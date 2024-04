Apple vuelve a aceptar a los emuladores de consolas y juegos retro en iOS, su sistema operativo móvil

Snow Bros | Desarrollador: Toaplan | Distribuidor: Romstar (Arcade)

En algún momento, parte del público gamer utilizó un emulador para probar juegos y consolas que, por cuestiones económicas, de tiempo o generacionales, no pudo acceder. Sin embargo, Apple no había dado el brazo a torcer dejando que lleguen este tipo de programas a la App Store, su tienda de aplicaciones. No obstante, finalmente actualizó los términos dentro de la plataforma permitiendo la distribución de emuladores de consolas retro en la tienda. Una noticia más que positiva para el mundo del gaming.

Hace unos pocos días, la empresa de California notificó a los desarrolladores que ya estaba vigente esta nueva normativa. A su vez, el documento también resalta que los creadores serán los responsables de todo el software ofrecido en la tienda y que deben cumplir todas las leyes dentro del marco legal digital.

Esta actualización será para todo el mundo, aunque parece más una respuesta a las sanciones que la Unión Europea le marcó a Apple por incumplir la nueva Ley de Mercados Digitales. Por otra parte, la histórica compañía de Steve Jobs, para satisfacer dicha disposición, debe promover la posibilidad de descargar emuladores, siendo una de las opciones más importantes de las tiendas de aplicaciones de terceros.

Por medio de este anuncio, ahora parece posible el regreso de Epic Game Store y Fortnite a los dispositivos iOS tras tantos años sin estar disponible. El objetivo de Apple con este cambio en las restricciones está en volver a acercar a los usuarios a su sistema monetizado. Más que nunca, los jugadores estarán expectantes a los clásicos que empiecen a desembarcar, esperando tal vez alguna sorpresa, para los próximos días.