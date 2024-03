REVIEW | Pepper Grinder: un juego de plataformas caótico y divertido en partes iguales

Pepper Grinder es un videojuego de acción y aventuras desarrollado por el desarrollador independiente Ahr Ech y publicado por Devolver Digital. Tomás Pergolini y Romi Pereyra prueban este plataformero tan esperado.

Siempre que nos toca hablar de videojuegos independientes casi que se vuelve inevitable mencionar la capacidad titánica de muchos desarrolladores de lanzar, prácticamente en solitario, títulos innovadores y con un nivel de frescura prácticamente envidiable. Tal es el caso de Pepper Grinder, una propuesta dinámica, divertida y atractiva que llega de las manos del desarrollador Ahr Ech para recordarnos por qué los juegos de plataformas pueden ser tan adictivos.

Particularmente, no soy fanática de los llamados “plataformeros”. Será por mi experiencia en la infancia al tener solo juegos de este estilo a mi disposición, obligándome a enfrentar durante horas niveles complejos sin éxito, o mi pésimo manejo de la frustración, donde la ansiedad por lograr el salto perfecto destierra cualquier posibilidad de disfrute en el desafío. Tal vez un poco de esto y un poco de aquello, pero para mi jugar este tipo de títulos puede rozar la tortura. Para mi agrado (y sorpresa), Pepper Grinder llegó a mis manos para recordarme que los juegos de plataformas te pueden estar esperando con los brazos abiertos, incluso a la persona más reacia. Pero para lograrlo se requiere ingenio, y a juego, le sobra.

Pepper Grinder | Desarrollador: Ahr Ech | Distribuidor: Devolver Digital

Presentado en algún momento del 2022, se esperaba un lanzamiento para el año pasado pero la fecha fue pospuesta para hoy, 28 de marzo de 2024. Aún así, muchas personas seguían ansiando su llegada por haber tenido una llamativa demo dentro del marco del Steam Next Fest y, a su vez, tener el sello de calidad y distinción de Devolver Digital como la editora que lo respalda.

Con una premisa simple, sin diálogos de por medio de parte de ningún personaje o interlocutor, la aventura inicia con una pirata de nombre Pepper que llega (de forma muy accidentada) a las costas de una isla. Allí, mientras está inconsciente, criaturas extrañas acompañadas de una misteriosa figura le roban su botín y termina desatando la furia de nuestra protagonista, que no necesita mediar palabra para demostrar su descontento ante el hurto de sus preciadas posesiones. En una secuencia breve, obtenemos un taladro gigante que nos servirá tanto de arma como de nuestra herramienta clave para movernos a través de los niveles. Así, simple y totalmente despojada de sentido o explicaciones, comenzamos a jugar un título que brilla por lo que tiene que brillar: su jugabilidad. El resto, es decoración.

No todo lo que brilla es oro en Pepper Grinder, ya que hay algunos bugs bastante molestos o situaciones que restan a la experiencia general. Pero, a grandes rasgos, en lo que el juego tiene que cumplir lo hace con creces, así que hablemos un poco de las mecánicas de este título. Con la excusa del taladro, los niveles no son las clásicas plataformas de desplazamiento por saltos o con herramientas como ganchos que nos ayuden a balancearnos de un lugar a otro. Para avanzar, debemos atravesar distintas superficies que son viables de perforar con nuestro nuevo mejor amigo inanimado; no toda superficie lo será, por ende, el juego se divide entre zonas de movimiento más “clásico”, como correr o saltar, y aquellas más específicas que requieren el uso de la herramienta.

La mecánica, al principio, parece incontrolable e imposible, pero el juego tiene una buena porción introductoria así como una atención notable a generar esa sensación de que te impulsas por la fuerza de un taladro a través de la arena. Bueno, realmente uno no sabe cómo sería esa sensación, pero se imagina el concepto y Pepper Grinder ejecuta esa visión de forma creíble. Tiene esa pizca de descontrol necesaria, pero sin convertirse en un juego errático e impredecible. Hay que controlar el “momentum” para sacar el mayor provecho de ese impulso en el movimiento para poder atravesar los obstáculos y llegar de un lugar al otro. No es sencillo y por momentos inyecta una dosis de frustración, que básicamente eso es lo que separa de un plataformero.

