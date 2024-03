Los cinco puntos que marcan el futuro de Pokémon en los videojuegos

Pokémon Scarlet & Violet, de Game Freak.

Después del polémico episodio que significó Pokémon Escarlata & Púrpura, donde el “triple A” de la franquicia salió repleto de bugs, errores visuales y elementos audiovisuales que no estaban a la altura, Pokémon encontró un 2023 sin nuevos videojuegos.

Este nuevo año arrancó con un Pokémon Presents que convierte, por lo pronto, a este momento histórico en el primero en tener dos años consecutivos sin ningún videojuego anunciado de la franquicia. ¿Realmente pesaron las críticas a Escarlata y Púrpura? ¿Cuál será el futuro de Pokémon? Acá desarrollamos cinco puntos por los cuales se moverá el futuro de la franquicia.

Pokemón Scarlet & Violet: El Disco Índigo DLC | The Pokémon Company | Nintendo

La línea principal

Algo que nunca va a faltar en Pokémon y, sobre todo, el motor de la máquina. Las famosas “generaciones”. Pokémon cada tres o cuatro años lanza un nuevo videojuego que presenta una nueva generación de criaturas (o versiones diferentes de las ya conocidas), lo que le permite armar un nuevo circuito competitivo, vender nuevos títulos, armar mercancía alrededor, etcétera.

Es un hecho que vamos a tener una décima generación de Pokémon y, si bien es cierto que vienen cumpliendo un calendario estricto y debería lanzarse a finales de 2025, es probable que retrasen unos meses la experiencia y lo saquen al año siguiente para coincidir con el 30 aniversario de la franquicia.

Pokemón Legends: Arceus, de Nintendo.

La renovación, los Legends

Todas las franquicias que nacieron en los años noventa se enfrentan a un cambio de paradigma: ¿cómo conseguir nuevos usuarios sin perder la esencia de lo clásico? Le pasó a Resident Evil, le pasó a Final Fantasy y por supuesto, también a Pokémon.

Pokémon Legends: Arceus fue el primer atisbo de tratar de generar una entrega principal que se modernice y presente mecánicas mucho más aggiornadas al momento, sin dañar todo lo que significa los Pokémon de la línea principal. Pokémon Legends Z-A es el único videojuego confirmado en este Pokémon Presents y, sin duda, será una de las más grandes apuestas en el futuro cercano en cuanto a Pokémon.

Pokémon Go, de Niantic.

Ecosistema celular y juegos como servicio

Nintendo es una empresa que por momentos innova y marca el camino de la industria, pero en otras situaciones puede llegar muy tarde. La forma de hacer juegos como servicio o videojuegos de celular no le funcionó a la empresa japonesa y, muchas veces, amenazó con dejar de intentarlo, pero lo cierto es que Pokémon es quien más satisfactoriamente logró crear títulos constantes en base a su comunidad.

Pokémon Cafe, Pokémon GO y Pokémon Sleep son algunos de los ejemplos que logran posicionar a la franquicia como un disfrute apto para todo público, muchas veces gratuito y con contenido constante. Este año tendremos Pokémon Trading Card Game Pocket que promete ser la nueva revelación de este formato de experiencias y un revival masivo de lo que es el coleccionismo de cartas Pokémon. No sé con qué más nos sorprenderá The Pokémon Company, pero estoy muy seguro de que seguirá apostando a este tipo de experiencias.

Pokémon Let's Go Pikachu, de Nintendo.

Remakes y remasters

Pokémon fue de las primeras empresas en incursionar fuertemente en el formato de remake allá por inicio de los 2000. Así, armó un ciclo que no solo contempla nuevas generaciones sino las versiones renovadas de las ya existentes. En Nintendo Switch lo han hecho con Pokémon Diamante Brillante y Perla Reluciente (2021) pero también en un formato aún más moderno con Pokémon Let’s Go Pikachu y Eevee (2018).

Si siguiéramos la lógica, tocaría en estos años ver un remake de la quinta generación y un posible Let’s Go ambientado en Johto. Si bien los planes pueden cambiar, es posible que algo de esto sucede ya que Pokémon viene haciendo muchas referencias a estas dos regiones en sus directos y sus contenidos. El futuro de Pokémon tendrá nuevas versiones de algunos clásicos, eso es un hecho.

Detective Pikachu Returns, de Nintendo.

Spin-off

Por último, pero no menos importante; Pokémon es tan grande que suele realizar títulos con otras mecánicas dentro de este vasto universo. Así nació en su momento New Pokémon Snap (2021) y también pudimos disfrutar recientemente de Detective Pikachu: El Regreso (2023).

Si bien es la pata más misteriosa de Pokémon, porque cuesta saber cuándo lanzarán uno nuevo, posiblemente sea una pata donde la franquicia se apoya cada cierta cantidad de años. Hay que permitirse soñar con un New Pokémon Stadium. Lo cierto es que The Pokémon Company debe tener muchos títulos en espera y la franquicia es una opción buena para cerrar Nintendo Switch como para recibir a su sucesora, así que estaremos atentos a las novedades en los próximos meses.