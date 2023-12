The Game Awards 2023: ‘The First Descendant’ es el nuevo trailer del videojuego desarrollado por NEXON Games

The Game Awards - The First Descendant

En The Game Awards 2023, NEXON y NEXON Games anunciaron la ventana de lanzamiento de su nuevo juego The First Descendant, a través de un tráiler cinemático espectacular, revelando un lanzamiento a mitad de año de 2024. La decisión de lanzarlo en dicha fecha llega tras la reciente Beta Abierta Crossplay, donde se tuvieron en cuenta los comentarios de los jugadores para mejorar la experiencia de juego.

La beta abierta de Crossplay, que tuvo lugar el 19 de septiembre y duró una semana, contó con la participación de casi 2 millones de jugadores de más de 200 países, con una notable participación de jugadores de Xbox. La beta permitía el juego entre plataformas, incluida Xbox Series, y reveló interesantes preferencias y elecciones de los jugadores, como la popularidad del personaje Viessa y el arma Hero’s Scar.

Como se reveló durante The Game Awards 2023, The First Descendant recibe una ventana de lanzamiento y un nuevo tráiler cinemático. Este nuevo tráiler del shooter de acción RPG de saqueo cooperativo en tercera persona muestra a la Descendiente Valby y su equipo en la batalla mientras se enfrentan a dos enormes enemigos Colossi, la importancia del juego cooperativo y mucho más. The First Descendant estará disponible en PC (Steam), PS5, PS4, Xbox Series X/S y Xbox One en verano de 2024. En The First Descendant, los jugadores se convierten en un Descendiente cuya misión es combatir contra los invasores alienígenas -los Vulgus que cruzaron las dimensiones hace más de 100 años y trajeron consigo a los devastadores Colossi y la destrucción- por la supervivencia de la humanidad y para proteger Albion y el continente de Ingris.

Los comentarios de los jugadores durante la beta abierta fueron cruciales, y el equipo de desarrollo los ha tenido en cuenta para introducir mejoras. Como resultado, el lanzamiento a mitad de 2024 pretende abordar las mejoras más solicitadas, incluyendo una mayor variedad de misiones, más contenido de campo, una experiencia de usuario más limpia y mejoras en la interfaz, junto con gráficos más optimizados.