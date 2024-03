REVIEW | Last Epoch: Una sólida alternativa en el género

Last Epoch | Desarrollador: Eleventh Hour Games | Distribuidor: Eleventh Hour Games

El ámbito del RPG de estilo hack and slash es bastante complejo. Por norma general, cada nuevo título que se suma al catálogo, pareciera tener un destino sellado: o se convierte en el éxito del momento, o se pierde en el más absoluto de los olvidos. Eso sin mencionar lo difícil que resulta hacerse un hueco entre Diablo IV o Path of Exile. Sin embargo, como bien dice la popular frase “El que no arriesga, no gana”. Y se ve que en Eleventh Hour Games no temen al éxito. Porque el estudio no sólo arriesgó, sino que incluso logró tomar al mundo por sorpresa con Last Epoch, un videojuego cimentado sobre los sólidos pilares del género, añadiendo un robusto sistema de construcción de clases.

Para explicarlo de un modo sencillo, Last Epoch es una especie de mezcla entre Diablo IV, Lost Ark y Path of Exile. Eso sí, es más profundo que el primero, prescinde del abrumador ‘grindeo’ del segundo, y es mucho más accesible que el tercero. Es un título que ofrece todo lo que podríamos esperar del género, tanto lo bueno como lo malo. Porque sí, tenemos diferentes clases, equipamiento clasificado por colores e incontables horas de contenido, pero también una historia poco desarrollada y un diseño algo anticuado. Esto último es algo particularmente notable en los niveles, que no son más que pasillos interconectados con algunas áreas ligeramente abiertas y abarrotadas de enemigos.

La historia nos habla de una fuerza oscura que puso al mundo en jaque, dejando a la humanidad al borde de la extinción. Ahí es donde entra nuestro personaje, el único con la capacidad de cambiar el curso de la historia o morir en el intento. Lo interesante es que en el medio se añaden viajes en el tiempo, lo que da pie a algunas interacciones inesperadas con ciertos enemigos y otros personajes, aunque nada especialmente memorable. Si bien la trama no presenta agujeros de guión, el desarrollo en general es básico y se extiende a lo largo de 30 horas.

El problema con esto es que el interés se pierde, al punto que adelantar los diálogos se vuelve algo completamente natural. Las misiones principales, al igual que las secundarias, resultan ser una mera excusa para ir de un punto a otro arrasando con cuanto enemigo se ponga en frente. Da exactamente igual el cómo y el porqué, siendo lo único realmente importante de todo el asunto, reclamar nuestra recompensa. Es una pena porque se nota que hay un esfuerzo narrativo detrás de la idea de viajar en el tiempo y de los conflictos que asolan al mundo, pero ni los personajes, ni los objetivos planteados, aportan mucho.

Sin embargo, el aspecto donde Last Epoch destaca, estableciendo un factor diferencial con prácticamente cualquier otra propuesta dentro del género, es en el apartado de progresión y construcción de personajes. En un principio podemos optar entre Acólito, Mago, Primalista, Pícaro y Centinela. Luego, cada una de ellas se ramifica en tres maestrías, de las cuales sólo podremos optar por una, aunque ello no impedirá que podamos desarrollar las demás, aunque con cierto límite. Dicho de otro modo, estaremos imposibilitados de aprender las habilidades más importantes de dichas ramas. Lamentablemente, solo hay un modelo de personaje para cada una de las cinco clases. Es decir, no podemos escoger el género, ni tampoco cambiar la apariencia o voz de nuestro avatar. De todos modos, rara será la vez que veamos el rostro del personaje, que rápidamente quedará cubierto por cascos, botas, armaduras y todo tipo de objetos que podremos recoger por el camino.

En principio tendremos acceso a 12 poderes, a excepción de los pícaros que cuentan con 10 y los magos con 13, junto con un árbol de habilidades pasivas. Una vez elegida la maestría tendremos acceso a un nuevo conjunto de habilidades podremos desbloquear mediante un segundo árbol de pasivas. Quizá suene como un trabalenguas, pero en la práctica es un sistema muy simple y fácil de entender. El único detalle a tener en cuenta es que, a diferencia del resto de características, la maestría no puede cambiarse. Por lo tanto, es importante analizar y evaluar con cual nos vamos a quedar. Igualmente, existe la posibilidad de crear un personaje diferente y probar otras opciones.

Ahora, de las habilidades a disposición, podremos elegir cinco en las que especializarnos. Estos poderes subirán de nivel al igual que nuestro personaje y contarán con un árbol de habilidades único, mediante el cual modificamos su comportamiento. Por ejemplo, en lugar de lanzar una simple bola de fuego, el mago podrá conjurar 5, que además de quemaduras también causan daño eléctrico y hasta rastrean a los enemigos. Aquí es donde Last Epoch realmente brilla, con un sistema que recuerda al de las gemas de habilidades de Path of Exile, pero bastante más accesible y fácil de comprender.

