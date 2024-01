REVIEW | Cookie Cutter - ¿Sienten los androides amores electrónicos?

Cookie Cutter es un videojuego muy divertido que destaca por varios motivos. Dicho de otro modo, no es un título perfecto o revolucionario, pero sí uno al que vale la pena darle una oportunidad. Para eso, Nico Rábago y Romi Pereyra se ponen manos a la obra y viven la experiencia que Subcult Joint nos propone.

Suele ser bastante común que muchas desarrolladoras independientes comiencen dando sus primeros pasos en la industria apostando por hacer un roguelite o un juego de plataformas como título debut. Es algo que tiene bastante sentido, puesto que ambos géneros tienen límites bien definidos y las fuentes de inspiración son prácticamente infinitas. En el caso de Cookie Cutter, el equipo de Subcult Joint apostó por dar vida a un metroidvania pero a fin de dar vida a una fórmula que ya hemos visto en incontables ocasiones, añade humor, violencia y hermosas animaciones hechas a mano. De todos modos no deja de sentirse como un videojuego lleno de potencial pero sin los suficientes elementos como para convertirse en una experiencia única. Aunque sí una con mucha personalidad.

Cookie Cutter es feroz, violento, con un humor algo oscuro, tripas colgando y diálogos llenos de groserías. El título nos pone en la piel de Cherry, una robot que mantiene una relación amorosa con Shinji, una científica de renombre que, además, es su creadora. Ambas viven en felicidad y armonía, disfrutando de un amor que bien pudo haber salido de la cabeza de Philip K. Dick. De hecho, parte de la trama parece inspirarse en su obra ‘¿Sueñan los androides con ovejas electrónicas?’, pero aderezada con una historia de venganza en la línea de Kill Bill.

El caso es que esta atípica historia de amor está destinada a durar muy poco, puesto que Shinji es secuestrada por un loco dictador llamado Salem Garbanzos, quien está decidido a revelar los secretos del cosmos. El inicio de la aventura es desgarrador, pero no sólo porque se pone fin a lo que se percibe como una bonita relación, sino también al hecho de que nuestra protagonista queda reducida a un amasijo de chatarra. Luego de la paliza recibida, apenas puede andar, pero si algo tiene en claro es que hará lo que sea por rescatar a su amada. Tocada pero no hundida, y con la ayuda de un carismático elenco de NPC que le prestarán ayuda, Cherry emprenderá una misión de rescate en la que no dudará en destruir a quién se interponga en su camino.

La aventura transcurre dentro de un complejo industrial conocido como la Megaestructura, el cual remite a la ciudad de Midgar de Final Fantasy VII. La diferencia es que en lugar de Shinra, la corporación que mueve los hilos es Infonet, una poderosa organización que promete un nuevo orden social, pero que esconde tras de ello oscuras intenciones. El mundo de juego presenta todo lo esperable dentro del género, como paredes falsas que esconden secretos, muchos enemigos y jefes. En términos de diseño es lo que se esperaría de cualquier metroidvania, ni más ni menos.

Por el lado de la jugabilidad, todo se mantiene dentro de los parámetros esperables. Inicialmente las posibilidades de victoria de Cherry son prácticamente nulas, al igual que sus habilidades. Sin embargo, conforme progresemos en la aventura, adquirirá nuevos poderes y armas. En este sentido tampoco tenemos muchas sorpresas, puesto que las habilidades son las típicas del género: doble salto, desplazamientos en el aire o trepar paredes, entre otras tantas.

Ahora, en lo que al arsenal respecta, se percibe algo más de originalidad. Cherry cuenta con armas poco convencionales, como un gigantesco puño mecánico o un rayo láser que puede usar para achicharrar enemigos o abrir puertas. Pero también puede hacer uso de una motosierra que daría envidia al propio Leatherface o una guitarra eléctrica con la que partir cabezas al son de poderosos riffs. Todas estas piezas de equipo se complementan muy bien con un sistema de combate muy ágil y dinámico que recuerda al de Guacamelee.