El juego se centra en esta premisa de usar el taladro como herramienta de movimiento para ir de un lugar a otro. Por momentos podremos usar un boost de energía que nos permite llegar más lejos, pero la gracia principal está en aprender a controlar la motricidad a una velocidad considerable. Más allá de esto, el título se sostiene en la fórmula clásica del genero de desplazamiento lateral, mucho movimiento a buena velocidad e ítems coleccionables en forma de gemas que se encargaran de hacernos sentir cómo la serotonina recorre nuestro cuerpo, cuando escuchamos el sonido que hacen al recolectarlas.

Dejando atrás cualquier tipo de narrativa, que sin duda no la necesita, en Pepper Grinder nos sumergimos en un plataformero puro y duro con todos los buenos vicios que debe tener. Buen movimiento, buena respuesta de los controles y por sobre todo un gran diseño de niveles. El mapa se divide en cuatro sectores diferentes con biomas totalmente únicos. Dentro de cada sector encontramos unos cuantos niveles a superar y cada uno de estos destaca de una forma muy llamativa. Casi no se repiten diseños salvo la premisa base del juego, pero encontraron la manera de agregar pequeñas vueltas de tuerca a cada sector para que la experiencia no se vuelva excesivamente repetitiva.

Es por esto que digo que Pepper Grinder es un título genuinamente ingenioso, no solo plantea una base de juego divertida sino que experimenta con las posibilidades sumando desde motos de nieve a robots gigantes que podremos manejar. No pregunten cómo llegamos a eso, simplemente disfruten las infinitas posibilidades que se pueden presentar cuando no estamos sujetos a una narrativa a la cual ceñirnos.

Si bien las virtudes son más grandes que las falencias, algunas de estas se hacen presentes, sobre todo, en los enemigos finales de cada nivel. Dentro de la exploración general no tendremos grandes desafíos de combate, ya que los enemigos son más un obstáculo a derrotar con la movilidad que algo que nos permita pensar estrategias de batalla. Pero, inevitablemente, nos presenta jefes finales que para derrotarlos se nos ofrece un diseño donde podremos usar nuestro taladro para desplazarnos y ejecutar el daño correspondiente. El problema es que, más allá de que se siente forzada la inclusión de jefes, termina siendo muy fácil encontrar la forma de anular sus habilidades que podrían costarnos la vida, por ejemplo, al pararnos en un sector de la pantalla donde la habilidad no llega.

Y así, se “rompe” un poco la experiencia y los jefes son tan solo un breve desafío. A esto se le suma la gran cantidad de bugs tanto en la pantalla del mapa (que te obligan a reiniciar el juego), como con algunos jefes que dejaban de recibir daño o quedaban inmóviles en la pantalla. No sé si es un problema particular del juego o del porteo para Nintendo Switch, pero me encontré con una gran cantidad de errores en la performance general que me hicieron perder bastante tiempo reiniciando instancias de juego.

De lo mas destacable, junto con la jugabilidad, es la increíble banda sonora que acompaña sorprendentemente bien cada nivel o instancia en la cual nos encontramos con Pepper. El nivel del agua, de lava o de nieve se disfruta aún más si subimos el volumen y nos dejamos llevar por una excelente composición musical. Y por supuesto que el arte estilizado del juego da como resultado un deleite visual, con un apartado estilo 2D más que satisfactorio para el ojo del jugador. Como les decía, el juego tiene sus detalles, pero la balanza se inclina para un lado positivo.

Si son fanáticos de los coleccionables, tendremos pegatinas que podremos comprar para usar en hojas de stickers. La función es nula, más allá de algo lúdico, pero en particular no le encuentro sentido, por lo que no logró despertó en mí ningún tipo de interés. Cada nivel tendrá monedas piratas ocultas y coleccionarlas -en este caso- es un entretenido desafío, en especial porque con ellas podremos desbloquear un nivel extra por cada sector.

Con un título que presenta gran variedad de niveles y un hermoso trabajo artístico que acompaña de forma excelente a un muy buen diseño de mecánicas, Pepper Grinder es un gran indie de esta primera mitad del 2024. Con una duración más que correcta, que no excede las diez horas para completarlo al 100%, recomiendo este título para quienes busquen algo fresco y que les reviva un poquito el cariño por las plataformas. No puedo esperar a ver que locuras harán los speedrunners con el juego. Solo queda felicitar a Arh Ech y Devolver Digital por lograr que disfrute tanto jugar con un taladro en la arena.