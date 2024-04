Star Wars Outlaws presenta un nuevo tráiler y revela su fecha de lanzamiento

Experimenta el primer juego de mundo abierto de Star Wars, ambientado entre los acontecimientos de El Imperio contraataca y El retorno del Jedi, y explora planetas únicos por toda la galaxia, tanto nuevos como clásicos. Arriésgalo todo encarnando a Kay Vess, una buscavidas novata que busca la libertad y la manera de comenzar una nueva vida junto con Nix, su compañero de viaje. Lucha, roba y engaña a los sindicatos del crimen de toda la galaxia y únete a la lista de los más buscados.

El mundo de Star Wars regresa nuevamente a los videojuegos de la mano de Ubisoft con Star Wars Outlaw. Después de su anuncio en el 2021, este título se convirtió en uno de los más esperados por los fans de la franquicia, a pesar de tener juegos como la serie Star Wars Jedi de Respawn Entertainment para calmar las ansias. En el día de ayer, Ubisoft había comentado que estaban preparando el próximo tráiler del juego, enfocado especialmente en la narrativa, y hoy al fin no solamente tenemos este tráiler, sino también la fecha de lanzamiento del juego: 30 de agosto de 2024.

Uno de los detalles que ya se conocían de la historia del juego es que Star Wars Outlaw tendrá lugar en la época de la trilogía original. Esta historia se sitúa entre las películas Star Wars: Episodio V - El Imperio contraataca y Star Wars: Episodio VI - El retorno del Jedi. La protagonista será la bandida Kay Vess, que junto con su mascota Nix, intentará llevar a cabo un gran golpe criminal. Además de las caras conocidas cuya presencia en el juego ya estaba confirmada, como Jabba the Hutt, en este nuevo tráiler pueden verse también algunos detalles sobre cómo los grupos criminales más importantes se organizan para pasar desapercibidos por el Imperio, y cómo Kay se propone construir el equipo ideal para llevar a cabo su encargo.

En cuanto a la jugabilidad de Star Wars Outlaw, no se conocen muchos detalles concretos más allá de un tráiler que se presentó a mediados del año pasado. Este juego, que está siendo desarrollado por el estudio Massive Entertainment, responsables de The Division y Avatar: Frontiers of Pandora, será un título de un jugador sin componente online, y tendrá lugar en un amplio mundo abierto. A lo largo de la aventura los jugadores visitarán diferentes planetas, tanto nuevos como conocidos, entre los que se encuentra el icónico Tatooine. Según el director del juego, Julian Gerighty, cada planeta será equivalente en tamaño a “dos o tres zonas de Assassin’s Creed Odyssey”. Si bien se sabe que habrá segmentos de sigilo y se podrá manejar vehículos, aún se desconoce qué tanto de la fórmula clásica de Ubisoft estará presente en este juego.

Star Wars Outlaw estará disponible para PlayStation 5, Xbox Series X, Xbox Series S y PC. El 10 de junio Ubisoft realizará su próximo Ubisoft Forward, por lo que es de esperarse que en esa fecha tengamos un nuevo vistazo del juego.