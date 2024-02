Dead by Daylight: el exitoso videojuego suma a Eddie, la mascota de Iron Maiden

Dead by Daylight suma otra colaboración inesperada, y ahora los jugadores podrán controlar a Eddie, la mascota de Iron Maiden. En este video te contamos todo lo que tenés que saber.

Desde su fundación en 1975 por el bajista Steve Harris, Iron Maiden ha dejado una marca importante en la historia del Heavy Metal. La agrupación, compuesta también por Bruce Dickinson, Dave Murray, Adrian Smith, Janick Gers y Nicko McBrain, ha inspirado a múltiples generaciones con su música y su pasión por explorar temáticas literarias e históricas. Ahora, dan un paso hacia el mundo del gaming con un sorprendente crossover con Dead by Daylight.

Preparándose para atormentar a los jugadores, Iron Maiden trae a su icónica mascota Eddie a Dead by Daylight. Esta incursión no es la primera del grupo en el mundo de los videojuegos, habiendo lanzado previamente Iron Maiden: Legacy of the Beast, donde los usuarios se aventuraban en mundos de fantasía inspirados en sus canciones.

En este juego de terror, Eddie hace su aparición en varias vestimentas, entre ellas versiones de The Doctor, The Deathslinger, The Oni y The Dredge. Además, el proyecto incluye referencias a álbumes clásicos como Powerslave, The X Factor, Somewhere in Time, Piece of Mind, así como a su más reciente trabajo: Senjutsu.

Captura del tráiler oficial de Dead by Daylight (colección de Iron Maiden)

La colaboración ha sido recibida con entusiasmo por Kirby Taylor, gerente del proyecto, quien la describe como “increíblemente emocionante para explorar”. Taylor enfatiza: “Eddie es todo un ícono, y explorar algunas de sus famosas apariciones para ver con qué asesinos podíamos emparejarlos fue todo un sueño hecho realidad para nosotros. Además, nos alegra que nuestros jugadores puedan divertirse con algunas camisetas espectaculares del tour. Un par de ellas incluso tienen una pequeña sorpresa, dependiendo del superviviente, pero dejaremos que los jugadores la encuentren”.

La colección Iron Maiden ya está disponible en Dead by Daylight, ofreciendo a los fanáticos del horror y la música la oportunidad de disfrutar de esta peculiar colaboración.