Dead by Daylight recibe a The Slipknot Collection en una nueva colaboración con el mundo del metal

Sus miradas te seguirán atormentando mucho tiempo después de que la canción haya terminado. Las terroríficas máscaras de Slipknot llegan a Dead by Daylight, con objetos cosméticos para el Trampero, el Arponero de la Muerte, el Payaso, el Doctor, el Pueblerino, el Espectro, el Deterioro y la Legión.

A veces las cosas suenan y riman por sí solas. Su sinergia es tan clara y precisa que inmediatamente se entiende que pueden funcionar. Este es el caso de la colaboración de Slipknot, el grupo musical de metal alternativo, con el juego Dead by Daylight de Behavior Interactive.

La banda de Iowa, Estados Unidos, prestará los característicos antifaces que cada integrante del grupo posee, en un crossover que pondrá a más de uno los pelos de punta. La actualización titulada The Slipknot Collection, incluye las máscaras de The Blight, The Clown, The Deathslinger, The Doctor, The Legion, The Trapper, The Hillbilly y The Wraith. Además, un traje completo para The Legion, con el cual podrá atormentar a las víctimas que encuentre a su paso.

Estos nuevos accesorios se podrán combinar con cosméticos que ya forman parte del juego, sumados a los que llegarán en un futuro, otorgando la posibilidad de personalizar con looks más extravagantes a nuestro asesino en su sed de sangre y muerte.

Dead by Daylight - The Slipknot Collection | Behavior Interactive

Sin embargo, no es el primero grupo que dice presente en el título, ya que el mes pasado la mítica banda de heavy metal, Iron Maiden, también participó en el juego con Eddie, el personaje icónico que está en el arte de cada uno de sus álbumes. No obstante, la banda de Bruce Dickinson y Steve Harris también ya había formado parte con el evento Iron Maiden: Legacy of the Beast, donde los escenarios del título se encontraban inspirados en canciones de la banda.

Dead by Daylight sube el volumen de la distorsión junto a The Slipknot Collection, ya disponible para los usuarios de PlayStation 5, Xbox Series, PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch y PC mediante Steam y la tienda de Epic Games.