Lethal Company: el juego de terror cooperativo que está siendo furor en steam

Lethal Company | Desarrollador: Zeekerss | Distribuidores: Zeekerss, CasualShhh

El 23 de octubre salió Lethal Company en PC, un videojuego multijugador cooperativo de terror en donde hasta cuatro jugadores deben viajar hacia distintas lunas abandonadas con el objetivo de recoger chatarra para luego venderla. En sus primeros días de lanzamiento, el juego no logró una gran repercusión. Sin embargo, actualmente se encuentra como uno de los títulos con más jugadores en Steam.

Año tras año, siempre aparece un videojuego que sorprende a todos por el inesperado furor que causa, tanto en cantidad de jugadores como en viralización. Solo para mencionar algunos del último tiempo, podemos poner como ejemplos a: Fall Guys, Among Us, Phasmophobia y Only Up!. Sin lugar a dudas, Lethal Company se acerca a esta categoría y busca cerrar el año como uno de los grandes fenómenos de 2023.

El juego independiente fue desarrollado por una sola persona, conocida como Zeekerss, su nombre de usuario. Un dato interesante para destacar es que este desarrollador comenzó realizando videojuegos dentro de Roblox, mostrando la capacidad de creación y de aprendizaje que puede llegar a tener la exitosa plataforma.

¿Qué es lo que convierte a Lethal Company en un éxito de jugadores? Básicamente la simpleza de su juego, que mezcla un poco de terror y otro tanto de situaciones hilarantes que pueden suceder con nuestros amigos. Como bien mencionamos anteriormente, podemos crear un equipo de hasta cuatro jugadores, cuyos personajes van a trabajar en una empresa de recolección.

Tenemos una nave y nuestro objetivo principal será viajar a distintas locaciones abandonadas para recolectar chatarra y posteriormente venderla para cumplir la meta monetaria de la jornada laboral. Cada tres días, tendremos que ir a la ubicación de nuestro misterioso jefe para darle los materiales y recibir la recompensa. Si no cumplimos el objetivo que se nos había impuesto, tendremos que atenernos a las consecuencias.

Hay distintas lunas para aterrizar y estas cambian de manera aleatoria, por lo que los mapas nunca serán exactamente iguales a la última vez. A esto hay que sumarle que hay una interesante cantidad de enemigos que también aparecen de manera aleatoria. Estos monstruos tienen sus propios comportamientos y tendremos que ir aprendiendo cómo actuar ante cada uno de ellos. Una sombra, un muñeco de resortes, insectos gigantes y hasta aliens, serán algunos de los enemigos que tendremos que afrontar.

La nave funciona como una base central de operaciones donde podremos comprar objetos, equiparnos y hasta utilizar las computadoras para ver a través de las cámaras y detectar peligros con el radar. Algo muy similar a Phasmophobia. Incluso, uno de los compañeros se puede quedar en la base guiando al resto del equipo a través de un Walkie Talkie, una estrategia más que útil para cumplir la misión.

El tiempo también será un obstáculo ya que mientras más tarde se haga, más peligros nos comenzarán a acechar. A partir de las 18hs, los enemigos también comenzarán a salir por fuera del dungeon, es decir, en las inmediaciones de la nave, por lo que demorarnos mucho hará que sea más difícil el retorno.

Sacando de lado su jugabilidad, en lo que brilla Lethal Company es en la cantidad de situaciones inesperadas y graciosas que pueden suceder de un segundo a otro. Caerse en arena movediza, que te mate una abeja, que te caiga un rayo, estar caminando por un pasillo junto a un amigo y que una sombra te agarre del cuello y te lleve a otra habitación. Son tantas las situaciones posibles, y tan graciosas y absurdas algunas, que hace que cada partida tenga una anécdota para recordar.

Cabe destacar que el juego utiliza chat de proximidad y esto también forma parte de la experiencia porque, si nos alejamos, no nos podremos escuchar. Habrá momentos donde no sabes si tu compañero está vivo o muerto. Quizás somos los únicos del equipo en pie y no lo sabíamos. Las muertes ocasionan penalizaciones en la recompensa, por lo que recuperar los cuerpos de los caídos también será un punto importante.

En definitiva, Lethal Company es un juego muy divertido para jugar con amigos y está siendo un verdadero fenómeno en Steam, donde ya tuvo picos que superan los 240.000 jugadores simultáneos. Además, el título se encuentra en early access, por lo que se esperan muchas actualizaciones en un futuro cercano. Será cuestión de tiempo para saber si el videojuego será una moda de 2023 o un título que llegó para quedarse.