El combate es uno de los puntos más fuertes del juego, puesto que se basa en combinaciones, esquivas y desvíos, haciendo que cada contienda se sienta realmente espectacular. Cherry puede realizar combos muy destructivos los cuales pueden complementarse con las diferentes armas con las que cuenta, para obtener efectos realmente devastadores. Por ejemplo, podemos tirar un par de puñetazos para luego rematar la combinación con un poderoso golpe con el guantelete que mandará a volar al enemigo por los aires para que muera estampado en un foso lleno de púas. Además, combinar diferentes tipos de ataques es necesario puesto que el uso de armas requiere de energía, la cual se genera a través de los golpes normales.

Los enemigos son variados y cada uno requiere de una estrategia diferente. Al fin y al cabo, no es lo mismo pelear con un robot sin alma que con una suerte de minotauro mecánico que blande una espada casi tan grande como él. De todos modos, Cookie Cutter nunca llega a ser frustrante y nos brinda todas las herramientas necesarias para lidiar con cualquier criatura que nos tire a la cara. La más importante es la esquiva, ya que permite evadir los ataques con seguridad. También disponemos de una mecánica de parry, pero no se siente demasiado precisa y se puede terminar la aventura perfectamente sin hacer uso de ella.

Mención aparte merecen los movimientos finales. En este aspecto, Subcult Joint se luce y hace gala de un gusto exquisito. Al mermar la barra de vida de una criatura casi por completo, ésta quedará aturdida y lista para ser rematada. En ese momento, podemos llevar a cabo una suerte de ‘Fatality’ (una diferente por cada clase de enemigo) que se traduce en pantalla como un festín de sangre y vísceras. Algunas de ellas son, además de violentas, ridículamente graciosas. Y lo mejor es que, pese a repetirse bastante a lo largo de las 12 horas que puede llevar el terminar el juego, nunca llegan a cansar. Siempre son agradables de ver.

Otro aspecto que otorga al juego un toque diferente a lo que podemos ver dentro del género es su narrativa, que ostenta una escritura llena de irreverencia, groserías, e incluso, un toque de pseudoerotismo. Tan sólo basta con decir que uno de los NPC principales es el órgano sexual de la protagonista. El resultado es bastante interesante y es potenciado gracias a un elenco de personajes secundarios muy carismáticos y con mucha personalidad. Lo único que puedo reclamar en este aspecto es la ausencia de subtítulos en español latino. Es decir, el juego está traducido al español pero de España, con lo cual todas las frases y expresiones son las típicas de la península ibérica.

Finalmente, tenemos el apartado artístico que es realmente espectacular. Los colores, las animaciones, el diseño de los escenarios y enemigos, todo está hecho con un gusto exquisito. De hecho, las imágenes que acompañan el análisis no hacen justicia al trabajo realizado por Subcult Joint, porque el juego en movimiento es increíble y súper fluido. A todo esto se suma una gran cantidad de detalles y decenas de guiños y referencias a numerosos desarrollos independientes.

Un detalle que cabe destacar es que, en su lanzamiento, Cookie Cutter presentaba numerosos problemas técnicos. Algunos eran intrascendentes, como por ejemplo los logros que no funcionaban, pero también estaban los graves que podían llevarnos a perder algo de progreso. También existían algunos inconvenientes relacionados con la calidad de vida y varios bugs menores. Afortunadamente, el equipo responsable del juego tomó nota de todo ello y a pocos días de publicar el juego, lanzaron un parche que puso solución a prácticamente todo. Menos al sistema de parry, que pese a que fue retocado, sigue siendo deficiente.

Cookie Cutter es un metroidvania interesante, pero con algunos contrastes. Por un lado tenemos a Cherry, con su personalidad vulgar y violenta, un apartado artístico notable y un repertorio de NPC carismáticos. Pero por otra parte, el trabajo de Subcult Joint no puede escapar a los tropos típicos del género. Es un juego que, al fin y al cabo, se construye sobre los lineamientos de un género que roza la sobre-explotación. Aún así, no deja de ser un videojuego muy divertido que destaca por varios motivos. Dicho de otro modo, no es un título perfecto o revolucionario, pero sí uno al que vale la pena darle una oportunidad.