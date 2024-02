Xbox revela los juegos que llegará a Game Pass durante la primera mitad de febrero

Resident Evil 3 Remake, de Capcom.

Si bien ya estamos bastante adentrados en la primera semana de este febrero, para Microsoft aún es tiempo para comunicar novedades del servicio de suscripción de Game Pass. Por eso, la compañía anunció los títulos que se sumarán durante esta primera mitad del mes, y a diferencia del mes pasado, todos los juegos mencionados estarán disponibles tanto para consolas de Xbox como para PC y Cloud.

Los nuevos arribos comienzan el día de hoy con Train Sim World 4, del estudio Dovetail Games, el cual nos permite adentrarnos en el mundo ferroviario con trenes de distintos tipos como a vapor, electricidad y más. Mañana 8 de febrero llegará Madden NFL 24, ideal para los amantes del fútbol americano. Ya la semana que viene, el martes 13 de febrero, llegará el primer gran título de esta mitad de mes: Resident Evil 3 Remake. Este es el segundo de los remakes modernos que Capcom realizó dentro de la legendaria saga, y se suma a Resident Evil 2 Remake que también había llegado a Game Pass el mes pasado.

Bloodstained: Ritual of the Night, de 505 Games.

El 14 de febrero llegan dos juegos al servicio, y uno de ellos además de ser otro peso pesado es un título que hace su regreso a Game Pass. El primero de ellos es A Little to the Left, un juego de rompecabezas simple donde el objetivo es organizar objetos. Sin embargo, el otro gran juego del día no es otro que Bloodstained: Ritual of the Night, el metroidvania de Koji Igarashi. Este juego ya había estado disponible en el servicio, y ahora regresa nuevamente. El día siguiente, 15 de febrero, llegará PlateUp!, que combina el manejo de un restaurante con mecánicas roguelike y hace su debut en consolas ese mismo día. Finalmente, el 20 de febrero se sumará Return to Grace, una aventura en primera persona en la que encarnamos a un arqueólogo espacial y su encuentro con varias inteligencias artificiales.

Así como llegarán estos juegos al servicio, también habrá algunos que abandonarán Game Pass pronto. Los dos títulos que se retiran lo harán el día 15 de febrero y serán Galactic Civilizations III y Opus: Echo of Starsong.