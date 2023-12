Metacritic, el sitio recopilatorio de reviews, revela su lista de los peores videojuegos del 2023

Flashback 2, de Microids.

Aquellos que están atentos a la industria de los videojuegos conocen el legendario sitio web Metacritic, que recopila reviews de medios de todo el mundo incluídos nosotros. Entre todos los puntajes de aquellas reviews, el sitio realiza un promedio que muchos asocian con la calidad general del título: si un juego tiene un buen puntaje en Metacritic, entonces fue bien recibido por la crítica y por lo tanto es un buen juego. Caso contrario sucede con los juegos de bajo puntaje, y Metacritic acaba de revelar la lista de los peores juegos de 2023 según los promedios se reviews.

El listado es el siguiente:

The Lord of the Rings: Gollum , con un puntaje de 34

Flashback 2 , con un puntaje de 35

Greyhill Incident , con un puntaje de 38

Quantum Error , con un puntaje de 40

Testament: The Order of High-Human , con un puntaje de 41

Crime Boss: Rockay City , con un puntaje de 43

Hellboy: Web of Wyrd , con un puntaje de 47

Gangs of Sherwood , con un puntaje de 48

Loop8: Summer of Gods , con un puntaje de 49

Gargoyles Remastered, con un puntaje de 49

Algunos de los juegos que figuran en el listado son entradas obvias. The Lord of the Rings: Gollum fue vapuleado por la crítica luego de su lanzamiento en el mes de mayo, no solamente por ser un juego monótono y aburrido sino también por ser un desastre técnico. Tiempo después se dieron a conocer las difíciles circunstancias laborales del estudio Daedelic, el cual incluso anunció a mediados de año que dejaría de desarrollar juegos. Otros juegos, como Crime Boss: Rockay City, también fueron fuertemente criticados por problemas técnicos y jugabilidad repetitiva.

Skull Island: Rise of Kong, de IguanaBee.

Algunas omisiones en la lista llaman la atención, aunque esto podría ser por lo recientes que son estos títulos. Skull Island: Rise of Kong se convirtió en la burla de las redes sociales luego de su lanzamiento por lo extremadamente malo que era el juego en todos sus aspectos. La distribuidora de aquel título, GameMill Entertainment, tuvo otro lanzamiento paupérrimo poco tiempo después, con The Walking Dead: Destinies, el cual presentaba una premisa interesante que lamentablemente tampoco pudo despegarse de problemas técnicos y jugabilidad altamente repetitiva.

En el 2022, el juego que encabezó la lista de peores juegos según Metacritic fue Postal 4: No Regerts, del estudio Running With Scissors.