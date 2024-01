Alien: la serie de televisión de FX producida por Ridley Scott amplía su reparto

(20th Century Fox)

Con Ridley Scott en la producción ejecutiva y Disney dándoles un nuevo impulso, los xenomorfos volverán a la vida a través de una nueva película y una serie de televisión. Además de la anunciada Alien: Romulus dirigida por Fede Álvarez (No respires) cuya fecha de estreno esta pactada para mediados de este año, la cadena americana FX lleva un largo tiempo desarrollando una serie televisiva con Noah Hawley de Fargo como showrunner.

Esta producción, que todavía continúa en instancias de rodaje, se ha encargado de reunir a un elenco con nombres conocidos y algunas promesas jóvenes. De acuerdo a un nuevo reporte de Deadline el actor de The Peripheral e Invasion, Moe Bar-El, es la nueva adición al elenco. Los detalles sobre su personaje aún se mantienen en secreto, pero el medio indica que se espera que se trate de un “personaje recurrente”.

El medio también ha revelado nueva información sobre los personajes de Sydney Chandler (Don’t Worry Darling) y Timothy Olyphant (The Mandalorian). Chandler interpretará a una metahumana llamada Wendy que tiene el cuerpo de un adulto pero el cerebro y la conciencia de una niña, mientras que Olyphant interpretará a Kirsh, el mentor y entrenador de Wendy. Está previsto que la producción de la serie, que se vio interrumpida por las huelgas de guionistas y actores, se reanude a finales de este mes en Tailandia.

The 79th Venice Film Festival - Premiere screening of the film "Don't Worry Darling" out of competition - Red Carpet Arrivals - Venice, Italy, September 5, 2022 - Sydney Chandler attends. REUTERS/Yara Nardi

Descrita como la primera historia de Alien ambientada en la Tierra, la serie -que todavía no cuenta con un título definitivo- también cuenta con un reparto compuesto por Kit Young (Shadow and Bone), Alex Lawther (Black Mirror), Samuel Blenkin (Sandman) y Essie Davis (The Babadook).

Aún no se han dado a conocer más detalles sobre el argumento, pero se cree que la historia estará ambientada un tiempo antes que las películas protagonizadas por Sigourney Weaver. Según Hawley, la serie será “una extensión y reinvención” de lo planteado en el universo cinematográfico. Además también se refirió a la inclusión de Weyland-Yutani en la historia, la corporación que se encuentra presente en casi todas las propiedades de Alien.