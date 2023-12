Ben Stiller regresa a la pantalla grande con la comedia ‘Nutcrackers’

Ben Stiller en Zoolander

Tras varios años de ausencia en la actuación, el reconocido actor Ben Stiller, a quien vimos en películas como Zoolander y Una noche en el museo (Night at the Museum - 2006), regresa a la gran pantalla con la comedia titulada Nutcrackers.

Aunque no ha sido un rostro frecuente en producciones recientes, Stiller ha mantenido una presencia activa detrás de cámaras, destacándose como director y productor de la exitosa primera temporada de Severance en Apple TV+. Esta aclamada serie dramática, que aborda la vida angustiante de oficinistas con amnesia laboral (dicho de esta forma para no entrar en spoilers), cosechó múltiples premios, incluyendo dos Emmy, un Peabody y dos premios WGA.

Ben Stiller en Una noche en el museo

A pesar de su retiro temporal de la actuación, Ben Stiller ha mantenido algunas participaciones pequeñas en películas recientes como Bros (2022) y El Halloween de Hubie (Hubie Halloween - 2020). Sus últimos papeles protagónicos fueron en el drama de padre e hijo Los pasos de papá (Brad’s Status - 2017) y en el drama familiar de Netflix Los Meyerowitz: la familia no se elige (The Meyerowitz Stories - 2017), dirigidos por Mike White (The White Lotus) y Noah Baumbach (Historia de un matrimonio), respectivamente.

En Nutcrackers, Stiller interpreta a Mike, un hombre obsesionado con el trabajo que se ve obligado a viajar a la zona rural de Ohio para cuidar de sus cuatro sobrinos tras la trágica muerte de sus padres en un accidente automovilístico. Lo que inicialmente debería ser un breve viaje en búsqueda de un hogar de acogida se convierte en semanas de caos en la vida en la granja, revelando que, en lugar de encontrar un hogar para los niños, ellos le han encontrado uno a él.

La dirección de Nutcrackers estará a cargo de David Gordon Green, quien previamente trabajó en proyectos como El Exorcista: Creyente (The Exorcist: Believer - 2023). La combinación de la experiencia de Stiller en la comedia y el enfoque creativo de Green promete ofrecer a los espectadores una película que equilibra el humor y la emotividad en una trama familiar en la que la vida da un giro inesperado.