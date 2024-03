Atentos los fans del básquet: NBA 2K24 ya está disponible en Xbox Game Pass

NBA 2K24 | Desarrollador: Visual Concepts | Distribuidor: 2K Games

Buenas noticias llegan para los amantes del básquet y los fanáticos de Kobe Bryant y Los Angeles Lakers, ya que NBA 2K24 ya se encuentra disponible en Xbox Game Pass, fuera de todo pronóstico. Los usuarios del servicio de suscripción de Xbox podrán revivir las mejores jugadas y momentos de Bryant, el histórico jugador en la que se enfoca esta última versión del 2K.

Un anuncio que tomó por sorpresa a propios y extraños, ya que el juego no figuraba dentro de los anunciados en la primera semana de marzo cuando se presentó el catálogo de títulos que se unían al servicio. Warhammer 40,000: Boltgun y Paw Patrol World fueron los que se agregaron a principios de mes al Xbox Game Pass.

Pensando en lo que viene, ya son varios los confirmados que llegan al servicio próximamente, como MLB The Show 24, Control Ultimate Edition, SpongeBob SquarePants: Battle for Bikini Bottom – Rehydrated, Lightyear Frontier y No More Heroes 3. Sin embargo, Ni no Kuni: Wrath of the White Witch Remastered, Shredders y Hardspace: Shipbreaker ya no formarán parte de la biblioteca de Game Pass.

NBA 2K24 | Desarrollador: Visual Concepts | Distribuidor: 2K Games

Desde este momento, los usuarios podrán sentirse como un jugador más de la NBA jugando en consolas como también desde la nube. Lo especial de NBA 2K24 está en el modo Momentos Mamba, dónde vamos a demostrar lo mejor de nosotros utilizando al icónico Kobe Bryant, mientras marcamos la diferencia con sus habilidades, tanto desde el lado técnico como con esa mentalidad “Mamba” que tanto lo distingue del resto.