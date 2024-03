Ubisoft, EA, inteligencia artificial y un panorama dudoso para el gaming

Assassin's Creed Mirage | Desarrolladores: Ubisoft, Ubisoft Bordeaux | Distribuidores: Ubisoft, OWO

La semana pasada se llevó a cabo la Game Developers Conference, conocida como GDC. Este evento junta a la industria del gaming para enfocarse en sí misma desde adentro: a diferencia de eventos como The Game Awards o Summer Game Fest, el foco no está en los anuncios, sino en el trabajo que implica desarrollar un videojuego. Así es que algunas compañías eligen presentar a sus pares sus últimos avances tecnológicos, y hubo una presentación en especial de parte de Ubisoft que me llevó a la reflexión.

En una demo en el evento la compañía presentó su nueva tecnología llamada Neo NPC, sobre la cual además hablaron en una entrada de su web oficial. Esta nueva forma de crear personajes implica el uso de varías tecnologías diferentes que involucran inteligencia artificial para lograr que los jugadores puedan tener conversaciones realistas con los NPC. Al hablar a un micrófono, una inteligencia artificial traduce de audio a texto, para que el programa pueda interpretar lo que el jugador dice. Luego, otra inteligencia artificial redacta otra respuesta, para que sea reproducida con una voz también generada por inteligencia artificial con gestos faciales y movimientos producidos por, obviamente, otra inteligencia artificial. Si bien los específicos son más complejos que esto, a grandes rasgos así es como funciona un Neo NPC de Ubisoft.

Imagenes de la web oficial de Ubisoft.

El estudio fue rápido en aclarar que esto no busca reemplazar a los trabajadores humanos, y explicó cuál es el rol que cumplen su artistas en todo este proceso. Los empleados humanos de Ubisoft diseñarán la historia general de estos NPC, para que después la inteligencia artificial pueda basarse en esas directivas al momento de generar respuestas. La empresa aclaró que su búsqueda es que este tipo de tecnología sirva como ayuda para sus empleados, y que la intención es que funcione tanto para proyectos de menor escala como para los AAA más grandes de Ubisoft.

Sin embargo, es imposible no preocuparse aunque sea un poco con este tipo de situaciones. Por supuesto que una empresa como Ubisoft jamás va a decir explícitamente que reemplazará personas reales con inteligencia artificial, pero es difícil verlo como otra cosa cuando se busca que tantos procesos que involucran la creación de un personaje sean lo más automatizados posible. Cuando esta automatización comience a replicar la mano de un artista humano, ¿qué necesidad de conservar a esas personas tiene una empresa como Ubisoft que siempre busca el mayor márgen de ganancia?

Por supuesto que esta es una pregunta y una conversación tan vieja como la tecnología en sí. El miedo de la humanidad a ser reemplazado por máquinas no es nuevo, pero la novedad es que la tecnología está siendo utilizada para imitar la creatividad, el que quizás sea el aspecto más humano de la creación de arte. Si una inteligencia artificial llega al punto en el que es indistinguible al trabajo de una persona en, por ejemplo, una animación facial, siempre va a ser más fácil para el estudio grande ir hacia el camino más práctico.

Imagenes de la web oficial de Ubisoft.

En la industria del gaming en particular, es un tema que realmente genera mucho malestar y preocupación. El año pasado fue uno de los más terribles de la industria en cuanto a despidos. Miles y miles de personas perdieron su empleo en estudios de todos los tamaños, algunos de los cuales incluso tuvieron que cerrar sus puertas. Incluso Ubisoft protagonizó su propia tanda de despidos en noviembre del año pasado, cuando despidió a 124 empleados para “mejorar la eficiencia colectiva”, en una declaración que se siente tan vacía como el decir que NPC generados por inteligencia artificial no reemplazan el trabajo de la gente del estudio.

Obviamente, Ubisoft no es el único estudio que mira a la inteligencia artificial como una posible salida a varias de sus encrucijadas. Hace no mucho, el CEO de EA, Andrew Wilson, argumentó en una conferencia que este tipo de tecnología puede ayudar a “optimizar el desarrollo y la monetización de juegos”. Según Wilson, esto llevaría a un crecimiento en el número de jugadores y, en consecuencia, “un crecimiento de múltiples billones de dólares”. EA Sports FC 24, uno de los lanzamientos más recientes de la compañía, incluso ya cuenta con más de 1200 ciclos de animaciones creados con inteligencia artificial, superando los solamente 12 que tenía el título anterior.

EA Sports FC 24 - EA (EA Canada, EA Romania) | Electronic Arts, OMEGAGAME

Para complicar más la situación, todas estas declaraciones de Wilson se dieron solamente una semana después de que EA despida a casi 700 personas, justificando su decisión con uno de los comunicados más aberrantes que se aferra a las ideas de “evolucionar el negocio”, “acelerar innovación” y “llevar experiencias más profundas a nuestros fans”, que disfrazan la realidad de las familias que quedaron sin empleo.

Es por eso que tecnologías como los Neo NPC de Ubisoft son una nube de dudas sobre la industria entera. Es innegable que algunas personas llegarán a crear experiencias increíbles con estas herramientas, porque la creatividad humana realmente no tiene límites. Pero en una industria que en solamente tres meses lleva casi más despidos que en todo el 2023, es difícil ver el lado positivo de esta arma de doble filo. Estas herramientas son todavía un prototipo, pero lo ideal sería que sean simplemente eso: herramientas. Está bien optimizar y agilizar, pero no si eso implica que todavía más personas pueden llegar a perder sus empleos. Porque si no, ninguna charla realista con un Neo NPC convencerá a los jóvenes de querer sumarse a esta industria.