Pero las opciones de personalización no terminan ahí, ya que además de las habilidades, también disponemos de un sistema de ídolos. El funcionamiento es bastante simple: se trata de una cuadrícula donde podemos colocar objetos que aportan diferentes bonificaciones, como mayor velocidad de ataque, resistencias o aumentos de vida. Finalmente, aunque no por ello menos importante, está la mecánica de fabricación a través de la cual podremos crear objetos increíblemente poderosos.

La fabricación de Last Epoch parece complicada al principio, pero tan sólo basta con un poco de experimentación para darse cuenta de que no sólo es simple, sino también muy satisfactoria. Básicamente consiste en potenciar nuestras piezas de equipo mediante fragmentos que se pueden obtener como botín que sueltan los enemigos, o destruyendo armas, anillos, guantes, botas, cascos o armaduras a los que no daremos uso. El único limitante en este sentido es que cada objeto cuenta con un valor de “potencial de forja”’ que disminuirá luego de cada mejora aplicada. Una vez agotado, el ítem en cuestión no podrá mejorarse más.

A lo largo de la partida y debido a la ingente cantidad de enemigos que pueblan los mapas, la cantidad de botín que podremos obtener roza lo absurdo. En un principio es bastante frecuente terminar con el inventario lleno, pero conforme pasen las horas, nos volveremos sumamente selectivos. Con el objetivo de facilitarnos la tarea de levantar aquello que realmente pueda sernos de utilidad, el equipo de Eleventh Hour Games implementó un sistema de filtros increíblemente profundo. Sin embargo, en caso de sentirnos invadidos por la pereza o abrumado por la cantidad de opciones, siempre podemos descargar un filtro de algún foro de internet o incluso pedírselo a un amigo de confianza, e importarlo. De este modo, resulta muy sencillo resaltar todos los objetos que cumplan con determinadas condiciones, mientras que el resto simplemente no se mostrará.

Terminada la campaña, Last Epoch todavía tiene algo de nafta en el tanque como para ofrecer unas horas más de rodaje. Quizá el contenido end game no sea muy variado, pero tiene su encanto, al menos por unas horas. En primer lugar, tenemos los Monolitos del Destino, donde tendremos que abrirnos paso a lo largo de una telaraña de niveles llamados ‘Ecos’, cumpliendo objetivos como destruir cierta cantidad de enemigos. Finalizar un Eco provocará que una barra de progreso se llene y, llegado cierto punto, se activarán hasta 3 misiones de historia que tendremos que finalizar para dar por terminado el monolito. Como recompensa, recibiremos una bendición permanente para nuestro personaje.

También podremos unirnos a una de las dos facciones disponibles y visitar la Arena, que consiste en sobrevivir a oleadas interminables de enemigos y alcanzar la mayor puntuación posible para posicionarnos entre los primeros lugares de las tablas de clasificación. Finalmente, están las mazmorras, que si bien no hace falta esperar a terminar la aventura para meternos en ellas, necesitaremos de una llave específica a fin de poder acceder. Lo realmente interesante es que cada mazmorra presenta una mecánica única. Por ejemplo, en una tendremos que hacer uso de un escudo elemental para cruzar por pasillos envueltos en llamas, mientras que en otra será necesario saltar entre líneas temporales para poder superar determinados obstáculos.

El contenido abunda y si bien Last Epoch adolece de una inconsistencia narrativa, lo compensa con variedad. Pese a ello, el título presenta algunos aspectos donde se notan las costuras propias de una producción modesta. Visualmente, no resulta particularmente atractivo aunque, por contraparte, es uno de esos juegos que funciona en prácticamente cualquier tipo de PC. Aquí no nos vamos a enfrentar con problemas de rendimiento o caídas de frames. En cuanto a la música, está ahí pero dista de ser memorable, mientras que las actuaciones de voz son muy poco convincentes.

A todo esto se suma un notorio desbalance de dificultad en la batalla final, con un jefe que atenta contra la experiencia de juego, evidenciando lo mucho que hace falta una mecánica de esquiva. Finalmente, otro aspecto a tener en cuenta es el factor “novedad”, que se desgasta con bastante celeridad. El juego muestra todas sus armas en apenas un par de horas, y teniendo en cuenta que la historia no es interesante, terminar la campaña se torna cuesta arriba. También está el hecho de que Eleventh Hour tendrá que sumar nuevas características a fin de mantener al título vivo por muchos años más. Simplemente no hay mucho que hacer más allá de destruir a un montón de enemigos, una y otra vez.

Last Epoch es una interesante propuesta dentro del RPG estilo hack and slash, que a su manera se las arregló para convertirse en una alternativa sólida a la que un gran número de jugadores decidieron darle una oportunidad. Si bien carece de una narrativa convincente y un contenido end game algo escueto, es un título accesible y con bastante profundidad. Y lo mejor es que sólo demanda unas pocas horas para entender cómo funcionan cada uno de sus sistemas. Si bien el trabajo de Eleventh Hour Games difícilmente pueda ocupar el trono como rey del género, está claro que llegó para quedarse.