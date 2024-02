Game Pass: Microsoft anuncia los juegos que llegarán durante la segunda mitad de febrero

Tales of Arise, de Bandai Namco.

A medida que nos acercamos al final de febrero, nuevos juegos llegarán al servicio de Xbox Game Pass. Microsoft viene de unas semanas turbulentas, especialmente en lo que respecta a la exclusividad de sus juegos, ya que se anunció que varios de ellos estarán disponibles en otras plataformas. Es por esto que los usuarios empiezan a mirar hacia los servicios que ofrece cada consola como el atractivo de cada una, ya que eso sí es algo que no puede replicarse en otras plataformas. Ahora, Microsoft anunció los juegos que llegarán los últimos días de febrero y los primeros días de marzo a Game Pass, su servicio estrella.

Esta semana ya se habían sumado dos títulos muy peculiares. En primer lugar llegó Return to Grace, un juego en primera persona donde controlamos a un arqueólogo espacial, cuya llegada a Game Pass ya se conocía desde principios de mes. El segundo, que fue la novedad, es Tales of Arise, la entrega más reciente de la franquicia de JRPG de acción de Bandai Namco, que representa decenas de horas de entretenimiento para los fans del género. El día de hoy también llegan dos juegos tan especiales como distintos entre sí. Por un lado se encuentra Bluey: The Videogame, un juego ideal para niños basado en la serie animada Bluey. Por otro lado, llegó sorpresivamente un juego que no estaba en la lista publicada por Microsoft: Dead Island 2. Este título de zombies tiene menos de un año y fue muy bien recibido por los fans de la serie, por lo que su llegada a Game Pass alegró a muchos.

Maneater, de Tripwire Interactive.

El resto del mes presenta una variedad de títulos para todos los gustos. El 27 de febrero llegan dos juegos más al servicio: Madden NFL 24, la entrega más reciente en la serie de juegos fútbol americano de EA, y Maneater, el RPG donde protagonizamos un tiburón asesino que hace su regreso a Game Pass. El 28 de febrero vuelve otro juego más al servicio: Indivisible, un RPG que combina combate por turnos con mecánicas de tiempo real desarrollado por el estudio de Skullgirls. Para los fans del espacio llega Space Engineers el 29 de febrero, juego que permite crear nuestras propias naves y estaciones espaciales. Finalmente, el 5 de marzo se suma Warhammer 40,000: Boltgun, un juego de disparos en primera persona de la serie Warhammer inspirado en los juegos de los ‘90 como Doom.

Lamentablemente, así como se suman varios juegos a Game Pass otros títulos dejarán de estar disponibles. El 29 de febrero Madden NFL 22 y Soul Hackers 2 abandonarán el servicio, aunque como hemos visto recientemente, varios juegos tienen la posibilidad de volver a sumarse en el futuro.