Una polémica que está causando un gran malestar entre los consumidores que pagaron en su momento para ser propietarios del juego y hoy la compañía les revocó la licencia que tenían sobre el mismo, tanto en su versión digital como física. La empresa francesa pronunció su postura ante tanto revuelo de sus fanáticos: “si bien entendemos que esto puede ser decepcionante para los jugadores, era necesario debido a la infraestructura del servidor y las limitaciones de licencia”.

Hay muchos casos donde las comunidades de videojuegos recuperan o salvan títulos ya condenados al olvido. Sin embargo, la implementación de Ubisoft eliminando a The Crew de las bibliotecas de los usuarios baja muchísimo las estadísticas de poder recuperarlo, haciéndolo casi imposible.

Este accionar de Ubisoft no sorprende del todo a la industria gamer, ya que hace muy poco, Blizzard anunció que los usuarios ya no son propietarios de los juegos que compren dentro de su plataforma, sino que se les cede dicha licencia para su utilización.

Como respuesta a tal abuso por parte de las compañías a los jugadores, el youtuber Ross Scott creó Stop Killing Games, una iniciativa que pretende evitar que saquen de circulación juegos en la red, presionando a gobiernos y reguladores para respetar los derechos de propiedad sobre productos digitales.