Hyper Light Breaker, el próximo juego de Heart Machine, llegará a Early Access a mitad de año

Hyper Light Breaker es el próximo juego de Heart Machine, los desarrolladores de Hyper Light Drifter.

Durante el boom del gaming independiente a mediados de la década pasada, hubo muchos títulos que lograron plantarse firmemente como los exponentes más grandes de este sector de la industria. Uno de ellos fue Hyper Light Drifter, un título de perspectiva isométrica inspirado por juegos como The Legend of Zelda: A Link to the Past y Diablo que incluso supo ser un éxito de Kickstarter, otra tendencia muy de aquella época. Heart Machine, el estudio desarrollador, había anunciado hace algunos años la próxima entrega llamada Hyper Light Breaker. Ahora, y después de algunos retrasos, el juego finalmente llegará a Early Access a mediados de este 2024.

La noticia se dio a conocer mediante un nuevo tráiler que presenta a uno de los mini-jefes que tendremos que enfrentar en el juego: Flame Lizard. Este video ofrece además un vistazo a los grandes cambios de jugabilidad que presentará esta nueva entrega. A diferencia del primer título, que contaba con un estilo de combate en 2D, Hyper Light Breaker será un juego completamente en 3D, lo cual no solamente hará que su combate tenga semejanzas con otros títulos de acción, sino que también añadirá diferentes formas de explorar el mundo del juego, con nuevas herramientas como un planeador. El juego tendrá además la posibilidad de jugar tanto en solitario como en cooperativo online.

Hyper Light Breaker, de Heart Machine.

Esta nueva entrega de lo que el estudio dio a llamar como “el mundo de Hyper Light” ya se había anunciado en marzo del 2022, pero desde entonces el juego sufrió varios retrasos. Originalmente, el juego tenía planeado lanzarse en Early Access durante el segundo trimestre del 2023, pero se retrasó unos meses. Luego Heart Machine anunció un segundo retraso hasta principios del 2024, para finalmente anunciar ahora que la versión Early Access se lanzará a mediados de este año. El título, además, será distribuído por Arc Games, que anteriormente se conocía como Gearbox Publishing pero fue una de las compañías que quedaron bajo el mando de Embracer Group luego de la reciente venta de Gearbox a Take-Two Interactive.

Hyper Light Breaker estará disponible, de momento, únicamente en PC. El título anterior había llegado a PlayStation 4, Xbox One e incluso Nintendo Switch, por lo que no se descarta que este nuevo juego llegue en un futuro a consolas.